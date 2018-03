Alunecari de teren pe DC 49! „Inca se efectueaza lucrari la acest drum. Primul strat a fost turnat, ne-a mai ramas neterminata o portiune de numai 150 de metri. Urmeaza sa se toarne si cel de-al doilea strat, odata cu incalzirea vremii. De curand insa, am avut alunecari de teren in zona. De fapt, primele au avut loc prin 2014, iar de atunci se tot repeta astfel de episoade. Iar acum lucram la documentatia pentru calamitati, pe care o vom depune la Compania Nationala de Investitii, in vederea ridicarii in zona a unor ziduri de sprijin“, a explicat Nicolae Tismanariu. Lucrarile de modernizare a acestui drum, de numai… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

- In Croatia este stare de alerta, unde topirea brusca a zapezii a generat alunecari de teren si inundatii de proportii. Cateva case s-au prabusit chiar in timpul unei vizite de lucru a premierului din aceasta tara.

- 'Vom construi o sala polivalenta pentru Timisoara. In urma dezbaterii publice (...) la care am luat parte, pe tema infrastructurii sportive, am ajuns la un consens cu primarul Timisoarei, Nicolae Robu, in ceea ce priveste Sala Polivalenta de 16.000 de locuri. Astfel, am decis impreuna sa acordam…

- Sansele ca noul Stadion Municipal din Targu Jiu sa fie finalizat in acest an sunt foarte mari. A afirmat-o chiar si premierul Viorica Dancila, care a indemnat autoritatile locale „sa puna sampania la rece”. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a spus ca proiectul privind finantarea cu doua milioane…

- Cum vor arata stadioanele Steaua, Rapid și Arcul de Triumf. Arena in 10 colțuri. Compania Naționala de Investiții a dezvaluit azi cum vor arata stadioanele pentru Euro 2020 . Stadionul „Steaua”, care se va ridica pe locul actualului stadion din Ghencea, care va fi pus la pamant, pana in iulie, cand…

- Alunecarea de teren a avut loc pe DN 76, intre localitațile aradene Halmagiu și Leasa. Din cauza topirii zapezii și a ploilor abundente din ultima perioada, in cursul zilei de joi, pamantul a luat-o la vale, trecand și de parapetul de susținere construit recent. Pentru ca circulația…

- Consiliul local al municipiului Craiova s-a intrunit joi, in ședința extraordinara, pentru a vota predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice (MDRAP), prin Compania Nationala de Investitii (CNI), a amplasamentului, constructiei si terenului aferent Colegiului National „Carol…

- Poprirea pe conturile Metrorex nu a afectat in niciun fel activitatea societatii in ansamblu si nici a lucrarilor de executie pe Magistrala 5, situatia fiind deblocata in cateva zile, prin plata sumei de 15 milioane de lei, care a fost castigata in instanta de compania Astaldi, a declarat, joi, Constantin…

- Asociația Alternativa De Vest, prin presedintele sau, Mircea Peres, a sesizat in mod repetat Primariei Arad ca lucrarile de asfaltare sunt realizate in mod defectuos, ca se asfalteaza pe ploaie, ca recepția lucrarilor de asfaltare este efectuata la modul neprofesionist, de catre persoane fara experiența…

- Prin ordin al ministrului Dezvoltarii Regionale au fost aprobate cererile de finanțare de la bugetul de stat pentru construirea a zece sali de educație fizica școlara in patru orașe și șase comune. Una dintre aceste sali va fi construita la Campina pentru Școala Gimnaziala "Ion Campineanu". Obiectivul…

- Compania Nationala de Investitii trebuie sa decida daca noul Stadion Municipal din Targu Jiu va fi gata in acest an. Autoritatile locale sustin ca toate demersurile legate de finalizarea lucrarilor depind de deciziile Companiei Nationale de Investitii, principalul finantator al proiectului de modernizare…

