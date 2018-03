Stiri pe aceeasi tema

- O alunecare de teren de aproximativ 250 de metri patrati s-a produs, sambata, la iesirea din municipiul Bistrita, in apropierea unui drum judetean. Mai multe echipaje intervin in zona si au imprejmuit perimetrul. Deocamdata, nu se impune evacuarea caselor din zona.Comitetul Judetean pentru…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava au anuntat, sambata dimineata, ca un accident rutier s-a produs in localitatea Milisauti, unde o camioneta a cazut de pe un pod. In autovehicul se aflau trei persoane, iar una dintre ele a decedat. Alte doua persoane au…

- Avertizarea hidrologica de cod portocaliu pentru cresteri ale debitelor pe raurile Neajlov si Calnistea in judetul Giurgiu a fost prelungita pana in data de 11 martie la ora 12,00, a informat vineri Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in prezent doua drumuri judetene si un drum comunal…

- Alunecarea de teren a avut loc pe DN 76, intre localitațile aradene Halmagiu și Leasa. Din cauza topirii zapezii și a ploilor abundente din ultima perioada, in cursul zilei de joi, pamantul a luat-o la vale, trecand și de parapetul de susținere construit recent. Pentru ca circulația…

- Situatia de urgenta in judetul Teleorman continua, zeci de echipe de interventie fiind in teren, joi seara, pentru indepartarea efectelor inundatiilor si pentru monitorizarea situatiei. Patru rauri au depasit cota de atentie, iar rauri din mai multe bazine hidrografice din judetsunt sub cod galben…

- O persoana a ramas incarcerata in urma unui accident rutier petrecut joi seara, pe DN15 (E 60), in localitatea Cipau, in care au fost implicate un autotrailer care transporta autoturisme, o autoutilitara si un autoturism. O persoana este foarte grav ranita, iar alte doua sunt ranite grav. Potrivit…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Bistrita, Crina Maria Sirb, a declarat, joi seara, pentru News.ro, ca un accident rutier s-a produs pe DN 17 C, intre localitatile Cepari si Dumitra. "Soferul unui autoturism, pe fondul unei depasiri neregulamentare, in sensul ca nu s-a asigurat suficient,…

- Drumurile DJ 503 si E 70 sunt inundate, joi dimineata, in zona localitatii teleormanene Draganesti Vlasca, iar circulatia in zona se desfasoara cu dificultate, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''Aseara (miercuri seara - n.r.) s-a incercat suprainaltarea digurilor…

- In cateva localitati ale judetului Gorj au fost inregistrate noaptea trecuta temperaturi foarte scazute. Gerul extrem a afectat in special zona de sud a judetului, insa nici localitatile din zona submontana nu au avut parte de temperaturi mai bune. Astfel, la Logresti a fost cel mai frig, respectiv…

- UPDATE ORA 15:16 Circulatia pe DN 5 Giurgiu - Bucuresti a fost reluata pe ambele sensuri de mers, dupa ce o autocisterna inmatriculata in Bulgaria, incarcata cu butan, s-a rasturnat joi intr-un sant de pe marginea drumului, intre localitatile Uzunu si Daia, potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Scoli inchise joi, 1 martie 2018. SCOLI INCHISE BUCURESTI JOI. "Am luat decizia ca toata saptamana scolile sa fie inchise (gradinite, scoli si licee). Inteleg dificultatea familiilor, dar in prImul rand cred ca scolile sunt pentru educatie, nu pentru supraveghere si ingrijire. Ii inteleg…

- Ca urmare a avertizarii meteorologice Cod portocaliu de ger valabil in intervalul 28 februarie, ora 11.00 ndash; 02 martie, ora 20.00, perioada in care se vor inregistra cele mai scazute temperaturi din aceasta iarna cu peste 10 ndash; 15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada…

- Avand in vedere situatia meteorologica extrema, viscol puternic si ger cumplit, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, la solicitarea Inspectoratului Scolar Calarasi, la decis suspendarea cursurilor in zilele de 1 si 2 martie in toate scolile.

- „E chiar o chestie de neințelegere. Eu știu asta, m-am invațat deja ca primarul este vinovat. Dar decizia se ia de catre Comitetul Județean pentru Situații de Urgența la propunerea Inspectoratului ...

