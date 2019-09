Stiri pe aceeasi tema

- Cu pas hotarat spre “Caracal” TEVATURA…De ceva vreme, locuitorii limitrofi spatiilor comerciale din Moara Grecilor, municipiul Vaslui, traiesc adevarate momente de cosmar. Viata locatarilor este pur si simplu chinuita de nasabuintele patronilor restaurantelor din preajma. Acestia ne socotesc pur si…

- Ziarul Unirea FOTO: A luat startul concursul Cugir Race – o atractiva competiție de trail running, pentru promovarea mișcarii in aer liber și a unui stil de viața sanatos A luat startul concursul Cugir Race – o atractiva competiție de trail running, pentru promovarea mișcarii in aer liber și a unui…

- CAUTARI…Tragedia de la Caracal dezgroapa cazuri in judetul Vaslui pe care timpul sau nepasarea autoritatilor par sa le fi ingropat definitiv in negura uitarii. Un astfel de caz este cel al Mirelei Cristina Roznov, o fata disparuta de acasa in urma cu 20 de ani si despre care parintii ei nu mai stiu…

- Sectia de pompieri Jibou a fost solicitata sa intervina, sambata, la un accident rutier petrecut in apropierea podului de la Ciocmani. Evenimentul a fost anunțat de plt.adj. Bakcsi Attila, pompier la Garda Ileanda, care era in trecere la momentul producerii evenimentului. Mai mult decat atat, pompierul…

- In aceasta dimineata, la ora 10.45, pe unul dintre peroanele Garii CFR Barlad, zeci de persoane asteptau sa se imbarce in trenul InterRegio 1661, Bucuresti Nord Iasi. La intrarea trenului in gara, doua persoane care asteptau sa se imbarce in cursa mai sus pomenita, au fost lovite in plin de o schela.…

- Bogdan Topriceanu, tanarul care a provocat la sfarsitul saptamanii trecute accidentul cumplit din Badeana, Vaslui, consumase bauturi alcoolice inainte de a se urca la volan. Cinci tineri au murit si alti sapte au fost raniti.

- Tragedie pe Drumul European 581, in judetul Vaslui. 5 oameni au murit si alti sapte au fost raniti azi-noapte, dupa ce un sofer a incercat sa depaseasca masina din fata. Viata a patru tineri a fost curmata tocmai cand plecau in vacanta.