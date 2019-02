Stiri pe aceeasi tema

- Shamima Begum, in varsta de 19 ani, care a parasit Marea Britanie in 2015 pentru a se alatura ISIS a fost gasita in Siria, ea afirmand ca nu are niciun regret privind decizia de a se alatura gruparii teroriste, insa doreste sa se intoarca acasa pentru ca este insarcinata in luna a noua, scrie The Guardian,…

- Un robot construit in Marea Britanie cu misiunea de a detecta eventuale urme de viata pe planeta Marte a fost "botezat" oficial joi si a primit prenumele cercetatoarei britanice Rosalind Franklin, informeaza AFP. Acest robot mobil cu sase roti, care urmeaza sa ajunga pe Marte in 2021,…

- Un cuplu originar din Marea Britanie a hotarat sa se supuna unei interventii chirurgicale riscante pentru reducerea greutatii pentru a putea avea o familie. Andrew și Sharon Hill care cantareau peste 580 de kilograme impreuna, au hotarat sa se opereze deoarece sunt disperati sa aiba copii.

- Guvernul britanic s-a mobilizat rapid pentru a combate problema dronelor folosite cu rele intenții, incepand sa introduca pe intreg teritoriul statului sisteme de detectare a acestora. Ministrul britanic al Securitații, Ben Wallace, le transmite celor care folosesc drone intr-un mod iresponsabil,…

- Dawn Cheetham, in varsta de 43 de ani, s-a spanzurat in dresingul fetei sale. In 2014, Dawn Cheetham a fost diagnosticata cu cancer la san. A facut chimioterapie și a invins boala. Dar recent ea a simțit mari dureri la stomac și a crezut ca boala s-a intors, potrivit dailymail.co.uk. Pe 15…