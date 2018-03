Stiri pe aceeasi tema

- Marius Baldovin s-a inscris la selecțiile ”Chefi la cuțite” și s-a prezentat vineri și sambata pentru cele doua probe, interviul și indemanarea. Numai ca a ieșit scandal mare acolo, dupa ce cantarețul a terminat proba practica. El spune ca a fost luat peste picior de cei trei chefi, Catalin Scarlatescu,…

- EXATLON 17 MARTIE. Cunoscut pentru temperamentul sau vulcanic, Giani Kirița a rabufnit in mijlocul unei probe de la ”Exatlon”. Giani s-a luat la harța cu doi dintre oponenții sai. EXATLON 17 MARTIE. Giani Kirița nu s-a putut abține cand Mariana l-a incurajat pe Jaguarul in proba impotriva lui Oltin…

- Ion Țiriac are cu ce se mandri! Fiica lui, deși nu este model, arata ca un manechin consacrat. Ioana Țiriac a stralucit, miercuri seara (15 martie), la o gala caritabila organizata in București. Ioana a moștenit trasaturile fizice ale mamei sale, ziarista egipteana Sophia Ayad. Fostul tenismen a fost…

- Dupa luni bune in care au existat zvonuri ca Roxana Ciuhulescu il va face tatic pe noul ei iubit, iata ca vedeta cu cele mai lungi picioare din Romania a confirmat ca va deveni mamica. Prezentatoarea este foarte fericita și a impartașit vestea cu toata lumea. Roxana Ciuhulescu a dezvaluit ca fiica ei…

- La doua zile de la moartea Israelei, au ieșit la iveala detalii neștiute din viața ei, dar și despre fostul ei soț, Liviu Arteni, cu care a fost casatorita timp de zece ani. Potrivit click.ro, fiica decedatei și Liviu nu iși vorbesc de ceva timp și asta din cauza comportamentului violent pe care acesta…

- ROMANII AU TALENT 9 MARTIE. Florin Calinescu a dat “Golden Buzz”, vineri seara, la “Romanii au talent”, iar gestul sau a fost starnit un val de reacții in mediul on-line. Laura Bisog si Grigore Luca au primit din partea actorului “Golden Buzz”, deși momentul lor nu i-a satisfacut deloc pe fanii show-ului…

- Oana Roman este casatorita cu Marius Elisei și au impreuna o fetița, Isabela. Recent, micuța nu s-a putut abține și și-a dat de gol parinții. Aceasta a dezvaluit principalul motiv pentru care parinții ei obișnuiesc sa se certe in familie. In momentul in care a fost intrebata ce o deranjeaza cel mai…

- Intre Diana Dumitrescu și Andrei Duban a izbucnit un scandal in toata regula, la Ferma vedetelor. Asta imediat dupa ce Grațiela, nevasta actorului, a fost desemnata, de Rona Hartner, fermierul saptamanii. Caștigatoarea a ales doi servitori, pe Diana Dumitrescu și pe Cosmin Natanticu, lucru care a pornit…

- Ioana Condea zace de mai bine de trei ani pe un pat de spital, dupa ce a fost bagata in coma de un proxenet. De 8 martie, mama ei, Grațiela Condea, a publicat un mesaj emoționat primit de la ea! Starea ei de sanatate s-a mai imbunatațit, dar Ioana Condea e departe de a fi […] The post Mesajul extrem…

- Oana Roman le-a avut invitate in platoul emisiunii ei pe mama sa și pe una dintre prietenele ei cele mai bune. Mioara Roman și Cerasela Rogen au fost invitatele speciale ale vedetei, care a parut foarte emoționata. Fiica fostului premier a dezvaluit ca aceste femei sunt foarte importante in viața ei…

- Cristian Boureanu și-a revenit spectaculos dupa experiențele mai puțin faste prin care a trecut in ultimul an. Fostul deputat a petrecut ca in vremurile bune intr-un club de lux din Capitala, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imaginile. Dupa episodul cu scandalul…

- Dupa mult suspans, Laura Dinca a rupt tacerea in aceasta seara. Iubita lui Cristian Boureanu a vorbit despre presupusa sarcina in cadrul unei emisiuni tv. In cadrul interviului, frumosul model a facut marturisiri din intimitatea cuplului. La cateva zile dupa ce au aparut imagini cu ei intr-un magazin…

- Jurnalista Mara Banica a fost de-a dreptul revoltata de un caz social prezentat in emisiunea Simonei Gherghe. Mai exact, Mara Banica a fost șocata de atitudinea mamei care și-a abandonat cei patru copii si a plecat in Italia, pentru a munci. Jurnalista a spus in direct ce crede ea despre situația celor…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a intrat in posesia imaginilor uluitoare depuse la dosarul de la Poliție in cazul „macelului din Herastrau”, pe care le publica in mega-exclusivitate. Incaierarea din localul de fițe din Herastrau ar fi plecat, așa cum tot noi v-am dezvaluit, de la un milionar care…

