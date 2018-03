Am facut cele mai mari importuri de gaze din ultimii 5 ani, ca sa putem trece cu bine de ultimele zile geroase

Stiri pe aceeasi tema

- Consumul zilnic de gaze a fost de circa 65 de milioane de metri cubi, iar sursele de provenienta au fost productie interna (aproximativ 27-28 de milioane de metri cubi), gaz extras din depozite (circa 14-15 milioane de metri cubi) si importuri, care au ajuns si la 22 de milioane de metri cubi (adica…

- ING Bank a atins anul trecut borna de 100 milioane de tranzactii cu cardul, cu 48% mai multe decat in 2016, iar pe tehnologia contactless portofoliul ING este deja la nivelul pietei din Polonia in ceea ce priveste utilizarea.Seful ING Bank, Michal Szczurek, pariaza ca, dupa cum a inceput acest…

- Sistemul național de gaze se afla, miercuri, aproape de starea de risc, dupa ce consumul a crescut puternic in țara noastra ca urmare a viscolului și ninsorilor care au cuprins țara. Consumul de gaze se ridica la 54 de milioane de metri cubi pe zi. Astfel, indicatorul Line Pack era la 34,302 milioane…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla, miercuri dimineata, la un pas de starea de risc, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind cu mult sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit datelor Transgaz, operatorul national de transport…

- Astfel, indicatorul Line Pack, care arata volumul efectiv de gaze care se afla in sistem intr-un anumit moment, era, miercuri, la ora 9:00, la nivelul de 33,6 milioane de metri cubi, cu putin peste limita de 33 de miloane de metri cubi, care indica intrarea intr-o stare de risc.Transgaz…

- Valoarea actiunilor Netflix a crescut cu 45% de la inceputul anului, iar analistii de pe Wall Street cred ca acesta ar putea fi doar inceputul, potrivit Business Insider. Craig Huber de la Huber Research Partners a transmis pentru Business Insider ca pretul tinta pentru actiunile Netflix…

- Un grad optim de incarcare este de 41 de milioane de metri cubi, iar starile de dezechilibru apar cand incarcarea este sub 38 de milioane de metri cubi sau peste 46 mil. mc. Marti, incarcarea este la cota minima de atentie de 38,05 milioane de metri cubi, iar pe 20 februarie aceasta fusese la 37,9…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla marti in stare de dezechilibru, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit datelor operatorului national de transport Transgaz, citate de Agerpres. Astfel,…

- De exemplu, la ora 16:00 consumul inrergistrat in acel interval orar era cu 20% mai mare fata de cel inregistrat cu 24 de ore inainte. „Nu avem probleme, dar iarna abia a inceput“, spune Corina Popescu, presedintele directoratului Transelectrica, transportatorul national de energie care are rolul…

- Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 60 de milioane de euro de la BERD pentru coridorul de transport BRUA. Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 278 de milioane lei, echivalentul a 60 milioane euro, pentru construcția…

- Romania risca sa piarda sume importante de bani, din fondurile europene. "Sunt cateva ingrijorari. Trebuie sa gasim solutii. Putem pierde bani europeni pentru investitii in mediul de afaceri. Constructia...

- Actiunile Sphera Franchise Group, companie care administreaza restaurante sub brandurile KFC, Pizza Hut si Taco Bell, scadeau cel mai mult, vineri dimineata, pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Astfel, Sphera Franchise Group se deprecia cu 6,84%, fiind urmată de Altur, cu -2,99%,…

- Gradul de absorbtie a fondurilor europene nu este satisfacator, fiind chiar risc de pierdere a unei sume de 800 milioane euro pe Programul Operational Regional (POR), a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, la Adunarea Generala a Uniunii Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), si a facut un apel…

- Importatorul si distribuitorul de produse pentru copii mici a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de circa 21 milioane de euro (97 milioane lei), in crestere cu aproape 10% fata de 2016, cand au fost raportate vanzari de 88 milioane lei (peste 19 milioane euro). Pentru 2018, este prognozata o…

- OMV Petrom a participat la licitatia organizata de companiile de transport al gazelor din Romania si Ungaria (Transgaz si FGSZ) pentru rezervarea unei capacitati de transport al gazelor de aproximativ 4 miliarde mc gaze/an, prin conducta BRUA, insa a pierdut in fata a trei companii unguresti. In acest…

- Alerta declansata in Guvernul Viorica Dancila. Romania este in pericol sa piarda zeci de milioane de euro, bani europeni. In direct la Romania TV, la emisiunea Andreei Cretulescu, Rovana Plumb a dezvaluit ca sunt probleme in unele compartimente unde se acceseaza bani europeni.Citeste si: Tarom,…

- ExxonMobil si OMV Petrom vor extrage 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra, din 2020-2021, iar Romania va produce in total 18-20 de miliarde de metri cubi de gaze, daca vor fi dezvoltate toate proiectele din Marea Neagra.

