Ales Kafelnikova, fiica fostului mare jucator de tenis din Rusia, este de o frumusete rapitoare. Insa nu totul este roz in viata lui Ales. In presa din Rusia au aparut informatii conform carora fiica lui Yevgeny Kafelnikov ar avea probleme cu drogurile. Pe langa aceste dezvaluiri, cei de la capelino.com sustin ca Ales a rupt orice legatura cu familia sa in ultima perioada. In tot acest context, Yevgeny Kafelnikov a postat pe Twitter un mesaj menit sa confirme toate aceste speculatii aparute in presa. „Am eșuat ca tata. Nu mai pot ține asta in mine, sunt exact așa cum nu trebuia sa fie un parinte.…