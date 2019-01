Alvaro Soler lanseaza single-ul „Loca”

Un numar record de ascultari, hit-uri ce au atins primele pozitii in clasmentele internationale si lansarea unui album de succes, „Mar de Colores” – deja nu mai e niciun secret ca, in anul 2018, Alvaro Soler a creat furori in peisajul muzical european. Alvaro Soler isi extinde muzica pe mai multe paliere si cuprinde mai multe genuri (pop, folk, hip-hop). In cariera sa, artistul a dat dovada ca este un compozitor si un interpret sarmant, un adevarat povestitor, complet detasat de cliseele actuale. Acest lucru este vizibil in noul sau single, „Loca”, in care se contureaza profilul unei iubiri nebune,…