Alunecările de teren din Galați lasă oamenii fără locuințe Le cad casele in cap! Cateva familii din Galați se tem sa mai ramana in propriile locuințe, dupa ce le-au crapat pereții și tavanele, dupa o alunecare de teren. Cel mai probabil, acumularile de apa din sol de la avarii mai vechi ale țevilor au antrenat pamantul. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

