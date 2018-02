Stiri pe aceeasi tema

- Inflația va ajunge la 3,5% pentru acest an, iar pentru 2019 este prognozata sa atinga o cota de 3,1 , potrivit raportului asupra inflație prezentat de guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu. Prognoza anterioara pentru acest an era de 3,2%, dar efectele a ceea ce s-a intamplat in 2017…

- Avertisment de ultima ora din partea Bancii Nationale! Scumpirile din ultimele luni ar putea da peste cap grav intreaga economie, spune guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Totusi, Isarescu le cere guvernantilor sa nu intervina in vreun fel pentru ca asta ar provoca o explozie a inflatiei.

- Veste proasta pentru romani din partea guvernatorului Bancii Nationale, Mugur Isarescu. Acesta anunta ca scumpirile vor continua si in perioada urmatoare. „Pana spre Paști o sa avem creșteri de prețuri”, a declarat Mugur Isarescu, subliniind faptul ca „incertitudinile si riscurile asociate acestei…

- „Piata valutara functioneaza cum trebuie, iar cursul este unde spune piata”, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precizand ca nu ar putea fi mentinut un curs artificial pentru ca banca ar pierde rezervele valutare. Guvernatorul BNR recunoaste ca inca de la sfarsitul…

- Piata valutara functioneaza cum trebuie, iar cursul este unde spune piata, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precizand ca nu ar putea fi mentinut un curs artificial pentru ca banca ar pierde rezervele valutare.

- „Constatam o revenire pe pamant a valorii Bitcoin si am considerat ca este bine sa mai atentionam o data publicul”, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. „La noi inca apetitul fata de aceste criptomonede este inca mic”, a mai spus guvernatorul, care isi reafirma…

- Piata valutara functioneaza cum trebuie, iar cursul este unde spune piata, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precizand ca nu ar putea fi mentinut un curs artificial pentru ca banca ar pierde rezervele valutare.

- Constatam o revenire pe pamant a valorii Bitcoin si am considerat ca este bine sa mai atentionam o data publicul, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte de presa, intrebat de motivul pentru care banca a dat, marti, publicitatii un comunicat…

- Piata valutara functioneaza cum trebuie, iar cursul este unde spune piata, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precizand ca nu ar putea fi mentinut un curs artificial pentru ca banca ar pierde rezervele valutare.

- Piata valutara functioneaza cum trebuie, iar cursul este unde spune piata, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precizand ca nu ar putea fi mentinut un curs artificial pentru ca banca ar pierde rezervele valutare. "Nu putem sa tinem un curs artificial…

- Isarescu: Traiectoria prognozei de inflatie a fost revizuita in sus pe termen scurt Traiectoria prognozei de inflatie „a fost revizuita in sus pe termen scurt”, a anuntat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. „Noul scenariu al prognozei evidentiaza o crestere…

- ROBOR-ul la trei luni, cel care influenteaza rata dobanzilor la creditele in lei, va urma, intr-o anumita perioada de timp majorarea dobanzii cheie de miercuri si in consecinta creditele in lei se vor scumpi, marginal, a declarat, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul unei…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca luam in considerare si contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro, respectiv…

- Comisarul european Corina Cretu incepe o vizita oficiala in Romania Corina Cretu Comisarul pentru politica regionala, Corina Cretu, începe astazi o vizita oficiala în România, pentru a discuta tematica fondurilor europene. Aceasta a declarat ca vine la Bucuresti pentru…

- Fostul secretar de stat din Ministerul Finantelor Enache Jiru a fost numit, de o luna, consilier al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei, Dan Suciu. Enache Jiru a fost numit secretar de stat la Ministerul…

- Sanctionat disciplinar de doua ori de Comisia de Disciplina a Spitalului Judetean Timisoara, medicul Mihai Ionac a facut publice imagini cu pacienti internati in spital si tinuti in paturi pe hol pentru ca nu sunt locuri in saloane.

