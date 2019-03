Stiri pe aceeasi tema

- Ela Craciun marturisește ca a trecut prin experiențe traumatizante cu primii sai doi copii, Alex și Alesia, in primele luni din viața. Vedeta se lupta cu problemele cu care se confrunta majoritatea parinților: cei mici nu reușeau sa aiba un somn liniștitor noaptea, se trezeau plangand, aveau colici…

- O femeie care mergea cu masina, intr-o zi in care ningea si era frig, a vazut pe marginea drumului un barbat care se deplasa pe jos. Danielle Hickson a oprit si s-a oferit sa il ia pe Randy Walker cu...

- Invitat in platoul GSP Live, Alexandru Tudor (47 de ani) a rememorat un moment definitoriu pentru cariera lui, trait in 2001. „Am fost delegat la Foresta - Baia Mare, barajul pentru promovare. Am avut multa presiune.In tur fusese scandal mare, caștigase Baia Mare, 1-0. La retur, la Suceava, am fost…

- Un batran de 90 de ani a incercat sa-și ia viața, folosind... o foarfeca. Omul care a intenționat sa se sinucida intr-un mod atat de oribil este din Braila și ar fi fost satul de problemele de sanatate cu care se confrunta, in mare parte din cauza varstei inaintate. Omul a incercat sa se sinucida, luni…

- In ultimul timp, am auzit mulți oameni vorbind cu entuziasm despre Marie Kondo și cat de extraordinar este sa faci ordine și sa pastrezi lucruri care iți aduc bucurie. Deși eram sceptica, dupa ce am vazut serialul de pe Netflix și am citit multe articole, am inceput sa rascolesc casa in cautarea bucuriei.…

- Iuliana Marciuc arata mai bine ca niciodata. Prezentatoarea TV a inceput anul cu dreptul și… un nou look. Indragita prezentatoare de televiziune arata mult mai tanara, a slabit și și-a schimbat stilul de viața. Iuliana Marciuc va implini anul acesta 52 de ani și a luat decizia de a nu permite varstei…

- Referinta absoluta a Formulei 1, Michael Schumacher traieste la ''ralanti'' de cinci ani, de la accidentul de schi suferit pe 29 decembrie 2013, septuplul campion mondial urmand sa implineasca 50 de ani pe 3 ianuarie, in timp ce starea sa de sanatate precara ramane un secret pastrat…