- Noi probleme la Autostrada Sebeș-Turda. Au aparut alunecari de teren pe lotul 4, care inca nici nu a fost deschis circulației. O porțiune din malul de susținere a luat-o la vale, iar muncitorii fac eforturi pentru a stabiliza pamantul. Lotul 4 este finalizat in proporție de 99 la suta, insa problema…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Teleorman, in mai multe localitati ale judetului apa a inceput sa se retraga, cu toate acestea 20 de localitati sunt in continuare afectate de inundatii. Printre cele mai dificile situatii se inregistreaza la Draganesti…

- COMUNICAT DE PRESA Alunecari de teren in comuna Glodeni In urma precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada in judetul Post-ul GLODENI: Situația pagubelor provocate de catre alunecarea de teren. A inceput evacuarea oamenilor apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Autostrada Sebeș-Turda, lotul I. Antreprenorul Pizzarotti mobilizeaza cele mai mari forțe la podul peste raul Mureș, din satul Limba, comuna Ciugud, unde continua montarea grinzilor. Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat, la inceputul lunii martie, la Alba Iulia, ca și-a fixat ca obiectiv…

- Dupa lotul 3 al Autostrazii Sebes – Turda, pe care oficialii de la Drumuri nu au vrut sa îl receptioneze din cauza „alunecarii ca pe gresie", si lotul 4 pare ca are probleme. Conform unor imagini, taluzul de pe o portiune din lotul 4 a luat-o la vale, iar autostrada…

- Doua comune din judetul Gorj, Turcinesti si Rosia de Amaradia, au fost afectate de alunecari de teren produse in urma precipitatiilor si a incalzirii vremii, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Prefecturii, Corina Belteu. La Turcinesti a fost afectat drumul comunal 148 Cartiu-Horezu,…

- Pe autostrada Sebeș-Turda, in zona nodului rutier Sebeș, continua lucrarile de decopertare, dar se lucreaza și la viitoarea traversare peste DN1. La sfarșitul lunii martie, lucrarile sunt in plina la desfașurare pe lotul 1 al A10, zona viitorului nod rutier Sebeș. Se lucreaza in continuare la decopertare,…

- Zapada abundenta din ultimele 12 ore a facut ca astazi, 23 martie, in judetul Valcea sute de consumatori sa ramana fara curent electric, scoala dintr-o localitate sa fie inchisa si sa se inregistreze o serie de alunecari de teren. A fost instituit Cod galben de ninsori in tot judetul, pana la ora 15.00.

- Cursurile au fost suspendate, vineri, in comuna Pausesti, din cauza ninsorii abundente, care a provocat probleme si in alimentarea cu energie in localitatea Horezu si a activat alunecari de teren pe mai multe drumuri comunale si pe un drum judetean, informeaza un comunicat al Prefecturii Valcea,…

- Alunecari de teren masive in judetul Buzau din Romania. Trei localitati au ramas izolate, dupa ce pe unul dintre drumurile principale s-a format un crater imens.Au fost afectate si mai multe case, care din cauza fisurilor adanci din pereti risca sa se prabuseasca.

- In urma precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada in judetul Dambovita, in data de 16.03.2018 s-a reactivat alunecarea de teren Post-ul Familii evacuate in urma unor alunecari de teren, la Valeni Dambovița. Un drum comunal a devenit impracticabil apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Unsprezece gospodarii din localitatea Valeni - Dambovita sunt afectate de alunecari de teren reactivate in urma ploilor din ultimele zile, iar trei familii au fost nevoite sa se mute din locuintele aflate in pericol, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Trei familii din localitatea Valeni Dambovita au fost evacuate la rude, dupa ce o alunecare de teren din comuna le-a pus in pericol casele, se arata intr-un comunicat de presa remis, sambata seara, AGERPRES, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. Potrivit sursei citate,…

- Autostrada Sebeș-Turda, lotul 2: Podul tehnologic de la Radești, construit peste raul Mureș, este acoperit, sambata, de apele involburate ale raului, hidrologii semnaland ca debitele raurilor din județul Alba ar putea crește in urmatoarele ore. Podul care a fost amenajat pentru construcția lotului 2…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca si-a fixat ca obiectiv deschiderea loturilor 3 si 4 ale Autostrazii Sebes-Turda in luna mai. Acestea se intind pe 29 de kilometri, de la Aiud pana la Turda, transmite Mediafax. Ministrul Transporturilor a fost intrebat, miercuri, la Alba Iulia, despre…

