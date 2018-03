Stiri pe aceeasi tema

- Vasilica Topor, barbatul din Braila care și-a injunghiat soția pentru ca i-ar fi facut vraji, a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare, sub supraveghere. In plus, judecatorii l-au obligat sa se trateze intr-o clinica de Psihiatrie și sa efectueze 90 de zile de munca neplatita, in folosul…

- Parintele Ioan Rosculet s a nascut pe 25 septembrie 1879, in satul Sapte Sate de langa Brasov, si a avut patru copii: Ion, Mircea, Eugenia si Nicolae. Absolvent al Facultatii de Teologie din Bucuresti, parintele Rosculet a fost hirotonit preot pe seama Bisericii "Sfanul Gheorgheldquo; din Mangalia,…

- Elena, soția lui Ion Voinescu, fostul portar al Stelei care a decedat azi noapte, spune ca n-a primit aprobarea ca trupul soțului sau sa fie depus la Muzeul Sportului din București. "Am vrut sa-l depun la Muzeul Sportului (n.r. ...

- Zeci de angajați ai Complexului Energetic Oltenia s-au mobilizat astazi, pentru a ajuta victimele accidentului rutier de la Draguțești, in care un tanar și-a pierdut viața. Reprezentanți ai CEO au venit in aceasta dimineața la sediul centrului de transfuzii, pentru a face o fapta buna. Barbatul implicat…

- „Dragi prieteni, va aduc la cunoștința ca luni, 5 martie 2018, a trecut la cele veșnice prof. univ. dr. Violeta Barbu. Indurerați de aceasta veste prea trista, dar și insuflețiți de speranța creștina in inviere, studenții și profesorii Facultații de Teologie Romano-Catolica, Universitatea din București,…

- A murit sotia lui Daniel Barbu. Violeta Barbu s a stins din viata luni dimineata. Violeta Barbu era istoric si filolog. "Dragi prieteni, va aduc la cunostinta ca luni, 5 martie 2018, a trecut la cele vesnice prof. univ. dr. Violeta Barbu. Indurerati de aceasta veste prea trista, dar si insufletiti de…

- Tragedie pentru Daniel Barbu, senator PNL si fostul ministru al Culturii! Sotia acestuia, Violeta Barbu, s-a stins din viata. Daniel Constantin Barbu este un istoric roman, senator de Bucuresti din partea PNL, fost ministru al culturii in perioada 21 decembrie 2012 – 12 decembrie 2013, in Guvernul Ponta.…

- Un barbat din Germania a facut un live pe Facebook in timp ce-și ucidea soția. Un barbat din Siria care locuiește in Germania s-a filmat live pe Facebook in timp ce iși ucidea nevasta. Omul, care s-a identificat drept Abu Marawan, in varsta de 41 de ani, și-a injunghiat in gat soția cu patru ani mai…

- OSCAR 2018 | Sandra Bullock si Nicole Kidman, doua dintre vedetele care vor inmana trofee Noua lista de prezentatori de la gala Oscarurilor din 2018 a fost anuntata de producatorii evenimentului, Michael De Luca si Jennifer Todd. Helen Mirren, Sandra Bullock, Nicole Kidman, Jane Fonda, Jodie Foster…

- Fostul principe Nicolae și soția sa, Alina Binder vor sa se casatoreasca și in fața lui Dumnezeu, dupa ce au spus un „Da” hotarat in fața ofițerului starii civile, in urma cu cateva luni. Cei doi au stabilit deja data marelui eveniment. Dupa cununia civila, care a avut loc in octombrie anul trecut,…

- Cand face nunta fostul Principe Nicolae Nicholas Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai, cel care a purtat titliul de Principe Nicolae pana in 2015, s-a casatorit cu Alina Binder in toamna anului trecut, iar in curand pare sa aiba loc si mult asteptata nunta. Cuplul a oferit un interviu publicatiei franceze…

- Nepotul Regelui Mihai, fostul principe Nicolae, si sotia sa, Alina Binder, se vor casatori religios in luna septembrie, in Romania, dupa ce cununia lor civila a avut loc anul trecut, in Anglia.