- Centrul pentru Investigatii Media (CIM) a organizat marți o conferința de presa pe tema recuperarii prejudiciilor din cadrul dosarelor DNA care s-au soldat cu condamnari definitive. La eveniment a partiicipat și Laura Codruta Kovesi, șefa DNA și ambasadorul Olandei Stella Ronner Grubacic, cea care a…

- EXATLON. Scandal mare in timpul disputei dintre Romania și Turcia! Totul a plecat dupa ce un component al romanilor a aruncat bila pe pista turcilor. Unul dintre componenții echipei din Țara Semilunei a luat atitudine. Mai precis, a aruncat cu nisip! EXATLON. Ionuț a luat mingea și a aruncat pe pista…

- Betty Salam și iubitul ei, Catalin Vișanescu, au primit, oficial, permisiunea de a se casatori. In urma cu aproximativ o luna, Florin Salam a depus la Judecatoria Sectorului 3 din Capitala o acțiune in numele fiicei sale, prin care a cerut magistraților sa-i aprobe “casatoria minorului“, pentru ca Betty…

- Parinții juniorilor de la echipa de baschet U13 a ”cainilor”, campioana naționala, au formulat o scrisoare deschisa in care-l ataca virulent pe vicepreședintele CS Dinamo, Marian Ștefan! Aflat in conducerea CS Dinamo din februarie 2013, cand a preluat postul de vicepreședinte și șef al sporturilor…

- Este sarbatoare mare in familia lui Kylie Jenner și a partenerului ei, rapperul Travis Scott. Fetița lor a implinit deja o luna de cand a venit pe lume, iar sora lui Kim Kardashian a facut publice doua fotografii cu micuța ei prințesa, iar in una dintre ele i se vede fața. Fanii au admirat-o indelung…

- Scene halucinante intr-un supermarket din Arges! Dialogul dintre un client si o vanzatoare a ajuns viral pe internet. Tot incidentul s-a petrecut intr-un magazin Kaufland. Dupa ce filmuletul a fost postat pe internet, reprezentantii lantului de magazinea au retras produsele de la vitrina si le-au distrus.…

- Implicata intr-un scandal de evaziune fiscala, cantareața columbiana a fost obligata sa restituie banii datorați statului spaniol. Conform presei straine, risca pana la 2 ani inchisoare daca nu ar fi inapoiat milioanele de dolari datorate statului, așa ca Shakira a ales calea cea mai simpla. In varsta…

- Maria și Ana Cardoș sunt mama și fiica, pasionate de moda și de croitorie. Acest lucru le-a ținut mereu aproape, la inceput pe fiica de mama, pe cand era de-o șchioapa și o ajuta prin atelier, și mai apoi pe mama de fiica, printr-o adevarata aventura a modei, la Paris. Maria și Ana au povestit […] The…

- Adrian Minune a reactionat imediat si l-a luat peste picior pe individ. Dupa ce a aruncat bancnota de 10 lei pe jos, manelistul a scos din buzunar 500 de euro și s-a prefacut ca-i ofera tanarului, spre stupefacția celor prezenți, scrie Cancan. ADRIAN MINUNE este la pamant. Fiica lui cea mijlocie…

- In data de 22.02.2018, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata de catre o hunedoreanca in varsta de 80 de ani, cu privire la faptul ca, in jurul orei 11:00, a fost contactata telefonic de catre o persoana necunoscuta, care s-a prezentat ca fiind „polițist” si care i-a relatat faptul ca…

- Andreea Mantea și-a filmat baiețelul in timp ce danseaza și se distreaza cu foc. David chiar are veleitați de artist, iar fanii vedetei s-au ingramadit cu mesajele, pe Instagram, acolo unde Andreea s-a mandrit cu fiul ei. Sigur, au existat și rautacioși, care nu au gustat filmulețul pus de Andrea Mantea.…

- In regia lui Richard Stan, Otilia a filmat videoclipul piesei ”Devocion”, pe un OZN. Artista nu se oprește insa aici cu surprizele și il aduce in videoclip, ca invitat special, pe cel alaturi de care formeaza un cuplu in viața reala, cantarețul Sinan Akcil! Inca de la inceputul videoclipului, acțiunea…

- Roxana Kirița, fata fostului fotbalist, a trait clipe dificile, dupa ce a descoperit in cadrul emisiunii „Exatlon” ca tatal ei are probleme de sanatate. Prezentatorul competiției a dezvaluit ca Giani Kirița lipsește pentru ca a fost internat la spital, iar medicii i-au recomandat sa nu participe la…

- Scandal la a Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi. Totul a pornit dupa ce o studenta la Psihologie și-a facut curaj sa vorbeasca deschis despre ceea ce i-a facut un profesor la care nu reușea sa promoveze examenul. Studenta i-a trims un e-mail barbatului, in care și-a aratat disponibilitatea…

