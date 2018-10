Stiri pe aceeasi tema

- Martian este unul dintre milioanele de romani care s-au stabilit in Spania, dar printre putinii care au reusit sa faca afaceri de zeci, poate chiar sute de milioane de euro, informeaza Romania TV. Traieste de 18 ani in Barcelona unde face afaceri cu bio diesel si are asociati dintre cei mai bogati…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 2.100 locuri de munca vacante. Joburile, disponibile in 3 octombrie 2018, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), sunt repartizate dupa cum urmeaza: Spania – 963 locuri de munca: 956…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.914 locuri de munca vacante. (VEZI ȘI: APROAPE 30.000 DE LOCURI DE MUNCA DISPONIBILE IN ROMANIA, IN 19 SEPTEMBRIE 2018. SITUAȚIA PE JUDEȚE) Joburile sunt repartizate dupa cum urmeaza: Spania – 951 locuri de munca:…

- Handbalista Irina Pop a fost surprinsa in timp ce iși alapa copilul in pauza meciului fetelor de la Lleida. Formata la Viitorul Cluj, e arhitecta și joaca pentru naționala Republicii Dominicane. Imagine induioșatoare in Spania cu Irina Alexandra Pop, 29 de ani, jucatoare de handbal de origine romana…

- Pe 6 septembrie, la ora 3:40, s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II-Csanadpalota din județul Arad, cetațeanul roman R.V., in varsta de 44 de ani. Acesta se afla la volanul unui autoturism inmatriculat in Romania, iar la controlul specific, barbatul a inmanat polițiștilor, pe langa…

- Unul dintre cei mai iubiti DJs din Spania, Jose AM urca pe scena la UNTOLD, unul dintre cele mai asteptate festivaluri din Europa, alaturi de artisti precum The Prodigy, Steve Aoki, Tiesto, Diplo si The Chainsmokers. Artistul va mixa pe scena din Cluj pe 5 august, la ora 17:00. „Sunt nerabdator sa revin…

- Un șofer de TIR din Romania care a fost prins furand motorina din rezervorul unui camion strain, intr-o parcare din Spania, de langa Barcelona, a primit o lecție pe care, cu siguranța, nu o va uita prea curand. Isprava a fost povestita pe Facebook, pe un grup al șoferilor care calatoresc in Europa, Soferi…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 33.720 locuri de munca, in data de 18 iulie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 5.994, Prahova…