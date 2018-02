Stiri pe aceeasi tema

- Bebe Cotimanis pare sa aiba o viața cat se poate de liniștita in compania femeii care i-a luat loc, in inima lui, soției sale. Și, zilele trecute, paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe actorul care pare sa fi uitat de soția lui in compania femeii cu care loocuiește acum, bucurandu-se de liniștea treburilor…

- Mai este doar o saptamana pana la premiera celui mai dur reality show, Asia Express, care va debuta pe 12 februarie la Antena 1 de la ora 20:00, iar vedetele sunt nerabdatoare sa revada ,,experiența...

- Florin Talpan, juristul CSA, i-a cerut in instanta patronului FCSB, Gigi Becali, suma de un milion de euro! Talpan il acuza pe Becali de calomnie. Instanta i-a dat dreptate, insa a decis ca Becali sa ii plateasca juristului CSA doar 3.000 de euro, spre nemultumirea lui Talpan. Ce l-a salvat pe Gigi…

- Cand vreți sa va uitați la un film de acțiune cu elemente specifice unui thriller, trebuie sa dați pe Antena 1. Trebuie sa mai așteptați puțin, caci in curand va incepe Asia Express. Protagoniștii vor fi 14 vedete care iși vor testa limitele in aventura vieții lor.

- Spynews.ro a pus mana pe imagini bomba cu Ioana Bran, propusa ministru al Tineretului si Sportului. Daca acum pozeaza in ipostaze foarte serioase si in haine foarte decente, trebuie sa stiti ca tanara de 31 de ani nu a fost dintotdeauna asa.

- S-a speculat ca Alina Eremia si Dorian Popa ar fi intr-o relatie, pe care cei doi au reusit sa o ascunda perfect, dar acum toate zonurile au fost infirmate! Alina si-a prezentat iubitul, un tanar de 27 de ani, alaturi de care este de aproape un an. Si nu e Dorian Popa!

- Nicolae Guta i-a cerut divortul amiabil Cristinei, insa focoasa blonda l-a refuzat, rupand orice cale de comunicare cu manelistul. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a vorbit cu artistul, care a confirmat ruptura si a dezvaluit motivul pentru care au decis sa puna capat casniciei. (VEZI SI: Nicolae…

- Imagini cu un jandarm care lovește cu pumnii oamenii în timpul protestului de sâmbata, de la București, au facut furori pe internet, iar acum acesta este cercetat de șefii sai.Jurnalista Ramona Ursu a reușit sa îl identifice pe jandarm și a obținut primele declarații…

- Una dintre cele mai indragite cantarete de pe scena muzicala romaneasca se bucura din plin de bucuriile iernii. Ultima isprava a Ralucai de la Bambi o sa lase pe toata lumea cu gura cascata. Vedeta a fost tavalita in zapada de i-au sarit fugii.

- Mihai Gadea a prezentat, duminica, la Sinteza zilei imagini exclusive care surprind mai mulți indivizi mascați infiltrați in mulțimea de manifestanți cu scopul precis de a deturna protestele. „Este foarte important sa urmariți aceste imagini pentru a incerca sa ințelegeți, de fapt, ce…

- Cristi Brancu și Oana Turcu, doua dintre vedetele postului Antena Stars au decis ca este cazul sa sarbatoreasca, așa cum se cuvine, implinirea a 10 ani de cand se iubesc. Așa ca, fara sa stea pe ganduri, cei doi au mers in Istambul, alaturi de fiul lor, pentru cateva zile de relaxare.

- Kassandra, fetita arsa cu tigara si otravita cu acid, pana sa fie adoptata de sotii Rotariu, continua sa lupte pentru a redeveni un copil pe deplin sanatos. Recent, micuta a efectuat mai multe controale la o clinica de renume din Franta, iar la vara va fi suspusa unei noi interventii chirurgicale. CANCAN.RO,…

- Indragita interpreta de muzica populara Elena Merisoreanu a fost pradata de propriile angajate. Acestea i-au furat artistei bijuterii valoroase din aur chiar din casa. Doamna Merisoreanu si-a invatat lectia si acum isi tine tezaurul inchis. Prin aceleasi situatii au trecut si Stela Popescu si Mirabela…

- Perioada in care Florin Salam a absentat de pe scena este pe cale sa se incheie. Manelistul se pregateste sa revina in forta in lumea manelelor, iar in demersul sau este sustinut de un om influent, cu legaturi puternice in lumea interlopa.

