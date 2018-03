Stiri pe aceeasi tema

- Trei case sunt afectate de alunecarile de teren din comuna damboviteana Glodeni, iar alte cateva zeci sunt in pericol daca terenul nu se va stabiliza, informeaza, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. Conform sursei citate, din cele trei case afectate, una era nelocuita.…

- Conform sursei citate, din cele trei case afectate, una era nelocuita. Nu a fost nevoie ca vreo persoana sa fie evacuata. Alunecarea de teren de la Glodeni afecteaza si un drum comunal, precum si mai multe terenuri ale locuitorilor. Totodata, ISU Dambovita precizeaza ca alunecarea de…

- Trei case sunt afectate de alunecarile de teren din comuna damboviteana Glodeni, iar alte cateva zeci sunt in pericol daca terenul nu se va stabiliza, informeaza, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. Conform sursei citate, din cele trei case afectate, una era…

- Pompierii militari ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vaslui sunt puși degeaba pe drumuri de iubitorii de pasari, care anunța la numarul de urgența 112 blocarea unor lebede in gheața. De fiecare data, salvatorii constata ca alarmele sunt false, pasarile fiind gasite in siguranța. Gerul…

- Un numar de 13 autoturisme, un microbuz si o dubita au ramas inzapezite, vineri, pe mai multe drumuri din judetul Prahova, la fata locului intervenindu-se pentru deblocarea autovehiculelor.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae,…

- Un numar de 13 autoturisme, un microbuz si o dubita au ramas inzapezite, vineri, pe mai multe drumuri din judetul Prahova, la fata locului intervenindu-se pentru deblocarea autovehiculelor. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, zece autoturisme…

- Cursurile au fost suspendate, vineri, in comuna Pausesti, din cauza ninsorii abundente, care a provocat probleme si in alimentarea cu energie in localitatea Horezu si a activat alunecari de teren pe mai multe drumuri comunale si pe un drum judetean, informeaza un comunicat al Prefecturii Valcea,…

- Fortele Ministerului Afacerilor Interne au intervenit, in ultimele 12 ore, in mai multe situatii in care oamenii au avut de suferit in urma caderilor de zapada si a vantului puternic, a anuntat vineri MAI. "In cursul noptii, efectivele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mehedinti, impreuna…

- Fortele Ministerului Afacerilor Interne au intervenit, in ultimele 12 ore, in mai multe situatii in care oamenii au avut de suferit in urma caderilor de zapada si a vantului puternic, a anuntat vineri MAI. "In cursul noptii, efectivele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mehedinti, impreuna cu…

- Alunecari de teren masive in judetul Buzau din Romania. Trei localitati au ramas izolate, dupa ce pe unul dintre drumurile principale s-a format un crater imens.Au fost afectate si mai multe case, care din cauza fisurilor adanci din pereti risca sa se prabuseasca.

- Centrul Infotrafic, a anuntat, miercuri, ca circulatia rutiera este ingreunata pe DN 67, in localitatea Barbatesti, judetul Valcea, din cauza unei alunecari de teren produse la kilometrul 460+300. Alunecarea a afectat partea carosabila pe o lungime de aproximativ 20 de metri. "Zona…

- Mai multe case, drumuri, dar si poduri si podete din localitati ale judetului Prahova sunt afectate de alunecari de teren care s-au reactivat in urma precipitatiilor ce au cazut in ultima perioada, au informat autoritatile locale. Potrivit unui comunicat emis, luni, de Prefectura Prahova,…

- Codul Portocaliu de polei emis și in județul Ialomița pentru ziua de duminica, 18 martie 2018, a facut victime pe șoselele acoperite cu gheața. Opt persoane, dintre care doua in stare grava, au ajuns la spitale in ultimele ore. Paramedicii SMURD și echipajele de descarcerare ale Inspectoratului pentru…

- Cateva sute de consumatori din trei localitati ale judetului Prahova nu beneficiaza, duminica dupa-amiaza, de alimentare cu energie electrica din cauza vremii, zona aflandu-se sub cod portocaliu de polei. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, in urma precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada s-a reactivat alunecarea de teren din comuna Valeni - Dambovita, in punctul Lunca, pe o latime de aproximativ 300 de metri, fiind afectate unsprezece gospodarii.…

