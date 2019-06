Am o sedinta importanta azi El: Iubito calca-mi te rog camasa albastra ca am o sedinta importanta azi. Ea: Ma tu vrei sa te duci la femei!!! El: Nu iubito, promit, am o sedinta importanta. Te rog pregateste-mi si cravata. Ea: Maaa, tu vrei sa te duci la femei, d-ia te aranjezi!!! El: Nu iubito, iti promit!!! Te rog si parfumul sa mi-l aduci. Ea: Pfaaa, clar te duci la femei, la cum te-ai aranjat!! El: Iubito…inceteaza, doar pe tine te iubesc…gesturi tandre, imbratisari, etc. Se intoarce beat mort acasa pe la 5 dimineata si zice: -Ai cobit, fi-ri-a naibii!!! Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