- Miron Cozma a dezvaluit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , la ce torturi va fi supus Eugen Stan in penitenciar. Conform spuselor celui supranumit “Luceafarul Huilei”, politistul pedofil are sanse mari ca, dupa gratii, sa fie violat cu coada de matura si sa fie legat de calorifer,…

- Indragita prezentatoare Simona Gherghe a revenit la emisiunea “Acces Direct”, dupa o pauza de noua luni. Chiar daca s-a dezlipit cu greu de fetița sa, Ana Georgia, prezentatoarea abia aștepta intalnirea cu telespectatorii care o admira atat de mult.

- Una dintre cele mai senzuale prezențe din lumea mondena a trecut, de curand, prin clipe de groaza. Mai exact, a ajuns, de urgența, la spital și medicii de acolo au decis sa o puna, imediat, pe perfuzii.

- Ionut Miclaus, sotul cantaretei de muzica populara Roberta Opre cea care a fost calcata in picioare de cinci luptatori MMA, a vorbit, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre tragicul eveniment in care a foist implicat.

- Victor Becali a mers sa sarbatoreasca la un restaurant din Pipera, cunoscut drept locul de intalnire al familiei, imediat dupa ce a fost eliberat. Fostul impresar a fost insotit de un alt barbat cu care a purtat o discutie. Victor Becali a vorbit la telefon si a ras pe tot parcursul conversatiei,…

- Devenita o prezența constanta pe micile ecrane, simpatica Adriana Bahmuțeanu a luat, la inceput de an, o decizie incredibila. Mai exact, vedeta se retrage din televiziune, renunțand sa mai apara in emisiunea Agenția VIP de la Antena Stars.

- Incredibi, dar adevarat! Imediat dupa ce a ramas gravida, Madalina Ghenea si-a ascuns sarcina! Vedeta a dezvaluit motivul acestei decizii neasteptate abia acum, cand fiica ei a implinit deja opt luni.

- Doi polițiști locali din Harșova au trait clipe de groaza chiar in Postul de Poliție din localitate, unde tocmai fusese adus un fost pușcariaș. Scenele au fost de o violența extrema, iar autorul a reușit sa fuga.

- Femeia care a comis crima de la metrou, acuzata de omor calificat si tentativa de omor dupa ce a impins o tanara pe sine, a contestat fara succes la Curtea de Apel Bucuresti, arestarea sa preventiva. Decizia instantei este definitiva.

- Femeia care a comis crima de la metrou, acuzata de omor calificat si tentativa de omor dupa ce a impins o tanara pe sine, se va prezenta miercuri dimineata la Curtea de Apel Bucuresti, unde se va judeca o contestatia impotriva deciziei de arestare preventiva.

- Casnicia dintre Dana și Ionel Ganea este pe cale sa se incheie! Dupa ce nu a reușit sa obțina un ordin de protecție din partea magistraților Judecatoriei Fagaraș, femeia a anunțat, in exclusivitate pentru Spynews.ro, ca vrea sa divorțeze de fostul mare fotbalist.

- Gigi Becali are concurenta serioasa. Nicolae Badea, rivalul milionar de la Dinamo, si-a cumparat un Maybach S500, in valoare de 200.000 de euro, bolid identic cu cel pe care il conduce patronul FCSB-ului. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini cu noua bijuterie…

- Codin Maticiuc și frumoasa Flavia, ”vecina” matinalilor de la Antena 1, traiesc, in aceasta perioada, o adevarata poveste de dragoste. Și, chiar daca pana acum, nu și-au asumat-o, la modul oficial, Codin a acceptat sa vorbeasca despre ei, in exclusivitate cu Spynews.ro.

- Devenit celebru in lumea interlopilor din Capitala pentru sadismul de care a dat dovada, de-a lungul timpului, in relațiile cu ”rivalii” de afaceri, Mircea Nebunu a fost condamnat, de curand, la 9 ani de inchisoare. Și, așa cum era de așteptat, a fost ridicat, de acasa, cu mascații.