- Unsprezece gospodarii din localitatea Valeni - Dambovita sunt afectate de alunecari de teren reactivate in urma ploilor din ultimele zile, iar trei familii au fost nevoite sa se mute din locuintele aflate in pericol, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Trei familii din localitatea Valeni Dambovita au fost evacuate dupa ce o alunecare de teren din comuna le-a pus in pericol casele, sambata,fiind activat Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta. Potrivit unui comunicat de presa remis, sambata seara, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, in urma precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada s-a reactivat alunecarea de teren din comuna Valeni - Dambovita, in punctul Lunca, pe o latime de aproximativ 300 de metri, fiind afectate unsprezece gospodarii.…

- Intervenție contracronometru pentru salvarea a 7 adulți și a unui copil, surprinși de ape pe o insula formata intre localitațile Șercaia și Mandra. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Brașov, Luiza Danila, persoanele au ramas izolate in timp ce se…

- Pompierii militari intervin miercuri seara pentru salvarea a sapte adulti si a unui copil surprinsi de ape pe o insula formata intre localitatile Sercaia si Mandra, acestea ramanand izolate in timp ce se aflau cu cele aproximativ 1.000 de oi in zona respectiva. La misiunea de salvare actioneaza mai…

- Cinci localitati din judet, patru comune si municipiul Ramnicu Sarat, au fost afectate de precipitatiile abundente din ultimele zile, a anuntat miercuri seara Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Buzau. Potrivit sursei citate, in municipiul Ramnicu Sarat, a fost restrictionat traficul…

- Hidrologii au emis, miercuri dimineata, o noua avertizare cod rosu de inundatii pentru raul Buzau, astfel ca se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie cu efecte de inundatii si cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol in judetele Brasov, Covasna…

- Peste 400 de consumatori din localitatea Dumbravita au ramas fara energie electrica dupa ce un punct trafo a fost deconectat in urma fenomenelor meteorologice, a informat miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja. Potrivit sursei, in localitatea…

- La intalnire au participat si reprezentanti ai Primariei iesene, ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, ai Directiei de Sanatate Publica, SMURD, de la cele doua Directii de Drumuri (Nationale si Judetene), precum si ai furnizorilor de utilitati. „Suntem pe ultima suta de metri. Primaria trebuie…

- Un drum judetean si un drum comunal din Dolj au fost inchise din cauza inundatiilor, apa avand aproximativ 40 de centimetri in doua zone ale acestora. In cele doua cazuri circulatia rutiera se desfasoara pe rute ocolitoare.Citeste si: Precizari de ULTIM MOMENT de la ANI, dupa decizia CCR pe…

- Un drum judetean si un drum comunal din Dolj au fost inchise din cauza inundatiilor, apa avand aproximativ 40 de centimetri in doua zone ale acestora. In cele doua cazuri circulatia rutiera se desfasoara pe rute ocolitoare. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, in…

- Peste o mie de misiuni au fost desfasurate de la inceputul anului la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ,,Neron Lupascu” al județului Buzau. Cele mai frecvente cauze de incendiu la locuințe au fost reprezentate de instalațiile electrice defecte sau improvizate, cosurile de fum necurațate…

- Viceprimarul localitatii Boldesti Scaieni, Gheorghe Preda, a declarat ca alunecarea de teren s-a produs pe un drum de exploatare din cartierul Seciu. Pamantul s-a surpat o pe suprafata de aproximativ doi kilometri patrati, cea mai mare adancime avand un metru si jumatate. Potrivit acestuia,…

- Noua localitati sunt nealimentate cu energie din cauza ninsorilor abundente si a viscolului, care au afectat reteaua electrica, iar un drum judetean este inchis circulatiei, a informat joi Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita.Potrivit sursei citate, sunt afectati 1.504 consumatori…

- Trenul 1576 care circula pe ruta Galati - Bucuresti Nord, in care se afla aproximativ 280 de persoane, a fost blocat in camp, din cauza unor defectiuni tehnice, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Braila, lt.col. Stefan Stoian, conform…

- Un echipaj din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt (Detasamentul Caracal) si o autosenilata cu capacitate mare de trecere din cadrul Direcției de Drumuri Craiova intervin in sprijinul ISU Teleorman in comuna Bacalești pentru salvarea unei minore in varsta ...

