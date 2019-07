Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul initial indica sapte morti.Alunecarea de teren care a avut loc in timpul noptii a afectat o casa din satul Santo Tomas Chautla, situat la circa 150 de kilometri sud-est de Ciudad de Mexico si a ingropat familia care se afla in interior, se arata intr-un mesaj publicat pe Facebook…

- Marele Premiu de Formula 1 al Marii Britanii, care are loc pe circuitul de la Silverstone, va ramâne pe calendarul competitional si în perioada 2020-2024, au anuntat miercuri organizatorii în cadrul unei conferinte de presa, scrie AFP, citata de Agerpres.Anuntul a fost facut în…

- Frida, labradorul retriever devenit erou național in Mexic dupa cutremurul cu magnitudinea de 7,1 din Mexic, din 19 septembrie 2017, a fost scos la pensie, dupa noua ani de activitate. Cainele a devenit cunoscut in toata lumea dupa ce au fost facute publice imagini cu ea in timp ce cauta prin molozul…

- Josefa Gonzalez Blanco, ministrul Mediului din Mexic, a fost obligata sa demisioneze dupa ce a cauzat intarzierea unui avion cu 38 de minute, fiind astfel in contradictie cu promisiunile populiste ale presedintelui de a conduce tara pentru oameni, relateaza The Guardian.Blanco urma sa zboare…

- Blanco urma sa zboare de la Ciudad de Mexico la Mexicali, la granita cu SUA, vinerea trecuta insa a intarziat din motive necunoscute. Conform presedintelui Andres Manuel Lopez Obrador, ministrul a cerut apoi unui director al companiei aeriene de stat – cu care ar fi fost prietena – sa tina la sol avionul…

- Aproximativ 2.000 de mame au iesit in strada in Ciudad de Mexico vineri, cu ocazia Zilei Mamei in tara, pentru a protesta fata de disparitia unor copii sau membri de familie ai lor, relateaza sambata agentia DPA. Protestatarele au trecut pe langa Monumentul Mamei strigand sloganuri precum ''Copile,…

- Salve de tun, strigate razboinice și lupte cu sabii și mușchete. Sute de oameni din capitala Ciudad de Mexico au sarbatorit ieri Cinco de Mayo reconstituind faimoasa batalie de la Puebla din 5 mai 1862, cand armata mexicana a infrant colonizatorii francezi.