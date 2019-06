Stiri pe aceeasi tema

- Vara asta, cu Virgin Radio Romania vei simți cel mai bine starea de festival. Incepem tare. Cu cel mai mai mare festival din lume. Cu Tomorrowland. Acesta este TOP 5-ul de saptamana asta format din cele mai puternice Tomorrowland Anthems all time: Axwell & Ingrosso – Sun Is Shining David Guetta & Showtek…

- Te poți inscrie simplu la concurs, completand cu datele tale formularul din aceasta pagina. Inscrierile sunt validate doar daca sunt facute prin intermediul linkului accesat din app Virgin Radio Romania. Prinde la radio piesa care te trimite direct la mainstage, noi te sunam, ne spui raspunsul la o…

- De Ziua Mondiala a Donatorului de Sange, Alexandra Gavrila a fost alaturi de ascultatorul nostru curajos Cornel Barsan și au donat amandoi sange la Centrul de Transfuzie Sanguina București. Incurajați de campania despre care au povestit Bogdan, Shurubel și Ionuț, dimineața la Virgin Radio Romania, am…

- Felicitari pentru ca ți-ai facut update la aplicația Virgin Radio Romania! Acum poți intra in cursa pentru un tricou Virgin Radio Romania! Asigura-te ca introduci datele corecte, pentru ca le vom folosi pentru a te contacta in cazul in care caștigi! Nu-ți dam alte mesaje și nici nu instrainam in vreun…

- Constantenii au la dispozitie o aplicatie gratuita prin intermediul careia pot face sesizari sau pot reclama diverse situatii cu care se confrunta in municipiul Constanta.Potrivit reprezentantilor Primariei Constanta, aplicatia se numeste "Sesizari Constantaldquo;, este foarte usor de utilizat si poate…

- Puțin dupa ora 8:30, am stat la povești cu Sergiu, solistul Carla’s Dreams. Și a fost tare fun! Daca nu ne-ai prins live la Virgin Radio Romania sau pe pagina de Facebook, poți vedea la finalul acestui articol inregistrarea video. Și cat dai scroll, am facut un rezumat in imagini al intalnirii dintre…

- Intens! Așa a fost live-ul Carla’s Dreams din aceasta dimineața, de la Virgin Radio Romania. Daca l-ai ratat in direct la Virgin Radio Romania și pe pagina de Facebook, da-i un play pe virginradio.ro. Chiar in dimineața in care au stat de vorba cu ”Sergiu” de la Carla’s Dreams , Bogdan, Shurubel și…

- TARGOVISTE. Sapte victorii din opt partde disputate in Liga Nationala de baschet feminin. Acesta este bilantul FCC ICIM Arad cu antrenorul Bogdan Bulj pe banca. Si gruparea galben-albastra a mai facut un pas spre medalie. Dupa patru ani de asteptare si un inceput de sezon deloc convingator. Aradencele…