- Naționala de handbal feminin a Romaniei a efectuat astazi un antrenament inaintea partidei de maine, din optimile de finala ale Campionatului Mondial, impotriva Cehiei. Partida va incepe la ora 18:30 și poate fi urmarita in format liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe Telekom Sport 1.…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are informatii de ultima ora in cazul lui Ionut Gologan, romanul incarcerat in Malaezia pentru trafic de droguri. Dupa doi ani, in care a trait momente cumplite in “Inchisoarea iadului“, se pare ca Ionut a fost transferat intr-un alt penitenciar, iar demersurile…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica astazi imagini exclusive cu Dorin Cocos si iubita acestuia, Raluca Miu, care este insarcinata in luna a opta. Omul de afaceri urmeaza sa devina tatic la inceputul anului viitor si pare foarte fericit. ( VEZI SI: Fostul sot al Elenei Udrea a parasit inchisoarea…

- Cel mai bine pazit secret din viața lui Jean de la Craiova a fost deconspirat. Mai exact, celebrul manelist a devenit bunic, in urma cu ceva vreme, fiul sau fiind cel care i-a facut marea bucurie.

- Johnny Hallyday, pe numele sau adevarat Jean-Philippe Smet, a incetat din viața in aceasta dimineața, la varsta de 74 de ani. Acesta s-a stins in urma unei lupte cumplite pe care a dus-o cu un cancer pulmonar. Vestea tragica a fost data de soția acestuia intr-o declarație de presa: „Johnny Hallyday…

- Miki ex-Kpital pare sa fie decisa sa revina in forța in showbiz-ul autohton. Și, pentru asta, cantareața care facea furori la inceputul anilor 2000 a inceput sa se prezinte la tot mai multe evenimente mondene, așa cum a facut și zilele trecute.

- Un scandal in care s-au impartit pumni si cuvinte grele a izbucnit la scurt timp dupa ce Oana Zavoranu si-a facut aparitia in fata blocului, unde sute de oameni asteptau inca de azi-dimineata. Sotul vedetei a fost unul dintre cei care a transformat strada intr-un ring de box. Alex Ashraf si un reporter…

- Romania a pierdut, in urma cu cateva zile, una dintre Stelele sale. Pe Stela Popescu,. marea doamna a comediei și a teatrului de revista romanesc. Iar acum, la capataiul ei, se petrec momente sfașietoare, artista fiind plansa de vedete, persoane publice și de oameni obișnuiți, deopotriva.

- Internata de urgenta, joi dupa-amiaza, la Spitalul Floreasca din Capitala, la scurt timp dupa ce vestea decesului Stelei Popescu a cazut ca un trasnet, actrita Cristina Stamate nu se afla intr-o stare prea buna. Medicii au facut eforturi sa o stabilizeze, dar nu pot sa estimeze evolutia starii sale…

- Scandalul in care este implicata Marioara Moculescu pare sa fie unul cat se poate de serios. Iar asta pentru ca, in urma cu cateva zile, i-a ”imprumutat” mașina lui Cristi Marin, barbatul care, de-a lungul timpului, i-a ”servit” și de iubit, și de dușman, ajungand sa petreaca doua zile in arestul Poliției.

- Denise Iacobescu, mama Antoniei, a avut parte de un scandal de toata frumusetea, in plina strada, din cauza catelusei sale. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a intalnit-o pe frumoasa bruneta in timp ce-si apara ca o tigroaica animalutul de companie, la care ”atentase” catelul unui domn cam... recalcitrant.…

- Piata Mare a imbracat straie de sarbatoare, cu mii de beculete colorate, bradul de 20 de metri a fost decorat si peste o suta de casute desprinse din basme asteapta vizitatori. Mos Craciun a fost si el prezent, iar spiridusii au avut grija sa aduca zapada - fie ea si virtuala, deocamdata. Ca prin magie,…

- Unul dintre artistii din noua generatie pare sa treaca printr-o situatie dificila in plan amoros. Iar din acest motiv, castigatorul primului sezon al emisiunii „X-factor” face, acum, tot ce-i sta in putinta pentru a-si gasi cat mai repede jumatatea.

- Impresionata de lupta teribila pentru viata pe care Ana o duce la doar 13 ani, Madalina Ghenea s-a decis sa ii vina in ajutor. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a pus-o in legatura pe actrita cu matusa adolescentei. Dupa ce au vorbit la telefon, Madalina Ghenea a mers la spitalul Fundeni, unde este…