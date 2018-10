Stiri pe aceeasi tema

- Familia Penescu trece prin momente dificile in urma accidentului in care a fost implicata vineri seara, pe drumul intre localitatile Voiteg si Jebel. Teodora, fata lor de noua ani, a murit, iar baietelul de trei ani, Filip, a fost internat la Spitalul de Copii “Louis Turcanu” din Timisoara, in stare…

- Mesajul sfasietor al tatalui Teodorei, fetița de 9 ani ucisa de un sofer care facea Live pe Facebook, a fost postat la puțin timp dupa ... The post „Un inger a plecat la Dumnezeu, te iubesc Teodora mea draga!” Mesajul sfasietor al tatalui fetiței de 9 ani ucisa de un sofer care facea Live pe Facebook…

- Un nou caz șocant de inconștiența la volan a curmat viața unei fetițe de 9 ani și a bagat un baiețel de 2 ani in spital, cu coloana rupta. Florin Muntean și-a pierdut viața in timp ce facea LIVE pe Facebook și conducea cu o viteza excesiva. Se par ca barbatul obișnuia sa faca astfel […] The post Florin…

- Au aparut noi detalii despre barbatul care a comis cumplitul accident din județul Timiș, in timp ce facea un Live pe Facebook. The post Detalii șocante despre șoferul care a comis cumplitul accident din Timiș, in timp ce facea Live pe Facebook appeared first on Renasterea banateana .

- Tragedia a avut loc vineri seara, pe drumul care leaga Timisoara de Moravita. Soferul unui autoturism Audi s-a lovit violent de un tractor nesemnalizat care circula in fata lui. In urma impactului, masina a fost proiectata pe contrasens, unde a lovit un alt autoturism, care circula regualamentar. Soferul…

- Dupa accidentul care a șocat Romania, in urma caruia au murit 9 romani, in Ungaria, in timp ce șoferul transmitea live, pe Facebook, o alta tragedie s-a petrecut in același fel. La Craiova, Daniel Radu, zis Briceag, in varsta de 48 de ani, a murit, duminica dupa-amiaza, in timp ce gonea cu mașina…

- Se scurg momente cutremuratoare in Lolileasca, localitatea prahoveana, unde ieri dupa-amiaza a avut loc accidentul mortal, in urma caruia Daria, o fetița de 10 ani, a murit pe loc. Rudele, prietenii și colegii de școala o jelesc cu lacrimi amare, iar pe Facebook au aparut mai multe mesaje sfașietoare.…

- Doi tineri au murit și alți doi au fost raniți intr-un cumplit accident pe E85, produs in timp ce șoferul facea live pe Facebook. Filmarea a devenit disponibila pe internet și se vede cum șoferul aranja telefonul in suport, in mers, iar la sfarșit se aud strigatele disperate ale tinerilor. Pasagerii…