- Gigi Becali a raspuns acuzelor lansate in ultima vreme legate de clinica impotriva cancerului pe care a construit-o in locul cladirii Arcom și anunța ca va construi o noua clinica de 50 de milioane de euro in Pipera. Libertatea a scris astazi ca multe din terapiile de la clinica lui Becali nu sunt validate…

- Avem imagini inedite cu Gigi Becali! Latifundiarul din Pipera si-a sfintit. stana. Cu ciomagul in mana, insotit de doi preoti, dar si de cele 150 de mioare, Gigi Becali a fost protagonistul unor scene de senzatie.

- Gigi Becali nu iși ascunde niciodata originile sau felul in care a trait in perioada copilariei! Drept dovada, latifundiarul din Pipera a dezvaluit cate probleme a avut in trecut și cum a reușit familia lui sa treaca peste ele."Tata s-a nascut in Albania, mama in Bulgaria. Au fost deportați…

- Dragoș Nedelcu a primit anul trecut prin intermediul agentului sau, Pietro Chiodi, o hartie potrivit careia poate pleca de la FCSB contra sumei de doua milioane de euro, scrie digisport.ro. Becali a spus ca a fost de acord, dar totul s-a intamplat inaintea calificarii naționalei Romaniei de tineret…

- Patronul FCSB Gigi Becali e de parere ca un jucator poate practica un fotbal total doar daca renunta la telefoanele de ultima generatie, care, dupa parerea sa, “le mananca creierul”. Mai mult decat atat, latifundiarul din Pipera spune ca fotbaliștii ar trebui sa doarma in loc sa stea pe pe internet…

- Gigi Becali, revenit ca patron in acte la FCSB, ar putea primi prima sanctiune pentru declaratiile sale. Recent, omul de afaceri din Pipera a declarat ca nu vrea sa-si faca echipa de fotbal feminin, deoarece "batjocorim formele facute de Dumnezeu". Declaratia vine in contextul in care UEFA lucreaza…

- Gigi Becali nu inceteaza sa ne uimeasca. Dupa ce la finalul anului trecut a avut o altercatie cu Bogdan „Syda” Ionescu, latifundiarul din Pipera a comis-o din nou. De aceasta data, „Razboinicul Luminii” a facut-o de oaie in trafic.