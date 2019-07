Stiri pe aceeasi tema

- Monica Melencu, mama fetei care a disparut pe 14 aprilie din Caracal, a ajuns sambata dimineața la casa lui Gheorghe Dinca, barbatul retinut pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol. Femeia a ajuns la locul in care Gheorghe Dinca ar fi ucis-o pe Alexandra Maceșanu,…

- Suspectul crimei din Caracal, Gheorghe Dinca, a fost scos, vineri seara, din curtea sa și a fost protejat cu greu de mulțimea adunata in fața casei pentru a cere dreptate pentru Alexandra Maceșanu. Duba Poliției in care se afla acesta a fost aparata de jandarmi, care au facut un culoar pentru a-l scoate…

- Coincidenta sinistra intre Ion Rimaru, cel mai cunoscut criminal in serie din Romania, si ucigasul fetelor disparute, la Caracal Coincidenta sinistra intre Ion Rimaru, cel mai cunoscut criminal in serie din Romania, si ucigasul fetelor disparute, la Caracal. Barbatul retinut vineri e suspectat ca a…

- UPDATE, ora 14:25 – Un barbat din Caracal, in varsta de 64 de ani, pe nume Gheorghe Dinca, este principalul suspect in cazul de disparitie a unei fete de 14 ani, acum doua zile. Cazul nu este singular. In ultimele trei luni mai multi tineri au disparut din localitatile invecinate. Ancheta este in plina…

- Barbat de 64 de ani suspect in cazul de disparitiei fetei din Dobrosloveni Un barbat din Caracal, în vârsta de 64 de ani, pe nume Gheorghe Dinca, este principalul suspect în cazul de disparitie a unei fete de 14 ani, acum doua zile. Cazul nu este singular. În ultimele trei…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a trimis polițiștilor „o arie in Munții Apuseni și trei locații greșite”, in cazul adolescentei de 15 ani care a disparut in Caracal. Declarația aparține purtatorului de cuvant al Poliției Romane, Georgian Dragan, care a explicat ca polițiștii au mers in zonele…

- Chiar daca este o ancheta in desfasurare si beneficiaza de prezumtia de nevinovatie, toate pistele il indica pe Gheorghe Dinca, 57 de ani, ca fiind un criminal in serie de temut, care ingrozit o tara intreaga!

- Au fost facute publice primele imagini din casa presupusului din Caracal, Gheorghe Dinca, cel care se banuieste ca le-ar fi ucis pe Mihaela Luiza Melencu (19 ani) si Alexandra Macesanu (15 ani), la Caracal!