- Nepotul Regelui Mihai, fostul principe Nicolae, și soția sa, Alina - Maria Binder, se vor casatori religios in luna septembrie, in Romania, dupa ce cununia lor civila a avut loc anul trecut, in Anglia. Intr-un interviu acordat revistei franceze Point de Vue, cei doi au dezvaluit ca nu au o relație…

- Cuplul, a carei popularitate este in crestere nu doar in tara, ci si peste hotare, a aparut in presa franceza cu un interviu exclusiv. Nicolae al Romaniei si sotia sa, Alina, au stabilit data nuntii pentru luna septembrie. Dupa cununia civila, care a avut loc in luna octombrie 2017 in Anglia, slujba…

- Un barbat a fost impins de la balcon in Roman, fara ca nimeni sa intervina sa opreasca nenorocirea. Cel banuit de comiterea gestului ulutior ar fi chiar fiul pensionarului, care e cautat acum de polițiști. Incidentul a fost filmat de unul dintre martori, care a publicat imaginile halucinante pe Internet.…

- Alexandra Crișan are 29 de ani. A terminat Arhitectura la București și de mai bine de doi ani face design de interior. Din pasiune. E o artista, dar are si un oarecare soi de activism social. „Imi place sa ajut oamenii”, spune tanara entuziasta. De altfel, in timpul liceului a caștigat un concurs, iar…

- Cum și-a surprins Adi Sina soția de Ziua Indragostiților. Artistul a pregatit totul ca la carte, iar Anca Serea a fost cucerita pe loc. Cei doi au petrecut o noapte romantica. „Am rezervat un restaurant intreg. Am vrut sa avem cina noastra intima. M-am ocupat de tot. M-am gandit la treaba asta, tocmai…

- Crima in Buzau comisa de un barbat drogat. Polițiștii sunt in alerta, dupa ce un barbat a fost ucis, iar soția sa a fost grav ranita, dupa ce au fost injunghiați de nepotul lor. Tanarul de 23 de ani, care ar fi consumat etnobotanice, și-a atacat unchiul și matușa cu un cuțit și apoi a fugit. Agresorul…

- Sotia soferului drogat care a provocat un accident violent, sambata, pe Bulevardul Dacia din Bucuresti a povestit ca barbatul ar fi incercat sa o omoare dupa ce a vazut in geanta sa un ruj. Acesta a acuzat-o ca „i-a pus filaj“.

- Soția lui Kamara reacționeaza dupa ce tanara care are o relație cu artistul a vorbit despre povestea lor, in cadrul emisiunii de la Kanal D. Madalina, in varsta de 24 de ani a declarat ca l-a cunoscut pe interpret in mall. Intr-o postare recenta pe contul de socializare tanara a ținut sa precizeze…

- Fostul principe Nicolae urmeaza sa se intoarca in Romania, potrivit cotidianului The Telegraph, care a publicat un articol despre fostul membru al Casei Regale. Cotidianul anunța ca fostul principe intenționeaza sa revina in tara, weekendul acesta, impreuna cu noua sa sotie, Alina Binder, unde ar…

- Cotidianul The Telegraph a publicat, duminica, un articol despre fostul principe Nicolae al Romaniei, relatand ca acesta intentioneaza sa se intoarca in tara impreuna cu noua sa sotie, Alina Binder, unde ar fi primit cu simpatie de catre sustinatorii monarhiei. "Inalt, brunet, atragator si…

- Britanicii de la The Telegraph au publicat, duminica, un articol despre fostul principe Nicolae al Romaniei in care anunța ca acesta, impreuna cu soția sa, Alina Binder, intenționeaza sa se mute inapoi in Romania.

- Britanicii de la The Telegraph au publicat duminica un articol despre fostul principe Nicolae al Romaniei in care anunța ca acesta, impreuna cu soția sa, Alina Binder, intenționeaza sa se mute inapoi in Romania.

- Fostul principe Nicolae se va muta inapoi in Romania impreuna cu noua sa sotie Cotidianul The Telegraph a publicat, duminica, un articol despre fostul principe Nicolae al Romaniei, relatand ca acesta intentioneaza sa se intoarca in tara, weekendul acesta, impreuna cu noua sa sotie, Alina Binder, unde…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade pe scara Richter s-a produs, sambata dimineata, in Buzau. Acesta este cel de-al treilea seism produs in acest judet in ultimele 24 de ore. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat in prima faza ca seismul care a avut loc…

- Principele Nicolae al Romaniei iși aniverseaza astazi partenera de viața, Alina Binder. Acesta i-a facut o declarație de dragoste superba. Principele Nicolae i-a maniat tare pe membrii Casei Regale in urma cu ceva timp. Aceștia au decis excluderea lui Nicolae dupa ce iubita lui de atunci, Nicoleta…

- Alina Binder, viitoarea sotie a fostului principe Nicolae, isi sarbatoreste, vineri, ziua de nastere, ocazie cu care iubitul ei i-a transmis un mesaj emotionant. Sunt cuvintele pe care orice femeie viseaza sa le auda de la barbatul de langa ea.

- Crima pasionala intr-un coafor din orașul Titu. Un subofișer MApN și-a ucis iubita cu mai multe lovituri de cuțit. Incidentul seamna perfect cu cel petrecut in urma cu cațiva ani la coaforul Perla din București.

