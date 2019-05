Stiri pe aceeasi tema

- De cand a nascut a treia oara, Mirela Vaida este in culmea fericirii! In timp ce toata lumea se pregateste de Paste, frumoasa mamica si-a scos copiii la plimbare. Fotografia este de-a dreptul uimitoare si, cu siguranta, peste ani si ani, cei mici se vor bucura cand o vor revedea.

- Marti, 9 aprilie, Kanal D a fost lider de audienta, cu emisiunea matrimoniala „Puterea dragostei”, postul TV clasandu-se pe primul loc, atat in randul populației din intreaga țara, cat și in randul populației de la orașe, cu varsta cuprinsa intre 18 și 49 de ani. Pe targetul All Urban, Kanal D s-a clasat…

- Este vorba despre noul sezon al emisiunii Politica și delicatețuri. Mircea Dinescu o va avea invitata pe Mirela Vaida. Primul episod din sezonul cu numarul 11 il puteți urmari duminica, 7 aprilie, de la ora 15:30 la TVR 1 și pe TVR+. Potrivit paginademedia.ro, cei doi vor gati „urzici…

- A sosit ziua cea mare! Dupa 3 zile de stat in spital, Gabriela Cristea a plecat azi acasa impreuna cu micuța Iris, fetița pe care a adus-o pe lume duminica. Emoționat și extrem de fericit, Tavi Clonda a facut primele declarații, cu puțin timp inainte de externarea vedetei.

- Nici ca putea avea un 1 Martie mai memorabil! Alessandra Stoicescu a anunțat ca este insarcinata. La 42 de ani, vestea vine cum nu se poate mai bine pentru ea și soțul sau, Sergiu Constantinescu. „Primul nostru boboc de floare”, a scris prezentatoarea de la Antena 3 in dreptul unei imagini in care iși…

- Prezentatoarea de televiziune Alessandra Stoicescu este insarcinata cu primul sau copil. Vedeta a dat vestea in cel mai inedit mod. La 42 de ani, Alessandra Stoicescu este insarcinata cu primul ei copil. Vedeta și partenerul ei, Sergiu Constantinescu, urmeaza sa devina parinți. Cei doi sunt casatoriți…