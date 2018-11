Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile filipineze au sistat operatiunile de salvare a 17 persoane date disparute in urma unei alunecari de teren provocata de taifunul Yutu care a lasat in urma 34 de morti, relateaza vineri DPA. Yutu a cauzat alunecari de teren in nordul Filipine, cel mai grav dintre aceste evenimente ingropand…

- Paisprezece persoane si-au pierdut viata in alunecarile de teren produse in provinciile Mountain, Banaue, Ifugao si Kalinga, iar o alta s-a inecat in provincia Abra, a declarat Ricardo Jalad, director executiv al Biroului national pentru gestionarea riscului de dezastru.Ricardo Jalad a…

- Bilantul in urma alunecarilor de teren si a inundatiilor provocate de taifunul Yutu in Filipine a crescut la 15 morti, alte zeci de persoane fiind in continuare cautate de echipele de salvatori, au anuntat joi reprezentati ai institutiei pentru gestionarea dezastrelor, citati de DPA. Paisprezece…

- Salvatorii au recuperat 29 de cadavre in urma unei alunecari de teren masive in centrul Filipine, in timp ce cel putin 60 de persoane sunt inca date disparute, au anuntat vineri oficiali locali, citati de DPA. Alunecarea de teren din satul Tinaan, din provincia Cebu, aflata la 573 km sud de Manila,…

- Echipele de salvare au continuat vineri sa caute supravietuitori pe locul uriasei alunecari de pamant din centrul Filipinelor care a provocat moartea a cel putin 22 de persoane, potrivit unui nou bilant relateaza AFP preluata de Agerpres. Zeci de persoane sunt inca date disparute dupa prabusirea…

- Bilantul alunecarii de teren produse joi in Filipine a crescut la 12 morti si circa 50 de disparuti, echipele de interventie cautand in continuare zeci de alte persoane ingropate in fenomene similare provocate de taifunul Mangkhut, potrivit dpa. Opt persoane ranite in alunecarea de teren care a avut…

- Cel putin trei persoane au murit intr o noua alunecare de teren care a spulberat joi dimineata zeci de case in centrul Filipine, al caror sol a devenit fragil in urma ploilor provocate de taifunul Mangkhut, potrivit AGERPRES. Aceasta noua catastrofa naturala intervine dupa trecerea taifunului Mangkhut,…

- Cel putin trei persoane au murit intr-o noua alunecare de teren care a spulberat joi dimineata zeci de case in centrul Filipine, al caror sol a devenit fragil in urma ploilor provocate de taifunul Mangkhut, relateaza AFP. Aceasta noua catastrofa naturala intervine dupa trecerea taifunului Mangkhut,…