- Primarul comunei Doclin, Danut Oana, se va afla marti, 6 martie, la Bucuresti, pentru a semna contractul de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in vederea modernizarii a 7,2 km de strazi. „Avem prevazuti in acest proiect trei kilometri pentru Doclin si…

- Compania Naționala de Investiții a dat noi informații privind cele patru arene din București care trebuie modernizate pentru EURO 2020. Potrivit CNI s-a predat documentația preliminara prin care se propune construirea stadionului pe locul actualului velodrom. E vorba despre o suprafața de 4,2 hectare,…

- In timp ce șefii administrației locale iși arunca vorbe grele pe tema vechiului stadion, iar președintele CJ e aproape sigur ca nu vor veni bani de la București pentru construirea unei noi arene, Compania Naționala de Investiții se apuca de facut stadion la...Slatina! Orașul din Oltenia nu are echipa…

- Vineri, 2 martie 2018, de la ora 19.00, Orchestra Simfonica a Filarmonicii Brașov va susține un Concert Simfonic Extraordinar dedicat celor 60 de ani de activitate a postului Radio Romania Targu Mures, la Sala Patria. Publicul are ocazia sa se intalneasca cu pianista Elisabeth Leonskaja, o adevarata…

- Aqua Park langa Cluj. Vezi macheta proiectului si cand incep lucrarile Primaria comunei Chinteni de langa Cluj va construi un Aqua Park la standarde europene, pe o suprafata de peste 6 hectare. Primarul comunei Chinteni, Lucia Suciu, a oferit detalii despre Aqua Parkul care urmeaza sa se…

- Viorel Pascu este fost consilier local de la Petroșani. Acesta le-a declarat “razboi” celor de la CFR, din cauza starii deplorabile in care arata gara din Petroșani. A umblat pe la instanțele de la Timișoara, pentru a-i obliga pe cei de la CFR sa ia masuri in ceea ce privește cladirea garii din…

- Pe autostrada Sebeș-Turda, in zona nodului rutier Sebeș, au inceput, chiar daca timid deocamdata din cauza lapoviței, primele lucrari. Sambata, 24 februarie, constructorul a deplasat in teren și primele utilaje. Dupa ce in timpul saptamanii antreprenorul a executat lucrarile de trasare in zona nodului…

- Modernizarea unei sectiuni din coridorul feroviar ce leaga localitatea Curtici, aflata la granita dintre Romania si Ungaria, de municipiul Constanta, de la malul Marii Negre, va fi facuta cu 1,3 miliarde de euro din Fondul de coeziune, suma fiind recent aprobata de comisarul european Corina Cretu. …

- La aproape 10 ani de la prima caramida și cu multe sincope de finanțare, Complexul de Natație din Otopeni va fi gata anul acesta, anunța autoritațile. Odata inaugurata, noua arena ar urma sa fie cea mai mare din țara și ofera Romaniei perspective sigure pentru organizarea, in premiera, a Campionatului…

- foto Arhiva Din cauza unor alunecari de teren, pe o porțiune de aproximativ 50 de metri, pe DJ 710 Pucioasa Post-ul Circulație pe un sens pe DJ 710 Pucioasa – Bezdead, din cauza unor alunecari de teren apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Presedintele Consiliului Judetean Giurgiu, Marian Mina, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca o preocupare constanta a CJ in anul care a trecut a fost reabilitarea si dotarea cu echipamente si aparatura medicala a Spitalului Judetean de Urgente. “O sa vorbesc despre un subiect mai sensibil,…

- Primaria Constanța ii consulta pe locuitorii orașului in privința modalitații prin care Cazinoul ar treabui reabilitat, dar și asupra destinației de baza a monumentului, lasat in paragina de 10 ani. Cazinoul este acum preluat de Compania Naționala de Investiții (CNI), care dispune de fonduri dar, din…

- Soarta cazinoului ar putea fi decisa de constanteni. Incepand de astazi, timp de doua saptamani, acestia vor putea raspunde la un chestionar online, in care sa spuna cine ar trebui sa reabiliteze simbolul Constantei, cu ce fonduri, precum si ce destinatie finala sa aiba. Intre maretie si mizerie, cu…