- Carmina s-a intors la Arad, la mama ei, Ami Teiceanu, insa ii simte lipsa tatalui. Fiica cea mare a lui Liviu Varciu i-a transmis un mesaj emoționant artistului. El și fosta lui iubita au cazut de comun acord ca adolescentei ii este mai bine la Arad, acolo unde a stat pana acum cateva luni. Cu […] The…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a intrat in posesia unei informatii conform careia Elena Basescu ar fi insarcinata cu iubitul ei, Catalin Tomata. Mezina familiei fostului presedinte al Romaniei ar urma sa devina, astfel, mamica pentru a treia oara. EBA mai are doi copii cu “Syda”, de care s-a…

- Un tanar de 22 de ani din Targu-Jiu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce și-a injunghiat prietenul. Cei doi au baut impreuna și, amețiți de alcool, s-au luat la bataie. Gazda a luat o baioneta și i-a infipt-o in piept amicului sau. Barbatul și-a filmat amicul agonizand, intins pe podea.…

- Ami Teiceanu, fosta iubita a celebrului Liviu Varciu alaturi de care are și o fiica, pe Carmina, il acuza pe acesta de neglijența. Dupa ce Carmina a venit in Capitala pentru a locui cu Liviu și pentru a-și continua studiile, se pare ca fostul moderator TV nu i-a oferit suficienta grija și protecție.

- Amalia Enache a trait momente cumplite pe care mamele le inteleg cel mai bine. Fiica ei a fost in centrul unei situatii destul de tensionata, iar prezentatoarea TV s-a comportat exemplar in fata persoanelor implicate. Dupa ce si-a revenit din soc, vedeta le-a impartasit fanilor patania traita. Acestia…

- In lumea pariurilor a izbucnit un adevarat scandal, in urma cu cateva zile, dupa ce realizatorul TV Mircea Badea a anuntat, public, ca si-a inchis contul la firma UNIBET, nemultumit de ”descreieratii astia securistoizi”, asa cum a scris el pe retelele de socializare. CANCAN.ro a aflat ce sta in spatele…

- Jurnaliștii GSP Ionuț Iordache și Victor Vrînceanu au asistat la primul amical al iernii jucat de Dinamo, câstigat în fata lui Aris Limassol, scor 5-0. La pauza scorul a fost 1-0, dar Aris a schimbat portarul în partea secunda, iar de aici totul…

- A fost ministru al Agriculturii in Guvernul Ponta, apoi vicepremier si ministru al Mediului, in Cabinetul Grindeanu. Cofondator al ALDE, Daniel Constantin are aproape un an de cand s-a retras din reflectoarele politicii. A luat decizia dupa mega-scandalul din primavara anului trecut, cand s-a certat…

- Satelitul din cadrul misiunii Zuma nu este pierdut sau inactiv, conform SpaceX. Compania apara performanta rachetei Falcon dupa ce in presa au aparut mai multe articole conform carora misiunea de amplasare a satelitului a esuat sau acesta s-a...

- Emilian Raducu traieste primele sarbatori fara fiica lui. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, ce a facut tatal Denisei in prima zi de Craciun. Declaratiile barbatului sunt de-a dreptul sfasietoare si smulg lacrimi. Tatal Denisei s-a dus la mormantul regretatei artiste,…

- Ramasa singura acasa, Betty Salam a decis sa iasa in oraș, dar a avut parte de o mare surpriza. Fiica cunoscutului manelistul a luat un taxi, iar șoferul a reușit sa o lase fara cuvinte.

- Scandal imens cu o vedeta ProTV in prim-plan. A fost evacuata de politie dintr-o institutie publica. Firicel din Las Fierbinti a fost evacuat de la sediul CREDIDAM cu poliția. Actorul continua lupta cu organismul ce se ocupa cu colectarea drepturilor artiștilor interpreți. Acesta nu și-a primit inca…

- Agnieszka Radwanska, fosta ocupanta a locului 2 mondial, a rabufnit dupa ce sefii tenisului au decis sa înjumatateasca lista capilor de serie în turneele de Grand Slam începând cu anul 2019 si spune ca jucatoarele sunt

- Este ancheta interna la Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, dupa ce a fost filmat in biblioteca institutiei videoclipul unei manele. Melodia este a cantaretei Carmen Serban, care spune ca a filmat in acea locatie dupa ce solicitarea ei a fost aprobata de conducere. Videoclipul a fost…

- Multi studenti de la Facultatea de Medicina au fost revoltati dupa ce au descoperit ca videoclipul unei piese cantata de Carmen Serban a fost filmat in biblioteca Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila“ din Bucuresti. O ancheta interna a fost demarata pentru a fi stabilit cine si a dat…