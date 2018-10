Afacere amoroasa cu iz de telenovela rurala in comuna Șotrile, din județul Prahova, acolo unde primarul Daniel Bogdan Davidescu este anchetat de DIICOT. Procurorii il suspecteaza pe edil ca ar fi intreținut relații sexuale cu o minora și ca ar fi șantajat-o atunci cand aceasta a vrut sa rupa relația. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, […] The post Am descoperit-o pe amanta de 13 ani a primarului! Puștoaica este nepoata unui fost politician… appeared first on Cancan.ro .