- Productia de gaze a Romaniei ar putea ajunge in 2025 la 18-20 de miliade metri cubi, "daca va ajunge Marea Neagra la potential complet de exploatare", a declarat Sorin Calin Gal, director general, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), in cadrul evenimentului ZF Power Summit 2018. In acest…

- Circa 900.000 de numere de telefon au fost portate in anul 2017, majoritatea de telefonie mobila, iar bilantul total arata ca, de la lansarea portabilitatii in Romania s-au inregistrat 4,5 milioane de astfel de operatiuni, reiese din datele publicate, joi, de Autoritatea Nationala pentru Administrare…

- Cifrele erau impresionante: 82 de magazine in martie 2006, 850 de angajati, cifra de afaceri 80 de milioane de dolari in 2005 si aproape 100 de milioane de dolari in 2006. Dar in mai 2009 o coperta a BUSINESS Magazin afisa un titlu scurt: Ultra Faliment, iar cifrele se schimbasera: datorii neachitate…

- Aproape 2 milioane de angajati din mediul privat au salariul mai mic, de la inceputul anului, in urma schimbarilor vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, a declarat marti Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii…

- Ion Sterian, director general Transgaz: Avem proiecte de investiții de peste 1,6 miliarde de euro care, odata finalizate, vor face din Transgaz una dintre primele patru companii din Europa in domeniul energetic Dumitru Chirița, președinte ANRE: Proiectul BRUA și interconectarea cu Republica Moldova…

- Numarul autoturismelor, in crestere Parcul auto national din România a ajuns la finalul anului trecut la peste 7,6 milioane de unitati, în crestere cu circa 9 % fata de 2016. Potrivit datelor Directiei Permise si Înmatriculare, din totalul autovehiculelor înregistrate…

- Parcul auto national din Romania a crescut cu 8,91% la peste 7,63 milioane de unitați in 2017 fața de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) analizate de Agerpres. Circa 1,3 milioane de autovehicule din numarul total erau inregistrate…

- Rulajul zilnic de tranzactionare cu actiuni Banca Transilvania (TLV), a doua institutie de credit din Romania, este la ora redactarii acestei stiri de circa 76 milioane de lei, din care 70,5 milioane de lei sunt doar pe piata REGS, potrivit datelor BVB. Pretul mediu este insa in scadere fata de…

- Circa 50 de milioane de oameni au murit și o treime din populația lumii a facut gripa intre anii 1918 și 1920. Cercetatorii susțin ca virusurile de azi sunt practic mutații ale celui din urma cu 100 de ani! Epidemia de gripa face ravagii acum in America de Nord, țari din Africa și din Europa, printre…

- Piata de accesorii pentru telefoane mobile va creste in acest an cu cel putin 10%, ca volum, fata de anul trecut, in principal ca urmare a cresterii vanzarilor de smartphone-uri, a declarat, pentru News.ro, directorul operational al grupului francez Avenir Telecom, Costin Soare. Piata romaneasca…

- Un numar de 4.691.652 pensionari de asigurari sociale era inregistrat la finele anului 2017 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.071 lei, cu 140 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), informeaza AGERPRES . Conform…

- 10 milioane de telefoane și accesorii mobile, cumparate in Romania in 2017 Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit anul trecut 10 milioane de unitati, potrivit estimarii Avenir Telecom, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane din Romania. Estimarea ia în calcul…

- Un studiu unic in Romania a fost realizat la UBB: impactul pe care o universitate il are in economia unui oras. A reiesit ca dinspre UBB spre economia Clujului au mers, in 2015, circa 190 de milioane de euro. Bugetul Primariei Cluj-Napoca in 2015 a fost de circa 263 de milioane de euro.

- BRD, a doua cea mai valoroasa banca de la bursa romaneasca dupa Banca Transilvania, afiseaza la ora 17:30 tranzactii de circa 51 milioane de lei, mai mari decat tot ce s-a tranzactionat insumat de la inceputul anului 2018 incoace, potrivit calculelor ZF pe baza datelor BVB. Tranzactii de…

- Depozitele pe termen mediu si lung ale nerezidentilor sunt in prezent cu peste cinci miliarde de euro sub varful istoric atins in 2011, cand acestea depaseau 8 miliarde de euro. Strainii, in cea mai mare parte grupuri bancare, detineau la sfarsitul lunii noiembrie a anului trecut depozite…

- Borșa va avea o partie olimpica de schi. Investiție de zece milioane de euro. Proiectul construirii unei partii olimpice de schi care va fi cea mai lunga din Romania, a fost relansat de Primaria Borsa, fiind o investitie estimata la 10 milioane de euro. Pe partie vor putea fi organizate competitii nationale…

- Cantitatea de deseuri electronice produse in Romania ajunsese, in 2016, la nivelul de 229.000 de tone la o populatie de aproximativ 20 de milioane de locuitori, arata datele Asociatiei Environ, publicate pe propria pagina de Internet. In acest context, asociatia citeaza un raport intocmit de United…

- Electrica va contesta in instanta amenda de 10,801 milioane de lei, reprezentand 2,98% din cifra de afaceri totala aferenta anului financiar 2016, aplicata de Consiliul Concurentei, in urma unei investigatii extinse privind comercializarea de contoare si echipamente conexe de masurare a energiei…

- Legislatia pentru Inspectiile Tehnice Periodice (ITP) pentru autovehicule s-a schimbat de la 1 ianuarie 2018, astfel incat pentru masinile mai vechi de 12 ani este nevoie anual de ITP, iar pentru masinile noi prima vizita la ITP se face la trei ani de la data primei inmatriculari in Romania, nu la doi…

- OMV Petrom a finalizat lucrarile de constructie la doua statii noi de tratare a gazelor, amplasate langa zone de productie importante, cele doua proiecte necesitand investitii de peste 130 de milioane de euro incepand din 2013, a anuntat compania.Investitia va permite livrarea de gaze in sistemul…

- S-a mai aprobat imputernicirea lui Ion Sterian, in calitate de director general al Transgaz, sau a unui imputernicit al acestuia, in baza unui mandat acordat expres, sa deruleze toate formalitatile legale necesare infiintarii societatii cu raspundere limitata pe teritoriul Republicii Moldova si sa…