- Ieri, Casa Regala britanica a anunțat ca va avea loc o a doua nunta in toamna, una care-i v avea ca eroi pe Prințesa Eugenie, de 27 de ani, și pe iubitul ei de lunga durata, Jack Brooksbank, 31. La Palatul Buckingham Nunta verișoarei prinților William și Harry va avea loc tot la capela St George’s din…

- Soții Ciurea, oameni trecuți de 70 de ani, au fost victimele unor escroci care i-au pacalit ca vand vase din inox. Batranul a fost abordat de trei necunoscuti cu suflet mare, care i-au propus sa il duca acasa, in comuna Sageata, cu masina lor. Doi dintre cei trei escoci l-au insoțit pe batran…

- Sotia premierului nipon, Akie Abe, a vizitat marti Scoala Japoneza din Bucuresti, asistand la un program pregatit de cursantii acesteia si de elevi care studiaza limba japoneza la Colegiul "Ion Creanga" din Capitala. "Ma bucur sa vizitez aceasta scoala si sa ii cunosc pe copiii de la Colegiul…

- Marea actrița romanca, Draga Olteanu Matei a povestit motivul pentru care a fost exmatriculata in timpul facultații. Aceasta a chiulit impreuna cu actorul Amza Pellea de la mai multe cursuri de educație politica, pe vremea cand urma cursurile Institutului de Arta Teatrala și Cinematografica „I.L Caragiale”,…

- Lucreaza in domeniul IT, a fost instructor de dans si se declara indragostit de urbea de pe Crisul Repede. Dabiel Gonzalez Ramos, caci despre el este vorba, a venit din Cuba la Oradea in 2015. De atunci, Oradea a devenit pentru el o mica Viena. Cubanezul este uimit de felul in care Oradea reuseste…

- Pe 24 decembrie 1989, noua putere instaurata la București decide uciderea cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu. Conform istoricului Alex Mihai Stoenescu, inițiativa i-a aparținut lui Silviu Brucan, secondat de Gelu Voican Voiculescu.

- Adriana Brummell iubeste ia romaneasca si a invatat sa ne vorbeasca si limba. Sotia ambasadorului Marii Britanii la Bucuresti are un doctorat in politici de sanatate si de cand este in Romania a lucrat impreuna cu autoritatile din acest domeniu. Iar o mare parte din timp si-a dedicat-o campaniilor umanitare.…

- Una dintre activitatile in care se implica sotia ambasadorului Croatiei la Bucuresti, Merica Vidis, este organizarea Bazarului de Craciun, la care lucreaza un an intreg si alte partenere ale diplomatilor straini de la noi, dar si voluntari.

- Generalul Marcel Opriș a ocupat timp de 12 ani funcția de director al Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS). A fost numit in aceasta funcție de președintele Traian Basescu in decembrie 2005 și a fost trecut in rezerva de actualul președinte, Klaus Iohannis, la sfarșitul lunii iulie 2017. Opriș…

- Fostul principe Nicolae, nepot al Regelui Mihai I al Romaniei, exclus de la succesiune, a fost mai tot timpul la catafalcul bunicului sau, cu o fața impietrita și indurerata. Joi, la București, s-a aplecat un timp asupra inscrisurilor de pe coroanele și jerbele puse pe imprejmuirea Palatului Regal,…

- Dupa anuntul casatoriei cu printul Harry, Megan Markle sparge traditia britanica fiind invitata sa petreaca Craciunul impreuna cu regina si cu alti membri ai familiei regale, a confirmat Kensington Palace, un privilegiu acordat pana acum doar femeilor maritate. Meghan si printul Harry sunt asteptati…

- Sicriul Regelui Mihai a fost scos de la castelul Peles, miercuri, la ora 18.00, pentru a fi adus la Bucuresti. In cotegiul funerar sunt fiicele sale, princepele Nicolae cu logodnica si sora sa, precum si mmembri ai consiliului regal. Sicriul a fost scos din castelul Peles purtat de militari.…

- Printul Charles al Marii Britanii, Regina Sofia a Spaniei, alaturi de Juan Carlos, Regina Anne-Marie a Greciei, dar si printul Alexander al Serbiei vor veni in Romania la funeraliile Regelui Mihai I, potrivit Romania TV. De asemenea va veni la Bucuresti si principele Lorez al Belgiei, acesta este…

- Transportatorii renunța la protest din respect pentru Regele Mihai Președintele COTAR Vasile Ștefanescu a declarat la REALITATEA TV ca din respect pentru Majestatea Sa protestele transportatorilor nu vor mai avea loc. Vasile Ștefanescu a declarat la REALITATEA TV ca transportatorii nu vor mai…