- Circulatia rutiera se desfasoara cu dificultate pe DN 10, Buzau-Brasov, din cauza unei alunecari de teren care a afectat partea carosabila. Diferenta de nivel dintre cele doua sensuri este mai mare de 10 centimetri, mai ales ca s-au impus masuri speciale de trafic. ” O alunecare de teren, produsa in…

- Circulatia rutiera pe DN 10 Buzau-Brasov este restrictionata la un singur sens de mers in zona kilometrului 26+800, din cauza unei alunecari de teren, au informat, vineri, reprezentantii Institutiei...

- Cele mai recente imagini de la Autostrada Sebeș-Turda, Lotul 1, arata ca la podul de peste raul Ampoi au fost finalizați pilonii. In pozele și filmarile de mai jos se poate vedea stadiul lucrarii la data de 15 martie 2018. Aici urmeaza sa fie pusa umplutura pana la nivelul pilonilor și sa se monteze…

- „Inca se efectueaza lucrari la acest drum. Primul strat a fost turnat, ne-a mai ramas neterminata o portiune de numai 150 de metri. Urmeaza sa se toarne si cel de-al doilea strat, odata cu incalzirea vremii. De curand insa, am avut alunecari de teren in zona. De fapt, primele au avut loc…

- Ministrul Transporturilor Lucian Sova a declarat, miercuri, la Alba Iulia, ca si-a propus ca obiectiv ca in luna mai doua dintre segmentele Autostrazii Sebes – Turda, respectiv 3 si 4, sa fie deschise circulatiei, precizand ca in cazul celorlalte doua loturi – 1 si 2 – „inca…

- Sechestru asigurator pe conturile constructorilor de pe lotul 2 al Autostrazii Sebes-Turda, dispus de Tribunalul Alba la solicitarea Florea Grup. Sechestru asigurator in valoare de 469.239 de lei pe conturile Asocierii Aktor – Euroconstruct, constructori pe lotul 2 al Autostrazii Sebeș – Turda, a fost…

- Tirrena Scavi, antreprenorul care a executat lucrarile la lotul 3 al Autostrazii Sebes – Turda (A10), risca sa ramana fara contract dupa ce a construit in proportie de 99%. Oficialii de la Drumuri iau in considerare scenariul rezilierii in conditiile in care constructorul italian nu remediaza problemele…

- Cinci persoane si-au pierdut viata si alte cincisprezece sunt date disparute in urma unei alunecari de teren produse din cauza ploilor torentiale intr-o orezarie teresata din insula indoneziana Java, au anuntat autoritatile locale, scrie agerpres.ro.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a facut publice alte imagini cu lucrari in desfasurare pe Autostrada Sebes-Turda. Au fost ilustrate operatiuni de pe lotul 4, Decea – Turda, pentru care ar fi urmat receptia lucrarilor in februarie, respectiv pe lotul 1, unde recent a fost…

- Compania Nationala pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a emis autorizatia de construire pentru nodul rutier Sebes al Autostrazii Sebes-Turda, capatul dinspre Autostrada Deva- Sibiu si DN1.

- Alunecare de teren langa un santier din Roma. Sase masini au ajuns in groapa, iar cateva cladiri au fost evacuate. Nimeni nu a fost ranit, insa pagubele materiale sunt insemnate. Cauza surparii pamantului nu a fost stabilita deocamdata.

- Pe lotul 4 al Autostrazii Sebes-Turda, intre Decea si Turda, segmentul pe care se va face jonctiunea cu Autostrada Transilvania si DN1, inca se fac lucrari. CNAIR a facut publice, joi, imagini cu operatiuni desfasurate pe acest tronson. Potrivit reprezentantilor companiei, receptia nu are loc la data…

- Receptia lotului 4 al Autostrazii A10 Sebes-Turda, intre Decea și Turda, in lungime de 16,3 km si care se termina intr-un nod spectaculos la Turda, unde intersecteaza A3 spre Gilau si DN1, a fost stabilita pentru joi, 15 februarie, susțin reprezentanții Asociației Pro Infrastructura. „Maine (n.r. joi),…

