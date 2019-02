Stiri pe aceeasi tema

- La jumatatea lunii trecute, internetul a fost luat ostatic de un ou. Acesta a doborat recordul vechi pentru cea mai apreciata fotografie din istorie pe Instagram, iar apoi la triplat, ajungand acum la 52 de milioane de like-uri. In pauza de la SuperBowl, evenimentul care pune America pe jar de fiecare…

- Sorana Cirstea trage tare la sala ca sa intre in forma pentru turneele la care urmeaza sa participe. Sportiva a postat, in ultimele zile, pe Instagram mai multe video-uri in care poți observa cat de serios este antrenamentul. Vezi aceasta postare pe Instagram train the ???? @sashacalisthenic O postare…

- Am inceput anul cu provocari. Prima dintre ele este #VirginRadioStar! Regulile sunt simple: Iți faci poza cu steaua Virgin Radio Romania intr-un loc super creativ, iar noi te premiem. Marele premiu pus la bataie, pentru cea mai buna poza primita este de 1000 de EURO. Ce trebuie sa faci: Posteaza pe…

- Mezina clanului Kardashians, Kylie Jenner a reacționat luni, dupa ce a pierdut recorduri de like-uri pe Instagram in defavoarea unei poze cu un ou. Vedeta a postat un filmuleț in care incearca sa friga un ou pe asfalt, iar la descriere a scris: „Ia de aici, micuțule ou! Kylie cand vede contul cu recordul…

- Hei, salut. Stai jos și bine ai venit in secolul 21. Ce se intampla pe aici? Well, hai sa vedem: o poza cu un ou doboara recordurile de like-uri pe Instagram. World Record Egg se numește pagina, are 1.2 milioane de urmaritori, iar in doar 10 zile, cu o singura poza, a reușit sa stranga... View Article

- Te urci in autobuz fara grija ca nu ți-ai platit calatoria. O poți face cu cardul bancar direct in mașina. Nu, stai liniștit, nu se intampla in București. Una din bancile importante din Romania și un procesator de plați online au lansat sistemul de plata cu cardul in autobuzele din Cluj-Napoca. In acest…

- Duetul format din Laskay Nimród și Filep Kund, ambii din Cluj-Napoca, a creat o adevarata isterie în Ungaria, iar clipurile trupei sunt vizionate de sute de mii de internauți pe YouTube. Cea mai populara piesa a celor doi tineri, "Posztolj", a trecut deja pragul de 3,5 milioane…