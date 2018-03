Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1500 de persoane din satele Terca, Plostina si Luncile, apartinand comunei buzoiene Lopatari, sunt izolate, incepand de marti, in urma unei alunecari de teren. Purtatorul de cuvant al Prefecturii...

- Ce trenuri sunt anulate azi, 21 martie. Vremea nefavorabila anuleaza si astazi, trenurile InterRegio care circula intre Bucuresti Nord – Constanta si retur. In privinta traficului rutier, se circula ingreunat pe trei drumuri nationale. CFR Calatori anunta ca miercuri, 21 martie, sunt anulate trenurile…

- Circulatia rutiera pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta a fost reluata in conditii normale (carosabil la negru), a informat, luni dimineata, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, traficul rutier a fost reluat luni dimineata, incepand…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule este a fost deschisa duminica, incepand cu ora 18:00, pe DN 2B, intre Buzau si Sendreni, DN 22B, intre Braila si Galati, DN 21, intre Braila si Slobozia, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).…

- La solicitarea Inspectoratului Județean de Poliție Braila, autoritațile județului Buzau au luat decizia de a inchide DN 2B. Restricția care a vizat la inceput segmentul de pe raza județului Braila s-a extins ulterior și pentru porțiunea care pornește din municipiul Buzau. La ieșirea din municipiul Buzau…

- Mai multe echipe de la Consiliul Judetean Galati s-au deplasat la fata locului pentru a evalua situatia. In perioada urmatoare, vor fi efectuate mai multe expertize tehnice, care vor stabili cea mai buna solutie pentru refacerea podului.

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca sambata dimineata nu sunt inregistrate drumuri nationale cu circulatia oprita din cauza revarsarii unor cursuri de apa si a inundarii partii carosabile, insa traficul se desfasoara cu dificultate pe trei drumuri nationale din Bacau, Buzau si Vrancea, in…

- Circulatia rutiera se desfasoara cu dificultate pe DN 10, Buzau-Brasov, din cauza unei alunecari de teren care a afectat partea carosabila. Diferenta de nivel dintre cele doua sensuri este mai mare de 10 centimetri, mai ales ca s-au impus masuri speciale de trafic. ” O alunecare de teren, produsa in…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca, vineri seara, circulatia cu bacul pe Fluviul Dunarea, intre judetele Tulcea si Galati, a fost oprita. Restrictia s-a impus din cauza desprinderii de la mal a pasarelei de imbarcare a autovehiculelor pe bacul din localitatea tulceana I.C. Bratianu.…

- Circulatia feroviara ramane oprita, vineri dimineata, intre Viseul de Jos si Salva, judetul Bistrita -Nasaud, unde un tren de marfa a deraiat joi seara. Traficul feroviar este blocat si in judetul Dambovita. Probleme se inregistreaza si in traficul rutier pe mai multe drumuri. Potrivit Centrului…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a anuntat ca circulatia rutiera se desfasoara ingreunat pe DN64 pe sensul de mers Ramnicu Valcea catre Baile Olanesti, intre kilometrii 134+300 si 134+330 de metri, in orasul Baile Olanesti, judetul Valcea, din cauza fisurilor ...

- In Croatia este stare de alerta, unde topirea brusca a zapezii a generat alunecari de teren si inundatii de proportii. Cateva case s-au prabusit chiar in timpul unei vizite de lucru a premierului din aceasta tara.

- Primaria Budacu de Jos a apelat la un expert de la Cluj care sa ii spuna ce este de facut in cazul alunecarii de teren produse pe DJ173, la limita dintre municipiul Bistrița și comuna Budacu de Jos.

