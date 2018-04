Stiri pe aceeasi tema

- Evanghelia aceasta, prin pilda celor zece fecioare, ne daruiește o invațatura foarte profunda și semnificativa pentru viața creștina și pentru unitatea Bisericii. Doua lucruri ne rețin atenția in mod deosebit: primul este candela, iar al doilea uleiul. Cinci fecioare au avut doar candela fara ulei,…

- Crestinii ortodocsi intra azi in Saptamana Mare, ultima din postul Pastelui. E o perioada in care multi isi amintesc de patimile lui Iisus Hristos. In serile din aceasta saptamana se oficiaza in biserici slujbele numite Denii, in cadrul carora sunt retraite ultimele gesturi si cuvinte ale lui Iisus…

- Prognoza meteo Saptamana Mare. Primele zile ale saptamanii viitoare vor fi dominate de o racire a vremii, insa in limitele normale pentru aceasta perioada. De joi vremea se va incalzi si exista posibilitatea ploilor in partea de vest si sud-vest a tarii. LUNI Vremea va fi vantoasa pe parcursul zilei…

- Dupa o scurta intrevedere privata cu prizonieri bolnavi, Papa a celebrat joi dupa-amiaza Slujba Cinei si ritualul spalarii picioarelor pentru 12 detinuti, provenind din sapte tari, incarcerati in inchisoarea pentru barbati Regina Coeli din Roma."Fiecare are sansa de a-si schimba viata si…

- Acrobatul Yann Arnaud, in varsta de 38 de ani a murit dupa ce a cazut in timpul unui spectacol la Tampa Bay, statul Florida, informeaza BBC."Intreaga familie Cirque du Soleil este in soc si devastata", se arata intr-un comunicat, potrivit News.ro. Citește și: Imagini spectaculoase -…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, intr-un interviu pentru Europa FM, ca in timpul celor sase luni in care Romania va detine Presedintia Consiliului UE vor fi organizate aproximativ 250 de reuniuni in tara si 1.400 la Bruxelles. "Vorbim de un efort national.…

- O pisica a intrat pe gazon, miercuri seara, in timpul meciului Besiktas - Bayern Munchen, din mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Pisica a ajuns la coltul terenului in minutul 51. Arbitrul Michael Oliver a oprit jocul pentru aproximativ un minut, partida reluandu-se dupa ce felina…

- Doi moldoveni din trei au auzit despre programul de stat Prima Casa, care prevede facilitați pentru tineri la procurarea locuințelor. Dintre ei, 81 la suta au o parere buna despre aceasta inițiativa a autoritaților. Opiniile au fost colectate de catre IMAS, în cadrul Barometrului socio-politic.…

- Horoscop dragoste Berbec "Sunt singur, gata de actiune!". Acesta este motto-ul saptamanii. Hormonii iti cam tropaie, drag Berbec. Zeita iubirii iti face pe plac si iti ofera tot timpul oportunitati. Daca esti deja implicat intr-o relatie, parca-parca se aud clopotele de nunta. Dragostea pluteste…

- Pitt si Aniston au fost unul dintre cele mai iubite cupluri de la Hollywood. S-au casatorit in 2000 si au facut o nunta romantica, departe de ochii presei, in Malibu. In 2005, Brad s-a indragostit de Angelina Jolie in timpul filmarilor peliculei “Mr. and Mrs. Smith” si a parasit-o pe Jennifer. Fanii…

- In ultimele saptamani, deficitul de energie din Balcani a provocat mici erori de functionare si afisare pentru ceasurile cu care sunt echipate numeroase dispozitive electrocasnice europene, precum cuptoarele cu microunde si aparatele radio cu alarma.

- Atleții vasluieni au disputat weekend-ul trecut etapa finala a naționalelor rezervate juniorilor doi, ocazie cu care Cristina Valentina Balaur de la LPS Vaslui a devenit vicecampioana la aceasta categorie. La sala din cadrul Complexului “Lia Manoliu” din București au participat 433 de sportivi, din…

- La cateva ore dupa ce au aparut mai multe imagini cu ea și Alina Bica pe Internet, Elena Udrea a facut primele declarații despre vizita ei in Costa Rica. Mai mult, in cadrul interviului, fostul ministru al Turismului a vorbit și despre problemele pe care le intampina in primul trimestru de sarcina.…

- Documente atasate: MODEL SUBIECT MATEMATICA EVALUARE NATIONALA 2018 BAREM MATEMATICA EVALUARE NATIONALA 2018 SUBIECTE MATEMATICA EVALUARE NATIONALA 2018. Luni, 5 martie, elevii clasei a VIII-a au avut simulare la proba de limba și literatura romana din cadrul examenului de Evaluare Nationala 2018.…

- Timpul se scurge rapid la Hollywood și, in așteptarea marelui eveniment din aceasta seara, Premiile Academiei Americane de Film, actrițe celebre s-au antrenat cu participarea pe la petrecerile organizate inainte de Oscar. Au prezentat cele mai frumoase ținute, de la rochii lungi și salopete vaporoase,…

