Am pierdut, dar nu ne-am predat usor. HC Buzau 2012 - CSM 2007 Focsani 17-21 (8-10)

Stiri pe aceeasi tema

- CS Minaur Baia Mare a invins joi, 18 octombrie, in deplasare, intr-un meci contand pentru 16-imile Cupei Romaniei, formatia CSU Pitesti, scor 42-16, dupa ce la pauza a condus cu 17-8. Dupa cum o arata si scorul, baimarenii au controlat jocul de la un capat la altul, impunandu-se fara probleme. Cele…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat contractele de servicii elaborarea studiilor de fezabilitate si proiect tehnic pentru drumurile de mare viteza Ploiesti – Buzau si Buzau – Focsani cu firma Constitrans. Obiectul contractelor consta in prestarea de activitati si…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Române informeaza ca pe DN2 (E85) Buzau – Focsani, la intrarea în localitatea Golesti dinspre Râmnicu Sarat (în judetul Vrancea), a avut loc în

- Parfumurile D&P pot fi comandate acum si online in peste 80 de variante Lansarea magazinului online are loc in urma cererii considerabile din partea publicului de pe tot teritoriul Romaniei, care putea achizitiona pana acum produsele doar din magazinele prezente in Bucuresti, Brasov, Baia Mare, Botosani,…

- Tronsonul de circa 110 km face parte din drumul de mare viteza spre Moldova pe relatia Sud-Nord, pe ruta Ploiesti - Pascani. Compania de Autostrazi anunta si ca pentru celelalte 3 tronsoane, respectiv Ploiesti – Buzau, Buzau – Focsani si Bacau – Pascani, nu au fost depuse contestatii in termenul legal…

- Se fac noi pasi in ceea ce priveste proiectul Ministerului Transporturilor privind construirea unui drum de mare viteza care sa lege doua provincii romanesti, Muntenia si Moldova. Zilele trecute, Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a anuntat ca au fost scoase la licitatie studiile de fezabilitate…

- Astazi, cel mai mare steag al UE va traversa Moldova spre Mitingul Diasporei din Piata Victoriei, Bucuresti. La Iasi va ajunge la ora 10:30. Parcurs: Botosani, ora 08.00; Iasi, ora 10.30; Vaslui, ora 12.15; Barlad, ora 13.45; Tecuci, ora 15.00 Focsani, ora 16.15; Buzau, ora 18.00; Bucuresti, Piata Victoriei,…

- Evenimentul va avea loc la sediul Uniunii Salvati Romania din bd. Aviatorilor nr. 9, unde peste 50 de membri ai USR Diaspora vor prezenta activitatea filialei si perspectivele de viitor ale acesteia.In cele trei zile, senatorul USR de diaspora Radu Mihail va sustine mai multe ateliere de…