- Alunecare de teren la iesirea din municipiul Bistrita. Mai multe echipaje au intervenit in zona si au imprejmuit perimetrul. Alunecarea s-a produs pe o suprafata de aproximativ 250 de metri patrati Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bistrita-Nasaud a anuntat, sambata, ca o alunecare…

- Alunecarea de teren a avut loc pe DN 76, intre localitațile aradene Halmagiu și Leasa. Din cauza topirii zapezii și a ploilor abundente din ultima perioada, in cursul zilei de joi, pamantul a luat-o la vale, trecand și de parapetul de susținere construit recent. Pentru ca circulația…

- Centrul Infotrafic anunta, joi seara, ca pe DN6 intre localitatile Ghimpati (judetul Giurgiu) si Draganesti-Vlasca (judetul Teleorman), a fost extinsa restrictia de circulatie pentru autovehiculele cu masa maxima total admisa mai mica de 7,5 tone, precum si pentru toate autovehiculele care efectueaza…

- Topirea brusca a zapezii incepe sa creeze probleme in zona de deal a județului Buzau. Circulația pe drumul județean care leaga comunele Pardoși și Murgești a fost inchisa in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce o porțiune din șosea a fost inundata. Creșterea temperaturii exterioare a determinat topirea…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca ca traficul auto se desfasoara dificil, in conditii de ceata densa pe mai multe artere rutiere din tara. Astfel de probleme sunt semnalate pe arterele rutiere din judete precum Olt, ...

- Circulatia pe drumurile din noua judete, dar si in Capitala, ar putea fi afectata de precipitatii mixte si local de polei, anunta Centrul Infotrafic. Duminica dimineata sunt inchise doua drumuri judetene din Olt si din Vaslui, iar 13 trenuri sunt anulate.

- Centrul Infotrafic al IGPR avertizeaza ca sambata dimineata, din cauza carosabilui ud si a temperaturilor scazute, sunt conditii de aparitie a poleiului pe drumuri din judetele Brasov, Braila, Buzau, Covasna, Dambovita, Harghita, Ialomita, Mures si Prahova.

- Conform sursei citate, cauza producerii accidentului a fost nepastrarea distantei de siguranta. In urma accidentului nu au existat victime. In prezent, este restrictionat sensul de mers Ramnicu-Valcea – Sibiu si se circula pe celalalt fir, alternativ. Citeste si Accident spectaculos…

- Centrul Infotrafic anunta, ca nu mai este niciun drum national cu circulatie intrerupta, dupa redeschiderea traficului pe DN 3, Baneasa – Ostrov (judetul Constanta). In continuare circulatia este blocata pe 13 drumuri judetele. cele mai multe din judetul Olt. Centrul Infotrafic anunta ca in…

- Circulatia rutiera pe doua autostrazi si 25 de drumuri nationale este oprita, marti dimineata, din cauza vremii. Cele mai afectate judete sunt Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea si municipiul Bucuresti.

- Circulatia rutiera pe Valea Prahovei se desfasoara bara la bara, viteza fiind de aproximativ 30 de kilometri la ora, duminica dupa-amiaza, din cauza numarului foarte mare de turisti care se intorc de la munte, anunta Centrul Infotrafic, citat de News.ro . Valorile de trafic sunt ridicate intre Predeal…

- Circulatia rutiera se desfasoara, joi, la pranz, in conditii de ninsoare si viscol pe tronsonul Cernavoda - Medgidia al Autostrazii A2 Bucuresti - Constanta, pe drum existand un strat de 1-2 centimetri de zapada, anunta Centrul Infotrafic.

- Cinci persoane si-au pierdut viata si alte cincisprezece sunt date disparute in urma unei alunecari de teren produse din cauza ploilor torentiale intr-o orezarie teresata din insula indoneziana Java, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP. Un raport publicat anterior, indica unsprezece persoane…

- Circulația rutiera este oprita, joi dimineața, pe DN2 (E85), din cauza unui accident in Dumbraveni, Vrancea. Doua tir-uri și o mașina s-au ciocnit la ieșire din localitate, pe drumul spre Ramnicu Sarat. Un alt accident a avut in aceasta dimineața in județul Buzau, in care au fost implicate o mașina,…

- Circulatia rutiera este miercuri dimineata blocata pe DN2B, intre localitatile buzoiene Galbinasi si Bentu, in urma unui accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, a informat Centrul Infotrafic din Politia Romana.