- Euro a coborat cu 26 bani, pana la 4,6573 lei, iar dolarul cu 1,15 bani, la 3,8067 lei. Francul elvetian s-a depreciat de la 3,9533 la 3,9531 lei, iar lira sterlina s-a apreciat de la 5,2494 la 5,2524 lei. Evolutiile de marti Leul a scazut marti, la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei…

- Politistii care au perchezitionat la casa lui Eugen Stan, agentul de la Rutiera acuzat ca a abuzat doi copii intr-un bloc din Drumul Taberei, au facut o descoperire halucinanta. Anchetatorii au intrat...

- Politistul acuzat de pedofilie a fost scos din arest și dus la Parchetul General. Anchetatorii efectueaza noi perchezitii informatice in acest caz. Ieri, agentul de la Rutiera a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6571 lei/euro, in crestere cu 0,48% fata de nivelul atins luni. Euro se apropie astfel de maximul istoric in fata monedei nationale, atins la sfarsitul anului 2017, in special in urma discursului tinut luni de guvernatorul Bancii…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa."Face parte din…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa. "Face parte din…

- "​Ceea ce vreau sa va spun este ca aceasta majorare a ratei dobanzii nu inseamna in sine ca se va majora rata ROBOR- cea pe baza careia se calculeaza dobanda la creditele in lei acordate populatiei. S-ar putea ca efectul in piata sa fie usor deosebit. Noi nu vedem sub nicio forma, miscari ample ale…

- UPDATE Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, a anunțat, luni, banca centrala. De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru…

- "Mesajele le primim indiferent de evolutiile din piata. Le citim cu atentie ca reprezinta preocupari, fac parte din citirea pietei, economiei si societatii. Daca ne uitam la realitate, aceasta este urmatoarea: dobanzile care va intereseaza ROBOR la 3 si la 6 luni au scazut aproape permanent in ultimele…

- Impactul majorarii dobanzii de politica monetara este minor in ceea ce priveste ROBOR la trei si sase luni, sustine Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR). "Mesajele le primim indiferent de evolutiile din piata. Le citim cu atentie ca reprezinta preocupari, fac…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) abia in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal. Prim-ministrul a mai spus ca s-a saturat ca "niste oameni de pe acolo sa tot arunce in aer tot felul de…

- "Tudose vrea sa bage pumnul in gura pietei libere cu ajutorul BNR. S-a suparat Tudose! De un an de zile partidul din care face parte a dat lovitura dupa lovitura economiei Romaniei. Mister Tudose insusi a dat fara mila. A introdus supraacciza, a supraimpozitat contractele de munca partiale, a introdus…

- ”Am ascultat punctul de vedere al premierului, nu il consider un atac, și-a exprimat o opinie, așa crede domnia sa și este firesc sa spuna ce crede. Important este ca va fi o intalnire intre primul ministru al Romaniei și consiliul de administrație al Bancii Naționale. Consiliul de administrație…

- Mihai Tudose a declarat ca va avea o intalnire cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, afirmand ca a primit o scrisoare din partea acestuia, careia ii va da curs dupa ce va analiza rolul BNR din acest an fiscal. Intrebat, intr-un interviu daca va avea o intrevedere cu…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe bulevardul 1 Decembrie 1918 din Constanta. Un pieton a fost ranit usor in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni.La fata locului au intervenit politistii de la Rutiera si cadrele medicale de la SAJ Constanta ...

- Ion Țiriac si BNR se vor judeca pentru arenele de tenis. "Sunt documente pe care noi le-am prezentat Judecatoriei Bucuresti, deci incepem procesul impotriva Bancii Nationale a Romaniei. Cine suntem? Suntem niste sportivi care am fost, niste sportivi care suntem si, daca este nevoie, in urmatoarele…

- O profesoara din Miercurea Ciuc a fost imbrancita si lovita de un elev de 14 ani, chiar in timpul orei! Femeia a reusit sa se apere doar dupa ce si-a transformat catalogul in scut. Si, chiar daca elevul nu poate raspunde penal pentru faptele sale, politistii au deschis un dosar de cercetare.

