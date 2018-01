Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 13 oameni au murit in urma unor alunecari de teren in California, SUA, iar echipele de salvatori sunt in cautare de supraviețuitori. Circa 300 de oameni se afla blocați in vecinatatea Canionului Romero, la est de Santa Barbara.

- Cel putin 13 persoane au murit, iar alte 163 au fost transportate de urgenta la spital, in urma ploilor abudente din sudul Californiei, care au dus la inundatii si aluncari de teren, au informat, marti, oficialii, relateaza site-ul postului BBC.

- Ciclonul tropical Ava a afectat grav partea de est a Madagascarului in ultimele zile, degajand rafale de vant cuprinse intre 140 si 190 de kilometri pe ora. "Bilantul provizoriu al Ciclonului Ava este de 29 de morti", a declarat Melisa Venance, purtatorul de cuvant al Departamentului pentru…

- Un vulcan din Papa Noua Guinee a erupt pentru prima data in istorie, iar autoritațile au emis un avertisment de tsunami și au dispus evacuarea a sute de persoane, scrie The Mirror. Insula-vulcan Kadovar din Papua Noua Guinee au fost considerata a fi inactiva pina pe 5 ianuarie cind a inceput sa erupa.…

- Cel putin 29 de persoane au murit, iar altele au fost ranite în urma furtunilor produse în ultimele zile în Madagascar, au anuntat luni autoritatile, citate de site-ul agentiei Reuters.

- Saptesprezece persoane au fost evacuate, sambata seara, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Medias. judetul Sibiu. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului care se manifesta intr-una dintre incaperi.

- Cel putin trei persoane au murit in urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuinte au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfasoara cu dificultate. Potrivit BBC News citat de Mediafax, doua persoane au murit inecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate…

- Tragedie in prima zi a anului! Un barbat, iar alte cinci persoane sunt ranitea murit intr-un accident teribil Un barbat a murit, iar alte cinci persoane sunt ranite, in urma unui accident produs, luni, pe DN 11, in judetul Covasna, dupa ce un sofer a intrat pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu masina…

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters.

- O femeie in varsta de 53 de ani din Sfantu Gheorghe a fost gasita decedata intr-o garsoniera aflata pe strada Nicolae Iorga din municipiu, unde joi dimineata a izbucnit un incendiu, 45 de persoane fiind evacuate. Conducerea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a declarat ca, din…

- 45 de persoane au fost evacuate. Conducerea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a declarat ca, din primele cercetari, rezulta ca incendiul a fost provocat de o tigara aprinsa, iar femeia a murit, cel mai probabil, asfixiata din cauza fumului. Potrivit sursei citate,…

- Propietarul si administratorul complexului din orasul sud-coreean Jecheon, in care 29 de persoane au murit in urma unui incendiu, au fost arestati de autoritatile sud-coreene, fiind acuzati pentru nerespectarea unor masuri de siguranta, a anuntat, marti, politia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 90 de persoane au murit, iar alte 64 sunt disparute in urma inundatiilor si alunecarilor de teren, povocate de ultima furtuna tropicala din Filipine, au informat autoritatile filipineze, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Un accident mortal a avut loc, vineri noaptea, pe raza orasului Cimpeni, zona Certege, Coasta Vascului, pe un drum forestier. Un autoturism de teren, cu patru persoane la bord, s-a rasturnat intr-o prapastie.

- Trenul care a deraiat, marți dimineața, in statul Washington, din SUA, circula cu o viteza de 130 de km/ora, pe un tronson in care viteza maxima admisa era de 50 de km/ora, relateaza BBC News, citat de digi24.ro.

- Cel putin 26 de persoane si-au pierdut viata din cauza alunecarilor de teren provocate de furtuna tropicala Kai-Tak pe o insula din centrul Filipinelor, conform unui anunt facut duminica de autoritatile filipineze.

- Peste 6.000 de pompieri se lupta sa stinga un incendiu de vegetatie masiv in sudul statului american California, care se intindea, luni, pe o suprafata de 933 de kilometri patrati, si ameninta aproximativ 18.000 de proprietati, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- O explozie a avut loc luni intr-o autogara din orasul american New York, sute de persoane fiind evacuate, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate locale. Politia din New York a confirmat o interventie in urma unei explozii produse la un terminal de autobuze din Manhattan.…

- Autoritatile americane au confirmat decesul unei persoane in urma incendiilor de vegetatie care au afectat zone insemnate din statul California, inclusiv unele aflate in vecinatatea orasului Los Angeles, informeaza agentia de stiri Dpa.

- De patru zile, flacarile ivite parca din infern pârjolesc sudul Californiei, fortând 200 de mii de oameni sa-si paraseasca locuintele. Dupa ce au mistuit vegetatia de pe coline, incendiile înainteaza în zonele dens populate de la marginea orasului Los Angeles. Deja…

- Aproximativ 27.000 de persoane au fost nevoite sa fuga din case in miezul noptii de luni spre marti (ora locala), din cauza unui incendiu de vegetatie care avansa rapid in sudul Californiei, relateaza BBC News. Cateva mii de case au primit ordinul de evacuare obligatorie in orasele Ventura si Santa…

- Peste 500 de pompieri au incercat marti sa tina sub control un incendiu urias alimentat de vant, care s-a soldat deja cu distrugerea a 150 de cladiri si cu evacuarea a circa 27.000 de persoane...