- Traficul autovehiculelor pe trei segmente de drumuri nationale si pe sapte tronsoane de drumuri judetene din Tulcea este inchis marti dimineata, din cauza viscolului puternic, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Delta citat de Agerpres.ro. De asemenea, pe alte patru sectoare de drumuri…

- Peste 700 de familii din comunele Cernatesti, Brabova si Gogosu erau luni dupa-amiaza fara energie electrica in urma avariilor la retelele de tensiune cauzate de ninsorile abundente si viscol, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj. Potrivit sursei mentionate,…

- Traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna in judetul Olt, iar pe doua drumuri judetene - DJ 641 Caracal - Cezieni si DJ 679 Mihaesti - Seaca - Valeni - se circula cu dificultate din cauza viscolului, a anuntat, luni dimineata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, pompierii Detasamentului Caracal si Garzii Stoenesti au intervenit, sambata, cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma si un echipaj SMURD, in municipiul Caracal, pe strada Antonius Caracalla, la un incendiu puternic…

- Potrivit ISU Buzau, de la inceputul sezonului rece si pana in prezent (perioada 01.12.2017 – 13.02.2018), la nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau, au fost monitorizate si gestionate un numar de 1340 situatii de urgenta, dintre care 1078 misiuni de prim…

- De la inceputul sezonului rece si pana in prezent (perioada 01.12.2017 – 13.02.2018), la nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau, au fost monitorizate si gestionate un numar de 1340 situatii de urgenta, dintre care 1078 misiuni de prim ajutor medical, 96…

- ULTIMA ORA…Alarma a fost data aprope de ora 15.00. La 112, o persoana din satul Secuia, comuna Muntenii de Jos anunța ca a descoperit un proiectil de artilerie neexplodat. La fața locului s-a deplasat echipajul pirotehnic din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Vaslui dar militarii au…

- Un incendiu izbucnit vineri dimineata la o locuinta din Medgidia s-a extins, din cauza vantului puternic, la alte noua case, in total fiind afectate zece gospodarii in care locuiau 18 familii, respectiv 43 de persoane, transmite News.ro . La fata locului se afla si reprezentanti ai Primariei Medgidia,…

- Doua localitati din judetul Botosani erau nealimentate, vineri dimineata, cu energie electrica, ca urmare a unor avarii aparute la retelele electrice pe fondul conditiilor meteo nefavorabile. Potrivit sefului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Cristian Amarandei,…

- O singura localitate din judet este alimentata partial cu energie electrica, iar pe drumurile judetene si nationale se circula in conditii de iarna, a declarat astazi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Catalin Sion. Potrivit sursei citate, localitatea Corod…

- O singura localitate din judet este alimentata partial cu energie electrica, iar pe drumurile judetene si nationale se circula in conditii de iarna, a declarat vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Catalin Sion. Potrivit sursei citate,…

- Un numar de 50 de localitati din judetul Brasov erau nealimentate cu energie electrica, joi, la ora 12,00, din cauza ninsorii si viscolului, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. Totodata, patru scoli din mediul…

- UPDATE Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat joi ca alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta din cauza viscolului in 132 de localitati din 13 judete, fiind afectati 32.000 de consumatori. 'Suntem in fata primului episod de iarna mai serios. (...) In aceasta noapte,…

- Peste 16.000 de abonati din 31 de localitati din judet nu au energie electrica din cauza conditiilor meterologice nefavorabile, au anuntat, joi dimineata, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. Potrivit informarii distribuitorului de energie electrica, sapte…

- Un numar de 21 de localitati din judetul Galati au ramas joi fara energie electrica in urma viscolului din cursul noptii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati, Eugen Chirita. Potrivit oficialului citat, au fost avariate 90 de puncte de transformare,…

- Peste 2.500 de locuinte din opt comune ale judetului Arges sunt, joi dimineata, fara energie electrica, din cauza avariilor provocate de ninsorile cazute în cursul noptii precedente. Potrivit datelor centralizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges, au fost afectate de fenomenele…

- Doua persoane au fost transportate la spital, in urma exploziei urmata de un incendiu la o conducta a unei statii de pompare a gazelor din localitatea Hurezani, opt masini ale angajatilor si acoperisul sediului administrativ fiind distruse, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Sase persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, in judetul Olt, in doua accidente rutiere in care au fost implicate patru masini. La unul dintre evenimentele rutiere, unul dintre soferi a ramas incarcerat, fiind nevoie de interventia pompierilor pentru scoaterea victimei si transportul la spital. Potrivit…