- Simularea Evaluarea Nationala 2018. Luni, 5 martie, are loc proba de Limba si literatura romana, marti, 6 martie, proba la Matematica, iar miercuri, 7 martie, cea de Limba si literatura materna. Comunicarea rezultatelor este prevazuta pentru data de 16 martie. Probele incep la ora 9,00,…

- Ministerul Sanatatii (MS) a transmis, miercuri, recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) in ceea ce priveste preventia si tratamentul afectiunilor cauzate de temperaturile extrem de scazute. Dintre efectele adeverse asupra sanatatii, cauzate de expunerea prelungita la frig,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul local de Meteorologie si Hidrologie, marti si miercuri, in 27 de regiuni bulgare (dintr-un total de 28, mai putin…

- Un politist a ajuns la spital sambata dimineata dupa ce a fost acrosat de un autoturism in timp ce efectua controlul documentelor unui sofer pe care il oprise in trafic, in Capitala, potrivit Brigazii Rutiere citate de Agerpres.ro In jurul orei 4,00 la intersectia Bd. Unirii cu Splaiul Independentei,…

- Un cuplu cunoscut a facut un pas important in relația lor: și-au cumparat verighetele. In plus, au vorbit despre cum iși traiesc acum iubirea, dar și despre ziua cea mare: cea in care vor deveni soț și soție. Celebrul afacerist Nick Radoi se iubește cu prietena Monicai Gabor. El și Madalina Apostol…

- Prima locomotiva hibrid de manevra construita in Romania a fost prezentata, joi, in cadrul unei ceremonii organizate in Gara Constanta. Locomotiva a fost realizata in cadrul unui proiect finantat de stat cu peste 3,5 milioane de lei. Locomotiva a fost construita in cadrul unui proiect…

- Simona Halep a avut intre 4 si 6 teste in timpul turneelor la care a jucat si mai mult de 7 in afara competitiilor, se arata pe site-ul Federatiei Internationale de Tenis. Regulamentul ITF prevede ca jucatoarele si jucatorii din circuitele profesioniste sa anunte zilnic in ce oras se afla,…

- Politistii din Sebes au luat masura retinerii fata de un barbat din Cilnic, care, in urma unui conflict spontan, l-a agresat pe un consatean. Va fi prezentat in fata procurorilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 18 februarie a.c., in jurul orei 19.30, Politia Municipiului Sebes a fost…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si-a exprimat sambata scepticismul cu privire la posibilitatea desfasurarii unei misiuni de pace a ONU in estul Ucrainei in timpul apropiat, intr-o declaratie facuta in marja Conferintei de securitate de la Munchen, in care a apreciat ca nu prea s-a avansat…

- Unul din cei mai puternici ministri de la noi s-a retras de mai bine de cinci ani din viata publica, iar ”miscarea” ii prieste de minune! A Marian Sarbu, fostul ministru al Muncii in timpul guvernarii lui Adrian Nastase, isi petrece timpul alaturi de persoanele apropiate si a trecut cu bine peste toate…

- O furtuna puternica insotita de ploi torentiale a facut patru victime la Rio de Janeiro, a informat joi presa braziliana, citata de AFP. Un barbat si o femeie si-au pierdut viata atunci cand casa lor din cartierul sarac Quintino s-a prabusit in timpul noptii. A treia persoana decedata in timpul furtunii…

- De 11 ani, Constantin Stanciu conduce autospeciale de pompieri, iar zilele trecute, dupa ce a iesit din tura, a fost primul salvator la locul unui accident din Alexandria. Comandantul sau spune ca va fi recompensat pentru gestul sau. Stanciu se numara printre pompierii decorati anul trecut pentru salvarea…

- Primele investigatii ce vizeaza traiectoria defectuoasa urmata de racheta europeana Ariane 5 in timpul lansarii sale de pe 25 ianuarie "nu exclud eroarea umana", a anuntat presedintele Arianegroup, Alain Charmeau, intr-o scrisoare interna publicata de AFP. "Ceea ce s-a petrecut in timpul…

- Nu mai este un secret pentru nimeni ca Andreea Marin este indragostita nebuneste de noul sau iubit- consul in Libia, la Tripoli- și se pare ca este pregatita sa faca urmatorul pas in relatie. Vedeta a marturisit ca-si doreste sa devina din nou mama, fiind cu totii pregatiti pentru acest moment.

- Simona Halep, jucatoarea de tenis numarul unu a lumii, a impresionat, luni, in 'optimile' de finala de la Australian Open: la 48 de ore dupa ce a castigat meciul cu cele mai multe game-uri din istoria intrecerilor feminine de la Oepn-ul Vesel, romanca a dominat-o pe tanara si puernica Naomi Osaka…

- Sistemul nostru imunitar raspunde unei diete de tipul fast-food in același mod in care reacționeaza in cazul unei infecții bacteriene, lucru care pune intr-o lumina și mai proasta acest tip de mincare. Primele mincaruri fast food au aparut in Marea Britanie in anii 1860. Restaurantele de tip drive-through…

