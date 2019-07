Am impins-o pe scari pe gagicamea – Ce-ai facut aseara de nu ai raspuns la telefon frate? – Pai sa vezi, am impis-o in gluma pe gagica-mea si a cazut pe scari. 3 luni tre sa stea in ghips. – Ce tampit esti, putea fi ceva grav. Plus ca-ti iei adio de la facut dragoste cat e in ghips. – Da, dar am dus-o la spital unde lucreaza un var de-al meu. Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un preot din Brazilia a avut proasta inspirație sa spuna pe o scena ca ”femeile grase nu ajung in Rai”! In secunda 2 s-a trezit impins in tribune de o femeie cam plinuța. Preotul a scapat fara rani in urma incidentului. Organizatorii evenimentului au spus presei ca femeia ar avea probleme psihice. #VideoViral…

- Ministrul transporturilor, Razvan Cuc, implicat intr-un accident rutier Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc (stg). Foto: Maria Mandita. Ministrul transporturilor, Razvan Cuc, a fost implicat luni, 15 iulie, într-un accident rutier, în urma caruia a fost nevoie sa i se puna…

- Portarul nationalei under 21, Ionut Radu, a declarat ca a plans la finalul partidei de la Cesena si ca este convins ca el si colegii sai vor ajunge foarte departe. El le-a multumit fanilor pentru ca i-au “impins de la spate” pe tricolori.“Sunteti un popor extraordinar, ne-ati facut mandri…

- La data de 18 iunie 2019, o femeie de 60 de ani, din Alba Iulia a sesizat Poliția Municipiului Alba Iulia cu privire la faptul, in seara zilei precedente, pe fondul unor discuții in contradictoriu, fiul sau a lovit-o cu pumnul in fața și a impins-o pe scarile blocului in care locuiește. Polițiștii au…

- Un barbat de 40 de ani, din Alba Iulia care și-a agresat mama in varsta de 60 de ani, fost obligat de catre poliție sa paraseasca domiciliul comun și sa pastreze o distanța minima fața de mama sa. Pe langa ordinul de protecție, polițiștii i-au intocmit dosar penal barbatului sub aspectul savarșirii…

- Zeci de pompieri militari din cadrul ISU Calarasi, echipaje de la Serviciille Voluntare pentru Situatii de Urgenta din Oltenita si din Fundulea, dar si din celelalte localitati ale judetului afectate de inundatii in urma ploilor torentiale cazute pe cod rosu si portocaliu au muncit zi si noapte pentru…

- Serge Fournier, 74 de ani, a fost impins, pe 21 martie, dintr-un autobuz și a murit la cateva saptamani dupa incident din cauza ranilor pe care le-a suferit. Poliția a anunțat recent ca o tanara de 25 de ani a fost arestata și acuzata de crima in acest caz. Cadesha Bishop s-a certat cu mai mulți oameni…

- Chelsea a reușit doar o remiza in meciul cu Burlney, scor 2-2, din etapa cu numarul 35 din Premier League. Al patrulea pas greșit al albaștrilor in ultimele șapte etape. Chelsea se transforma intr-un vulcan. Primul an al lui Maurizio Sarri in Anglia e lung și dificil. Și, cu cat sezonul se apropie…