- Potrivit presei, o persoana ar fi murit intr-un accident rutier in timp ce incerca sa fuga din calea flacarilor, insa capitanul pompierilor din comitatul Ventura Steve Kaufmann a declarat intre timp pentru Associated Press ca niciun corp nu a fost gasit intr-o masina rastrunata. Un pompier a fost ranit,…

- Cel putin 11 persoane au murit in urma inundatiilor si alunecarilor de teren care s-au produs pe insula Java din Indonezia, a anuntat marti un oficial din aceasta tara, citat de AFP. Noua persoane si-au pierdut viata in urma unei alunecari de teren in Pacitan, o localitate din partea de est a insulei…

- Trei persoane au murit si alte 10 au fost ranite intr-un accident rutier petrecut sambata dimineața in localitatea Szolnok, la aproximativ 150 de km de granița cu Romania. In accident au fost implicate un microbuz romanesc și un autobuz. Potrivit bihon.ro , pentru scoaterea victimelor dintre fiarele…

- Cel putin 15 persoane au murit si alte cinci au fost ranite, duminica, intr-o busculada produsa in timpul distribuirii de ajutoare alimentare in localitatea Sidi Boulaalam, din Maroc, a declarat Ministrul de Interne, relateaza Reuters.

- Imagini de la eveniment. Alerta la pompieri. Incendiu la City Park Mall Constanța. Mai multe persoane au fost evacuate (galerie foto+video) http://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/imagini-de-la-eveniment-alerta-la-pompieri-incendiu-la-city-park-mall-mai-multe-persoane-au-fost-evacuate-643994.html…

- Patru persoane au murit și 19 sunt date disparute in Columbia in urma unei alunecari de teren provocate de ploi puternice, relateaza miercuri ziarul El Pais și alte media locale, citate de DPA, potrivit Agerpres.ro.

- Șapte persoane și-au pierdut viața și aproximativ 10.000 au fost evacuate in Malaezia dupa ce precipitațiile survenite pe parcursul weekendului in statele nord-vestice Penang și Kedah au provocat viituri, a indicat luni presa locala citata de DPA.

- Pompierii resiteni au intervenit cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la etajul patru al unui bloc de garsoniere din cartierul resitean Mociur. Pompierii au anuntat ca o parte din oamenii din bloc s-au autoevacuat insa echipele de salvare au intervenit pentru a-i feri de pericol…

- Cel putin sapte persoane au murit in urma unei furtuni care s-a produs duminica in Europa Centrala, unde a provocat intreruperi ale alimentarii cu energie electrica si a perturbat circulatia rutiera si feroviara, au anuntat serviciile de urgente din aceasta regiune, citate de AFP, scrie agerpres.ro.…

- Cel puțin trei oameni au murit, dupa ce fundamentul unui santier din regiunea Penang din Malaezia s-a prabusit. Din cauza alunecarii de teren, zece persoane au fost ingropate sub tone de moloz.

- Accidentul a avut loc la iesirea din municipiul Arad spre Timisoara, pe DN 69, unde soferul unui autoturism Dacia Logan ar fi pierdut controlul volanului, vehiculul parasind partea carosabila. Conform purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, George Plesca, autoturismul…

- Furtuna Ophelia a provocat moartea a trei persoane in Irlanda. Coasta de vest a Irlandei a fost lovita cu rafale de vant de pana la 150km h, care au dus la prabusirea a numerosi copaci si la intreruperea curentului electric, informeaza Digi 24.La Dundalk, in apropiere de frontiera cu Irlanda de Nord,…

- Portugalia a fost afectata ieri de un numar record de incendii forestiere, care au provocat moartea a cel puțin trei persoane in centrul țarii, au anunțat serviciile de intervenție, transmite AFP.

- O noua tragedie lovește in fotbalul mondial. Un jucator de 38 de ani a murit in timpul unui meci, dupa un accident stupid. Choirul Huda, portarul formației Persela, din Indonezia, a murit ieri dupa...

- Un incendiu a izbucnit, duminica, la Hotelul Livadia din statiunea Baile Olanesti, judetul Valcea, aproximativ doua sute de persoane, angajati si turisti, fiind evacuate. Se intervine cu mai multe autospeciale.Citește și: Decizia care ii va afecta pe toți clienții sai! Ce INCHIDE Vodafone…

- Patruzeci de persoane au decedat in incendiile care afecteaza de aproape o saptamana statul american California, relateaza News.ro citand BBC. Sute de persoane sunt date disparute, iar peste 10.000 de pompieri lupta cu focul.

- Un barbat a murit, in aceasta seara, la Ursaței – Lelești, dupa ce s-a intoxicat cu monoxid de carcon, cel mai probabil de la o soba. Alte doua persoane primesc ingrijiri medicale de la echipajele SAJ Gorj. Articolul A murit intoxicat cu monoxid de carbon! Alte doua persoane din Lelești primesc ingrijiri…

- Numarul mortilor in urma incendiilor de vegetatie din statul american California a ajuns la cel putin 36. Flacarile au devastat peste 78 de mii de hectare de teren, iar aproape sase mii de constructii au fost facute scrum.

