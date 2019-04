Alunecări de teren în Columbia: nou bilanţ cu 20 de morţi Cel putin 20 de corpuri au fost gasite in urma alunecarilor de teren produse duminica intr-o zona rurala din sud-vestul Columbiei lovita de ploi torentiale, au anuntat luni autoritatile, relateaza AFP.



Corpurile a doi adulti si un copil au fost descoperite luni de echipele de salvare intr-o zona rurala din satul Rosas, situat in statul columbian Cauca, a facut cunoscut organismul national de gestionare a catastrofelor, UNGRD.



Aceste descoperiri au ridicat bilantul catastrofei la 20 de morti, a adaugat organismul.



Aceste descoperiri au ridicat bilantul catastrofei la 20 de morti, a adaugat organismul.

Echipele de salvare s-au angajat intr-o cursa

Sursa articol: agerpres.ro

- Cel puțin 19 persoane au decedat și 14 au disparut dupa ce o alunecare de teren a avut loc duminica intr-o zona rurala din sud-vestul Columbiei, au declarat serviciile de urgența citate de AFP.

