Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este ultima zi in care Simona Gherghe va prezenta „Acces Direct”, inainte de a deveni mama pentru a doua oara. Prezentatoarea tv va intra in concediu de maternitate, iar o alta blonda ii va lua locul la carma emisiunii. Simona Gherghe a vrut sa pastreze misterul in privința identitații noii prezentatoare,…

- Gabriela Cristea se pregatește sa devina mamica pentru a doua oara, prin urmare va intra in concediu de maternitate și va trebui sa renunțe la emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, pe care o prezinta la postul de televiziune Antena Stars. Gabriela Cristea, in varsta de 44 de ani, mai are aproximativ…

- Bianca Dragușanu a negociat cu șefii Antenelor postul de prezentator al emisiunii ”Te iubesc de nu te vezi”, difuzata pe Antena Stars. Bianca Dragușanu nu s-a ințeles cu șefii Antenelor! In consecința, cea care o va inlocui pe Gabriela Cristea la carma emisiunii va fi… o alta Bianca. Este…

- S-a aflat cine ii va lua locul Gabrielei Cristea la emieiunea "Te iubesc de nu te vezi", de la postul de televiziune Antena Stars. Gabriela Cristea mai are foarte puțin și devine mamica pentru a doua oara. Cum imediat dupa ce va naște aceasta se va ocupa de copil și nu va mai putea fi prezenta la…

- Mircea, fosta ispita la emisiunea Insula Iubirii, a fost invitat la o emisiune de televiziune, unde a facut declarații despre relația pe care a avut-o cu Mirela Baniaș pe durata show-ului. El a povestit și ce s-a intamplat intre ei dupa aceea. Mircea a fost cel care a reușit sa o cucereasca pe Mirela…

- Simona Gherghe a inceput un nou sezon "Acces Direct" cu un anunț important. Vedeta a confirmat plecarea lui Alex Velea și a ținut sa ii mulțumeasca ca i-a fost alaturi. Prezentatoarea tv a marturisit ca va prezenta in continuare singura emisiunea , iar Alex Velea se va ocupa de cariera muzicala.…