- Compania Nationala de Investitii CNI , in calitate de autoritate contractanta, organizeaza licitatie pentru atribuirea contractului de "Executare a lucrarilor de prima urgenta reabilitare generala Templul israelit Constantaldquo; strada C.A. Rosetti, municipiul Constanta, judetul Constanta. Valoarea…

- Primul segment al soselei de centura a orasului Chisinau, Drumul R6M1- Ialoveni, cu o lungime de 6,5 kilometri, nu a fost reconstruit din cauza unor licitații suspectate de trucaj și a unui management defectuos al Administrației de Stat a Drumurilor. Compania bulgara selectata pentru reparația acestui…

- Doua persoane si-au pierdut viata si o alta a suferit rani grave in urma unei alunecari de teren produsa in provincia Java de Est din Indonezia, au anuntat luni autoritatile guvernamentale, citate de Xinhua. Dezastrul natural s-a produs in satul Bayu din districtul Banyuwangi al provinciei,…

- „In urma solutionarii unei contestatii de catre Curtea de Apel București, Compania Naționala de Investiții va semna in cursul acestei luni contractul de execuție pentru Sala de sport polivalenta care urmeaza sa fie construita in Oradea, pe amplasamentul actual al Pietei Obor. Piața Obor urmeaza…

- Consilierii judeteni buzoieni au aprobat, miercuri, in unanimitate un proiect de hotarare privind darea in administrarea Ministerului Justitiei a unei suprafete de 4.000 de metri patrati din curtea fostei maternitati din municipiul Buzau, in vederea construirii unui nou sediu al Judecatoriei. Judecatoria…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) demareaza, luni, lucrarile de montare a parapetului de beton pentru separarea fluxurilor de trafic, pe zona mediana a Drumului National 3. Lucrarile vor dura opt - zece zile, in functie de conditiile meteorologice.Potrivit…

- Sansele ca autostrada A8 care urma sa lege Ardealul de Moldova sa se mai construiasca in urmatorii ani sunt aproape nule. Asociatia Pro Infrastructura informeaza prin intermediul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook ca pe 19 ianuarie Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Realizarea noului pavilion la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț a mai avansat cu un pas, poate cel mai important: finanțarea. Unul din contractele semnate de Consiliul Județean, prin președintele Ionel Arsene, cu Ministerul Dezvoltarii, prin secretarul de stat Adrian Gadea, are in vedere extinderea…

- Compania Nationala de Investitii desfasoara activitati de interes public sau social in baza Programului National de Constructii de Interes Public sau Social (PNCIPS) prin care se pot realiza obiective de investitii in conformitate cu prevederile Anexei 3 din OG 25/2001, cu modificarile si completarile…

- Compania Naționala de Investiții, cea prin intermediul careia s-a construit bazinul de inot și polo din Sud (pe locul fostului ștrand), a finalizat lucrarile la investiția de la Focșani. Termenul de execuție a fost prelungit de mai multe ori, iar pe panoul amplasat langa gardul perimetrului a fost acoperita…

- Lucrarile la bazinul olimpic de inot din Focsani, construit in Cartierul Sud, au fost finalizate, iar constructorul face zilele acestea mici retușuri, urmand ca in perioada urmatoare sa se treaca la realizarea recepției tehnice de finalizare a lucrarilor. Conform contractului incheiat intre compania…

- Primaria Virteșcoiu a scos la licitație proiectul de investiții privind „Modernizarea drumurilor de interes local-strazi comuna Virteșcoiu“. Valoarea estimata a investiției este de 3,4 milioane de lei. Lucrarile constau in refacere infrastructura și suprastructura drum, realizare acostamente, lucrari…

- Declinul uneia dintre cele mai importante cladiri din patrimoniul constantean, al Romaniei si chiar al Europei este iminent. Compania Nationala de Investitii, care administreaza Cazinoul din Constanta, a anulat toate procedurile de licitatie organizate pana in acest moment. Asta inseamna ca intreg procesul…

- Doua locuinte din comuna doljeana Cetate sunt in pericol din cauza unei alunecari de teren. Oamenii sustin ca drumul national a fost distrus pe o portiune de 200 de metri anul trecut in primavara, iar de atunci au ajuns sa stea cu frica in san. Localnicii se tem ca in orice moment louintele pot fi distruse.