- In zona au fost dispuse masuri de semnalizare si avertizare a soferilor, fiind montate indicatoare si balize directionale. ''Le recomandam conducatorilor auto sa circule cu prudenta si sa reduca viteza de deplasare pe acel sector de drum'', se precizeaza in informarea IPJ Dambovita.

- Trafic ingreunat pe DN1. Circulația se desfasoara cu dificultate, duminica, 18 februarie, pe Valea Prahovei, din cauza numarului mare de masini care se deplaseaza dinspre munte spre Capitala. In zona s-au format coloane de masni, iar intre Predeal si Busteni se circula cu 10 kilometri la ora. Centrul…

- Locomotiva unui tren cu 50 de pasageri la bord s-a defectat și a ramas blocata pe calea ferata care leaga Targu Jiu de Craiova. O alta locomotiva a fost trimisa in ajutor, anunța autoritațile. Locomotiva trenului Regio 2092 s-a defectat, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane. Trenul a ramas blocat…

- Patru persoane si-au pierdut viata in sudul Filipinelor, unde furtuna tropicala Sanba a provocat ploi torentiale si alunecari de teren, informeaza marti politia citata de AFP. Furtuna insotita de rafale de vant de pana la 75 km/h a lovit coasta de est a insulei Mindanao. Ploile…

- Doua persoane si-au pierdut viata si o alta a suferit rani grave in urma unei alunecari de teren produsa in provincia Java de Est din Indonezia, au anuntat luni autoritatile guvernamentale, citate de Xinhua. Dezastrul natural s-a produs in satul Bayu din districtul Banyuwangi al provinciei,…

- Un numar de 19 localitati din judetul Galati, dar si Faleza Dunarii si a Bratesului, vor avea harti de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren, pentru realizarea acestora fiind alocata suma de aproape 800.000 de lei, fara TVA, banii fiind asigurati in proportii egale de Consiliul Judetean…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme majore privind fluenta traficului pe arterele ...

- Protestul, organizat sub sloganul "Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre", va incepe in jurul orei 18.00 in Piata Universitatii. Conform programului organizatorilor, protestatarii din alte orase din tara vor fi asteptati de catre cei din Bucuresti la Gara de Nord pana…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare nowcasting Cod galben de viscol, valabila in orele urmatoare in zona montana a judetului Buzau. Potrivit meteorologilor, pana la ora 14:00, in judetul atentionat se vor semnala intensificari ale vantului care vor atinge…

- Iarna și-a cam intrat, cu adevarat in drepturi, iar ca de fiecare data, consecințele se vad pe șosele. Peisajul este același, an de an: drumuri blocate sau inchise, circulație restricționata și mai multe localitați in bezna. Centrul Infotrafic a facut, in urma cu puțin timp, anunțul privind drumurile…

- Politistii buzoieni recomanda celor care pornesc la drum in acest sfarsit de saptamana sa conduca prudent, sa adapteze permanent viteza de deplasare la conditiile de drum si trafic, iar inaintea efectuarii oricarei manevre rutiere sa se asigure temeinic.

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, sambata dimineata, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, tronsonul Medgidia - Murfatlar - Constanta, si pe autostrada A4 Ovidiu - Agigea, unde ninge si s-a depus un strat subtire de zapada, a anuntat Centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Circulatia rutiera pe DN1, în zona localitatii Avrig, la kilometrul 283, este blocat pe ambele sensuri, în urma unui accident în care au fost implicate trei autoturisme, anunta Centrul Infotrafic.

- Din cauza focului de artificii din Noaptea de Revelion, circulația pietonala pe dig va fi restricționata. De asemenea, este interzisa parcarea mașinilor, pe Bulevardul Transilvania, pe porțiunea delimitata de cele doua pasarele, pe ambele sensuri de mers. In data de 31 decembrie 2017, respectiv in 1…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata in ziua de 31 decembrie 2017, incepand cu orele 19.00, in Piata George Enescu, unde va avea loc Revelionul 2017-2018, informeaza Brigada rutiera a...