- Doua persoane si-au pierdut viata si o alta a suferit rani grave in urma unei alunecari de teren produsa in provincia Java de Est din Indonezia, au anuntat luni autoritatile guvernamentale, citate de Xinhua. Dezastrul natural s-a produs in satul Bayu din districtul Banyuwangi al provinciei,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a publicat noi imagini de pe Lotul 4 al Autostrazii Sebes-Turda, adica segmentul de 16 kilometri dintre Decea si Turda, cel pentru care ar urma sa se faca receptia lucrarilor, in februarie. CNAIR a precizat, pentru Alba24, inainte de verificarile…

- Autostrada Sebeș-Turda, lotul 2. Joi, 1 februarie, chiar daca vremea era buna, iar pamantul a inceput sa se dezghețe pe lotul 2 al Autostrazii Sebeș-Turda, majoritatea porțiunilor pareau abandonate. Utilajele pareau ”inghețate” și se lucra doar in doua locuri. Dincolo de Beldiu, in jurul km 32, o echipa…

- Doua locuinte din comuna doljeana Cetate sunt in pericol din cauza unei alunecari de teren. Oamenii sustin ca drumul national a fost distrus pe o portiune de 200 de metri anul trecut in primavara, iar de atunci au ajuns sa stea cu frica in san. Localnicii se tem ca in orice moment louintele pot fi distruse.

- Auditul de siguranța rutiera pe lotul 3 al Autostrazii Sebeș-Turda este extrem de critic privind lucrarea in cauza. Unele dintre bretelele de acces pe autostrada sunt atat de inguste incat abia incape o Dacia Duster, au apreciat aceștia. Se pare ca, in loc sa aiba 3,75 de metri lațime cat este lațimea…

- Responsabilii cu intocmirea unui audit de siguranța rutiera pe lotul 3 al Autostrazii Sebeș-Turda, care se intinde de la Aiud la Decea și are 12,5 kilometri, au realizat un raport extrem de critic privind lucrarea in cauza. Unul dintre aspectele sesizate de acești responsabili este faptul ca pe unele…

- Lotul 3 al Autostrazii Sebeș-Turda este finalizat, dar nu poate fi deschis circulației, intrucat exista zone in care lațimea benzilor de circulație este de numai 2 metri și altele in care asfaltul este foarte alunecos.

- Asociatia Pro Infrastructura a criticat dur decizia de amanare a receptiei lucrarilor la lotul 3 al Autostrazii Sebes-Turda care ar fi trebuit sa aiba loc luni si care se va intampla in martie. "Din punctul nostru de vedere, inca o amanare a deschiderii acestui lot de autostrada din motive…

- CNAIR a amanat receptia lotului 3 al Autostrazii Sebes-Turda, care are 12,5 kilometri si se intinde de la Aiud la Decea, o noua inspectie urmand sa fie facuta peste 90 de zile, timp in care constructorul trebuie sa remedieze problemele legate de aderenta, planeitate si grosime a asfaltului.

- Mai multe neconformitati au fost constatate, marti, pe lotul 3 al Autostrazii Sebes-Turda, care are 12,5 kilometri si se intinde de la Aiud la Decea, in urma unei inspectii facute pentru receptionarea tronsonului, iar elementele pentru siguranta rutiera nu sunt intrunite.

- Marti dimineata, echipe CNAIR – SDN Cluj se afla pe lotul 3 din Autostrada Sebeș-Turda. Este stabilita recepția pentru cei 12,45 km, tronsonul Aiud – Decea. Potrivit reprezentanților Asociației Pro Infrastructura, sunt șanse destul de mari sa se deschida chiar astazi acest tronson. “Recepția poate sa…

- Autostrada Sebeș-Turda: Se fac ultimele lucrari pe lotul 4. CNAIR ar putea realiza receptia in luna februarie Lotul 4 al Autostrazii A10 Sebes-Turda, intre Decea si nodul rutier de la Turda, este aproape finalizat. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat joi,…

- Lotul 4 al Autostrazii A10 Sebeș-Turda, constructor PORR, este aproape finalizat. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat joi, 4 ianuarie, mai multe imagini de pe tronsonul dintre Decea și Turda. Lucrarile ar putea fi recepționate in luna februarie, potrivit informațiilor…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) deschide traficului primul lot de autostrada din 2018. Este vorba de lotul 3 al Autostradzii Sebes-Turda, de 12,3 kilometri, intre localitațile Aiud și Decea. Cel de-al doilea tronson, aflat intre Decea și Turda va fi recepționat,…