Alunecare de teren în sud-vestul Chinei: 42 de morţi şi 9 dispăruţi Alunecarea de teren s-a produs marti seara intr-o localitate din apropierea orasului Liupanshui, la circa 2.300 de kilometri de Beijing, in provincia montana Guizhou.



"Operatiunile de salvare au fost oprite (duminica), 28 iulie, la ora 23:30 (15:30 GMT)", au declarat autoritatile provinciale, justificand aceasta decizie prin riscul de alunecari de teren pentru salvatori sau probabilitatea scazuta de a mai gasi supravietuitori.



"In total, 11 persoane au fost gasite in viata si spitalizate, 42 de persoane si-au pierdut viata si 9 sunt date disparute", se precizeaza in comunicatul

Sursa articol: dcnews.ro