- Consiliul Județean Cluj a eliberat doua certificate de urbanism care vizeaza lucrari de investiții in rețeaua de distribuție a energiei electrice destinata consumului general și iluminatului public in comunele Sanmartin și Țaga – sat Santejude Vale. Astfel, in ceea ce privește propunerea de extindere…

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a avut discutii la Compania Nationala de Investitii cu privire la finalizarea lucrarilor la stadionul din Targu Jiu. Lucrarea licitata initial, de 20 de milioane de euro, a fost finalizata, dar ma...

- Consiliul Judetean Buzau a aprobat in cadrul ședinței extraordinare de joi trecerea in administrarea Companiei Naționale de Investiții a unui teren pe care va fi construita o sala de sport pentru persoane cu dizabilitati. Aceasta va fi prima de acest gen din țara, valoarea proiectului ridicandu-se la…

- Consiliul Judetean (CJ) Buzau a aprobat joi, intr-o sedinta extraordinara, trecerea in administrarea autoritatii centrale a unui teren pe care va fi construita, prin Compania Nationala de Investitii, o sala de sport pentru persoane cu dizabilitati, cu

- Cel putin 13 persoane au murit si mai multe case au fost distruse in comitatul Santa Barbara din statul american California, marti, in urma unei ploi puternice care a provocat o alunecare de teren de pe muntii Santa Ynez, care au ramas fara vegetatie dupa incendii de padure recente.

- Autoritatile locale mai au nevoie de fonduri pentru finalizarea lucrarilor la noul Stadion Municipal din Targu Jiu. Potrivit viceprimarului din Targu Jiu, Aurel Popescu, mai sunt de executat o parte a lucrarilor de sistematizare pe verticala si asigurarea utilitatilor. Este vorba de canalizarea pluviala…

- Compania Naționala de Investiții a solicitat unele modificari ale documentației tehnice transmise de administrația locala din Turda, in vederea construirii salii de sport competiționala la nivel internațional, care ar urma sa se realizeze la Turda. Consilierii turdeni vor trebui sa aprobe aceste modificari…

- Conducerea Institutului de Psihiatrie Socola din Iasi intentioneaza sa construiasca un nou corp de cladire, acesta urmand a fi amplasat chiar la intrarea in unitatea medicala. Managerul Institutului de Psihiatrie Socola din Iasi, Gabriel Oprisanu, a declarat ca in curtea actualei unitati medicale urmeaza…

- In urma cu trei ani, manastire de maici de la Ratesti a fost aproape complet distrusa de o alunecare de teren care a pus in primejdie intregul complex arhitectural. Biserica, monument istoric, a fost grav afectata de alunecarile de teren si, daca nu ar fi inceput lucrarile de consolidare, ar fi fost…

- Ce autostrazi va licita CNAIR in 2018. Anul acesta a inaugurat 15 km Anul viitor vor fi lansate procedurile de achizitie publica a proiectarii si executiei unor drumuri expres si autostrazi care „vor conecta regiunea Moldovei cu celelalte provincii istorice", se arata intr-un comunicat transmis joi…

- O alunecare de teren provocata de ploile torentiale s-a soldat cu 5 morti si 15 disparuti in sudul statului Chile, conform unui nou bilant dat simbata publicitatii de presedintele chilian Michelle Bachelet, informeaza AFP. Precipitatiile puternice au antrenat umflarea unui curs de apa si au provocat…