Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, la "Marius Tuca Show", ca președintele Federației Române de Tenis, Ion Țiriac, a invitat-o miercuri pe Arena Naționala, la evenimentul pentru celebrarea titlului de la Wimbledon obținut de Simona Halep, dar ca a refuzat, potrivit…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, la "Marius Tuca Show", ca președintele Federației Romane de Tenis, Ion Țiriac, a invitat-o miercuri pe Arena Naționala, la evenimentul pentru celebrarea titlului de la Wimbledon obținut de Simona Halep, dar ca a refuzat."A fost un eveniment…

- Eveniment pe Arena Naționala: Simona Halep prezinta trofeul de la Wimbledon. Simona Halep iși prezinta astazi, pe Arena Naționala, trofeul caștigat la turneul de Grand Slam de la Wimbledon. Evenimentul are loc la ora 19:00 și este organizat de Federația Romana de Tenis și Primariei Capitalei. Se estimeaza…

- Simona Halep isi va prezenta publicului din Romania trofeul cucerit sambata la Wimbledon, in cadrul unui eveniment organizat de Primaria Capitalei pe Arena Nationala, miercuri, 17 iulie, incepand cu ora 19.00, a anuntat Federatia Romana de Tenis.

- Simona Halep va prezenta trofeul cucerit la Wimbledon pe Arena Nationala din Bucuresti. Ceremonia, care va avea loc, de la ora 19.00, este organizata de Primaria Capitalei, in parteneriat cu Federația Romana de Tenis.

- Gabriela Firea a anuntat, luni, ca primaria va organiza, miercuro, un eveniment pe Arena Naționala și ca Federația Romana de Tenis va veni cu detalii. Intrebata daca va participa la acest eveniment, Gabriela Firea a raspuns: "Nu!". S-A AFLAT! Cine este tanarul care i-a fost alaturi Simonei…

- Simona Halep (7 WTA) intra in lupta in al treilea Mare Slem al anului luni. Organizatorii au programat-o pe romanca pe Terenul 1 al complexului, de la ora Romaniei 15:00. Adversara ii va fi Aliaksandra Sasnovich (Belarus; 37 WTA), impotriva careia Halep nu a mai jucat pana acum. Romania are parte…

- Organizatorii turneului feminin de tenis de la Birmingham (Anglia), programat intre 17 si 23 iunie, au anuntat ca i-au acordat un wild-card jucatoarei americane Venus Williams, informeaza agentia EFE. Cea mai mare dintre surorile Williams, aflata acum pe locul 53 mondial, va disputa pentru a patra oara…