- Sevil Shhaideh a precizat: ”Am primit raportul expertizei. Aceasta expertiza are niște obiective, le vom analiza. Pana nu vad despre ce este vorba, ce conține, imi cer scuze, nu pot sa ma pronunț.” Intrebat daca i-au spus ceva experții, Sevil Shhaideh a afirmat ca ”Nu ne-a spus nimeni nimic,…

- Importurile de cafea, ceai si mirodenii au scazut cu 2,3% in primele noua luni din 2017 pana la o cantitate de 41.784 tone comparativ cu perioada similara din 2016, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare, consultata de AGERPRES. Valoarea importurilor cafea, ceai (inclusiv…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, alaturi de premierul Mihai Tudose si mai multi membri ai Cabinetului au participat la semnarea proiectului ce prevede constructia unui pod suspendat peste Dunare, de la Braila. Premierul a spus ca proiectul este „un pas imens” spre normalitate și a dat asigurari…

- WTA a anuntat, duminica, ierarhia WTA care va fi valabila timp de doua saptamani, pana dupa terminarea Australian Open. Simona Halep continua pe prima pozitie a clasamentului, urmand a ajunge la 16 saptamani consecutive in calitate de lider WTA. Finalista la Hobart, in aceasta saptamana, Mihaela Buzarnescu…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a comparat mumia lui Vladimir Lenin, expusa in Piata Rosie din Moscova, cu moastele sfintilor crestini, in filmul documentar Vaalam, din care au fost difuzate cateva fragmente pe pagina web a Radioteleviziunii Ruse, informeaza duminica EFE, potrivit Agerpres.…

- Mark Zuckerberg a anunțat intr-o postare pe Facebook ca se va modifica algoritmul de afișare a postarilor. Prioritare vor fi informațiile postate de prieteni, spune fondatorul rețelei de socializare care precizeaza ca dorește astfel sa creasca calitatea timpului pe care utilizatorii il petrec pe Facebook.…

- Preluarea AS SR Brașov de catre dezvoltatorul Maurer Imobiliare a fost parafata inaintea sarbatorilor de iarna, iar noul șef al liderului din Liga a 4-a brașoveana a susținut marți o conferința de presa in care și-a facut publice planurile pe termen scurt, dar și pe cele pe termen ceva mai lung. "Principalul…

- Dinamoviștii fac acum vizita medicala la Institutul Național de Medicina Sportiva. La vizita medicala a venit și mijlocașul croat Ivan Pesici, 25 de ani, venit sub forma de imprumut de la Hajduk Split. Acesta este pentru prima data alaturi de lotul dinamovist, de la reunirea echipei. La INMS este și…

- La Spitalul de Copii ”Louis Țurcanu” din Timișoara a fost instalat robotul Da Vinci, instrumentul care va ajuta medicii chirurgi sa realizeze operații minim invazive, cu o precizie microscopica și fara sa se mai simta tremolul mainii. Robotul a intrat in dotarea Spitalului de Copii ”Louis…

- Simona Gherghe s-a intors la tv, dupa ce Mirela Vaida i-a ținut locul mai bine de jumatate de an. "Sunt puțin emoționata! Nu am mai facut chestia asta de noua luni. Intre timp, cred ca știți deja ca am nascut o fetița care are acum 7 luni și jumatate, care este bine, este acasa cu mama mea.…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul a crescut cu 10,3%, in primele 11 luni ale anului trecut, comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS) remis, luni, AGERPRES. Cresterea este datorata vanzarilor…

- FCSB le-a facut primele contracte de jucatori profesioniști lui Emil Pacionel (16 ani) și Ianis Stoica (15 ani). Cei doi tineri jucatori au semnat pe 5 ani cu formația roș-albastra, fiind atenți supravegheați de impresarul lor Anamaria Prodan și Valeriu Argaseala, președintele lui FCSB. Atat Pacionel…

- Pe parcursul unui an bisericesc este rezumata lucrarea de mântuire, de la creație și pâna la sfârșitul lumii. Biserica Ortodoxa marcheaza aceste lucruri prin sarbatorile praznuite în lunile de început și final de an. Anul bisericesc ortodox are în centrul…

- "Eu mai aveam vreo 50 de zile din pedeapsa, deci nu am primit cine știe ce beneficiu. Toți au facut 50 % din pedeapsa, eu am facut peste 90%.Trebuie sa mai faca cineva pușcarie, daca toți barbații aștia fug. Fac eu pușcarie, face Borcea. Nu e o experiența de viața prea placuta. Fotbalul nu ma mai…

- Jessica Alba și soțul sau, Cash Warren, au inceput 2018 cu dreptul, caci fiul lor a venit pe lume chiar de Anul Nou, puțin mai devreme decat era preconizata nașterea. Deși este la cel de-al treilea copil, primul baiat al familiei, Jessica și-a pierdut din indemanarea de a avea grija de un nou-nascut.…

- Fostul mijlocas dinamovist Dorin Rotariu era recunoscut pentru fizicul sau plapand, devenind si tinta glumelor lui Cornel Dinu. "Saracul Rotariu poate sa cada si daca bate vantul putin", spunea "Mister" in urma cu doi ani. Acum, actualul jucator al lui Club Brugge e cu totul altul. A pus masa musculara…