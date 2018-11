Stiri pe aceeasi tema

- "Tricolorii" au avut o prestatie foarte buna in prima repriza a meciului cu Muntenegru de la Podgorica, din Liga Natiunilor, avand avantaj de 1-0 pe tabela. Ilie Dumitrescu, fost mare international, a avut cativa remarcati din echipa lui Contra.

- Reprezentativa Romaniei conduce cu scorul de 1-0 Muntenegru, la pauza, la Podgorica, in ultima etapa a grupei 4 din al treilea esalon valoric al Ligii Natiunilor, informeaza News.ro.Golul a fost marcat de Tucudean in minutul 44, cu un sut din afara careului. In celalalt meci din grupa,…

- Romania disputa in aceasta seara ultimul meci din Liga Națiunilor, in deplasare cu Muntenegru, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Pro TV de la ora 21:45. "Tricolorii" au ieșit in aceasta dimineața in centrul Podgoricei pentru a efectua celebra plimbare din ziua meciului. ...

- Romania obtine prima victorie pe teren propriu in Liga Natiunilor, 3-0 cu Lituania, si urca pe locul 2 in grupa. “Tricolorii” merg la Podgorica avand nevoie de un egal pentru a-si pastra actuala pozitie, in conditiile in care sansele de a termina pe primul loc sunt minime. Golurile Romaniei fiind marcate…

- Echipa naționala a Romaniei va disputa ultimele doua partide din grupa de Liga Națiunilor, cu Lituania, pe 17 noiembrie, la Ploiești, pe stadionul “Ilie Oana”, de la ora 21:45, și cu Muntenegru, pe 20 noiembrie, la Podgorica, de la ora 20:45, ora locala. Chiar daca se joaca fara spectatori, la fel ca…

- Nationala Romaniei a urcat un loc fata de luna trecuta si ocupa pozitia a 27-a in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat publicitatii joi, in timp ce pe primul loc se afla la egalitate campioana mondiala Franta si Belgia. Romania a reusit luna aceasta doua remize in Liga Natiunilor,…

- Romania debuteaza diseara in Liga Națiunilor, "tricolorii" urmand sa se dueleze cu Muntenegru la Ploiești, intr-un meci care se va juca fara spectatori, de la ora 21:45. Ploieștiul s-a dovedit un stadion cu noroc pentru naționala Romaniei, "tricolorii" impunandu-se in toate cele trei meciuri jucate…

- Partida de pe 7 septembrie din preliminariile Campionatului European din 2019 dintre Portugalia U21 și Romania U21 nu va fi televizata in țara noastra. Meciul are fluierul de start la ora 21:15 și nu va fi transmis pentru ca s-ar suprapune cu partida dintre Romania și Muntenegru din Liga Națiunilor,…