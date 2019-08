„Am crezut în revenire” vs „Ne-am bătut singuri” Lectie dura De partea cealalta, multa dezamagire, atat printre jucatori, cat si in randul suporterilor. Esecul, greu digerabil, a fost „disecat” de antrenorul Laszlo Balint: „O victorie meritata a Ripensiei, chiar daca ne-am batut singuri, pentru ca am fost surprinși exact pe lucrurile pe care le-am discutat și analizat saptamana aceasta chiar pe imagini video. Din pacate, e o lecție dura pentru noi, pentru ca au fost unii jucatori care s-au imbatat prea devreme cu precedentele succese. Revenim cu picioarele pe pamant, pentru ca trebuie sa reacționam. Avem marți un meci de Cupa care nu vine… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