- Aparitia unei crize pe plan global, cu impact si in tara noastra, nu este exclusa, in contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, a declarat, vineri, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, la o conferinta in domeniul securitatii cibernetice. ”Trebuie sa fim constienti ca,…

- Apariția unei crize pe plan global, cu impact și in țara noastra, nu este exclusa, in contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, la o conferința in domeniul securitații cibernetice. Citeste si: Seful CCR,…

- Aparitia unei crize pe plan global, cu impact si in tara noastra, nu este exclusa, in contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la o conferinta in domeniul securitatii cibernetice.

- Aparitia unei crize pe plan global, cu impact si in tara noastra, nu este exclusa, in contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la o conferinta in domeniul securitatii cibernetice. "Trebuie să fim conştienţi…

- Aparitia unei crize pe plan global, cu impact si in tara noastra, nu este exclusa, in contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la o conferinta in domeniul securitatii cibernetice. 'Trebuie sa fim constienti…

- In cadrul conferintei "Banking-ul din perspectiva consumatorilor. Cum pot repara bancile greselile din trecut", organizata de Grupul Clientilor cu Credite in CHF (GCCC), senatorul liberal a amintit ca insusi Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), le-a transmis bancilor ca trebuie…

- Parlamentarul Ioan Terea, deputat PSD de Sibiu, este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce miercuri seara a lovit cu masina doi protestatari, in timp ce iesea din curtea Parlamentului. Dosarul va fi inaintat Parchetului General. Acestia acuza ca au fost loviti cu masina, iar unul dintre…

- „In continuarea bunei colaborari instituționale existente, Consiliul de Administrație al BNR iși exprima dorința de a avea o intalnire cu premierul Mihai Tudose, pentru discutarea evoluțiilor economice și financiare actuale”, se arata intr-un comunicat transmis marți de BNR. Mandatul bancii centrale…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, joi seara, la Antena 3, despre creșterea euro: "Eu am o parte din explicații. Pentru alta parte, va recomand calduros sa vorbiți cu BNR, care ar trebui sa fie atenta la aceste lucruri. Banca Naționala poate și trebuie sa intervina pe aceste lucruri. Nu a facut-o.…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DN 22 Constanta Tulcea in zona Palazu Mic.Din primele informatii mai multe masini au fost implicate in accident. Traficul in zona se desfasoara ingreunat. La fata locului sunt politistii de la Rutiera care au deschis o ancheta pentru a stabili care…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, la Baile Herculane, ca indicele ROBOR ajunsese la un minim istoric inainte sa inceapa sa creasca, lucru care era inevitabil, Tudose adaugand ca Mugur Isarescu ar trebuie ”sa aiba grija” de aceste fluctuatii. ”La preluarea mandatului s-a spus ca…

- Cursul euro-dolar se mișca in mod frecvent cu 1% intr-o singura zi, dar comentariile referitoare la cursul leu-euro te fac sa te sperii, susține guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu."Atenție la mișcarile cursului de schimb. Am scapat de euroizare, in mare masura,…

- Cursul euro-dolar se misca în mod frecvent cu 1% într-o singura zi, dar comentariile referitoare la cursul leu-euro te fac sa te sperii, sustine guvernatorul Bancii Nationale a României (BNR), Mugur Isarescu. „Atentie la miscarile cursului de schimb. Am scapat de…

- Armata rusa a publicat marti imagini prezentate ca dovezi "concludente" ale faptului ca Statele Unite "acopera" gruparea Stat Islamic (SI), acestea fiind denuntate rapid de o organizatie nonguvernamentala si utilizatori ai retelelor sociale ca ingloband o captura de ecran a unui joc video, scrie…

- Euro a crescut semnificativ în ultimele zile, iar guvernatorul Mugur Isarescu a motivat ca depreciere vine din deteriorarea balantei comerciale. Cotatia oficiala afisata luni, la ora 13.00, de Banca Nationala a României (BNR) este de 4,6495 lei/euro, dupa…

- Nivelul de peste 4,6 lei/euro nu a mai fost atins in ultimii cinci ani si patru luni, din saptamana 23-27 iulie 2012, cand a fost atins si maximul de 4,6397 lei/euro. Deprecierea monedei nationale pana peste pragul de 4,6 lei/euro a venit, miercuri, atat pe fondul incertitudinilor fiscale,…