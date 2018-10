Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 31 persoane si-au pierdut viata dupa ce mai multe locuinte au fost acoperite cu pamant in urma unei alunecari de teren produsa pe versantii muntelui Elgon din estul Ugandei, a indicat vineri un reprezentant guvernamental, citat de Reuters preluata de Agerpres. Alunecarile de teren…

- Echipele de salvare au continuat vineri sa caute supravietuitori pe locul uriasei alunecari de pamant din centrul Filipinelor care a provocat moartea a cel putin 22 de persoane, potrivit unui nou bilant relateaza AFP preluata de Agerpres. Zeci de persoane sunt inca date disparute dupa prabusirea…

- Un milion de persoane au fost instalate in adaposturi temporare si 15 persoane sunt in continuare date disparute, in urma musonului deosebit de violent, care a afectat aceasta regiune tropicala foarte apreciata de turisti in sezonul uscat. Situatia s-a ameliorat net saptamana trecuta cu o…

- Bilantul inundatiilor, care au devastat statul Kerala din sudul Indiei, a crescut duminica la 445 de morti dupa descoperirea altor 28 de trupuri in urma retragerii apelor, potrivit autoritatilor citate de AFP. Un milion de persoane au fost instalate in adaposturi temporare si 15 persoane…

- Aproape 400 de persoane si-au pierdut viata in uma inundatiilor provocate de muson in statul Kerala din India, iar peste un milion de persoane au fost evacuate si trimise in zeci de mii de refugii de pe teritoriul tarii. Inundatia din statul Kerala este cea mai grava din ultimul secol din India. Autoritatile…

- Cel putin noua persoane au murit dupa ce Rumbia, cel de-al 18-lea taifun din acest an, a facut ravagii in estul si centrul Chinei, unde au fost afectati aproape 4 milioane de oameni, relateaza luni EFE. Sapte dintre victime au murit in orasul de est Xuzhou, alte 18 fiind ranite. In aceasta zona, aproximativ…

- Cel putin trei persoane au murit, iar sute de mii au fost evacuate, in estul Chinei, din cauza Taifunului Yagi, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.Aproximativ 200.000 de persoane au fost evacuate din zece orase situate in provincia Zhejiang, situata in estul Chinei.