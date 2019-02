Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a dat publicitatii prognoza pentru luna februarie. Astfel, meteorologii estimeaza, pentru urmatoarele patru saptamani, valori termice in general peste cele...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,7648 lei/euro, 4,2034 lei/dolar, 4,2213 lei/franc elvetian. Este a opta sedinta consecutiva in care moneda nationala atinge cele mai mici niveluri din istorie in fata euro. Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt…

- Traficul de marfuri inregistat anul trecut in porturile maritime romanesti a fost de peste 61 de milioane de tone, fiind al treilea cel mai mare din ultimii 30 de ani. Cele mai importante grupe de marfuri la care s-au inregistrat cresteri de trafic sunt cerealele si petrolul brut, informeaza News.ro.Potrivit…

- Saratov, un oraș din sudul Rusiei, a inghețat complet dupa ce miercuri noaptea s-au inregistrat temperaturi record. Blocuri uriașe de gheața s-au format pe cladiri și mașinile au fost inghețate complet, arata imaginile postate pe rețelele de socializare de localnici. In aceasta saptamana, Saratov a…

- Noaptea trecuta, la Intorsura Buzaului, s-a inregistrat un nou record de temperaturi scazute. Statia meteo a inregistrat, in noaptea de marti spre miercuri, minus 26,1 grade celsius. Vremea se mentine geroasa, iar ninsorile se extind.

- Producatorii auto germani au realizat vanzari record in 2018, grupul BMW pastrand pozitia de lider pe piata premium pentru al 15-lea an consecutiv, cu 2,49 de milioane de vehicule vandute, urmata de Mercedes-Benz, cu 2,31 de milioane de unitati, dar analistii se intreaba cat timp vor mai reusi constructorii…

- In materie de agricultura si industrie alimentara anul 2018 poate fi socotit unul al paradoxurilor: a fost un an al productiilor agricole record, dar si al importurilor de produse agroalimentare record, o situatie pe care autoritatile ar trebui sa o aiba in vedere si sa o rezolve.

- Numeroase surprize, momente emoționante și rasturnari de situație, le-a adus episodul 14 din noul sezon „Fructul oprit”, aseara, telespectatorilor Antenei 1. Marturisiri importante au fost facute, care vor sc...