- Autoritațile din Teleorman au decis suspendarea cursurilor in toate școlile din județ, in condițiile in care numeroase tronsoane de drum sunt blocate. In aceste condiții, zece liceeni care provin din familii din mediul rural au fost preluați de la internatul unui liceu de catre echipaje ale Inspectoratului…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența anunța ca mai multe cai din zona Ciosa – Piatra Fantanele au fost blocate de zapada viscolita in ultimele ore. Conform ultimelor informații primite de la jandarmii montani Piatra fantanele, DC 5A Piatra Fantanele – Ciosa a fost blocat din cauza zapezii…

- Potrivit datelor comunicate de catre Administrația Naționala de Meteorologie, in acest moment municipiul Giurgiu se afla sub cod galben de ninsori, insa incepand de maine, 28 februarie 2018, de la ora 06:00 la ora 20:00 orașul Giurgiu se va afla din nou sub incidența codului portocaliu de intensificari…

- Autoritatile din Arges au decis, marti, suspendarea cursurilor in toate cele peste 500 de unitati de invatamant, incepand de marti dupa-amiaza pana joi seara, din cauza viscolului, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit Prefecturii Arges, din cauza gerului, a ninsorii abundente si…

- O explozie a avut loc, marți dimineața, intr-un apartament din municipiul Alba Iulia, situat pe strada Toporașilor. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, a explodat o centrala pe gaz și nu sunt persoane ranite. ”Detașamentul Alba Iulia intervine cu o autospeciala, un SMURD,…

- Autoritatile covasnene iau in calcul posibilitatea suspendarii cursurilor scolare in cazul in care se vor inregistra temperaturi extrem de scazute in urmatoarea perioada. Prefectul judetului Covasna, Sebastian Cucu, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca in cursul zilei de duminica a convocat Comitetul…

- Scoli inchise februarie 2018. Cursurile elevilor au fost suspendate, dupa seria de alerte meteo emise de meteorologii de la ANM. Autoritatile din Braila au decis, astazi, 27 februarie, sa inchida școlile din judet, in zilele de marti si miercuri. Hotararea a fost luata in Comitetul Judetean pentru Situatii…

- In Timiș s-a intrunit Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. Temperaturile reci care vor dura pana in 1 martie duc la luarea mai multor masuri pentru ca populația sa fie protejata in aceste zile.

- Conform avertizarii meteorologice Cod Galben, pentru perioada 25 februarie, ora 3 – 1 martie, ora 10, in județul Timiș vremea va fi deosebit de rece, local geroasa noaptea, cand temperaturile minime vor cobori sub -10 grade C. Vantul va prezenta intensificari temporare, amplificand senzația…

- Prefectul Marian Serbescu a convocat, ieri, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, sedinta in cadrul careia au fost discutate atat masuri privind persoanele aflate in situatii sociale dificile (femei gravide, persoane care fac dializa etc.), cat si cele referitoare la interventii pe drumurile…

- Astazi, prefectul Eduard-Andrei POPICA a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (IJSU) Vaslui, dupa ce Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare cod portocaliu de ger, care vizeaza județul Vaslui si care intra in vigoare luni dimineata, ora 3, pana pe 1 martie,…

- Zece persoane au fost implicate, miercuri seara, intr-un accident rutier produs pe DN 17D, la iesirea din localitatea Ilva Mica spre orasul Sangeorz-Bai, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.

- Pompierii din judetul Suceava au intervenit, duminica dimineata, la un accident produs pe raza localitatii Stroiesti, unde un autoturism a iesit in afara partii carosabile. Soferul a fost incarcerat, fiind scos de catre echipajele speciale si predat medicilor. El a suferit multiple traumatisme…

- Codul galben de ninsoare a pus in mișcare Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, care s-a mișcat foarte bine, astfel ca nu au fost probleme majore. Ieri, doar cinci unitați de invațamant au avut suspendate cursurile pe perioada dimineții, iar șase localitați au ramas fara energie electrica,…

- Pompierii au fost chemați, marți seara, sa stinga un incendiu izbucnit la coșul de fum al unei case din Aiud. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii intervin cu o autospeciala. ”Detașamentul Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la coșul de fum al…

- Trei barbati au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineata, dupa ce soferul unui autoturism a intrat pe contrasens si s-a ciocnit de un TIR, in judetul Mures, la iesire din Sighisoara catre Brasov, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant…

- Circulatia rutiera este blocata, joi dupa-amiaza, pe Drumul National (DN) 15, in Defileul Toplita-Deda, in localitatea Stanceni, dupa ce un TIR a derapat pe zapada, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures. Din primele informatii, TIR-ul este…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,9 a avut loc duminica dupa-amiaza in judetul Buzau, fiind cel mai puternic seism inregistrat in acest an. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea de 3,9 s-a produs la ora 15.15, la o adancime de 140,8 kilometri. Inspectoratul…

- Sapte persoane fara adapost au fost ridicate de pe strazile din municipiul Dorohoi, in urma temperaturilor foarte scazute din ultimele 48 de ore, a declarat joi, pentru AGERPRES, seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), colonelul Cristian Amarandei. Potrivit acestuia, echipajele medicale…

- Aproximativ 450 de incendii s-au produs anul trecut pe raza judetului Bistrita-Nasaud, in urma carora patru persoane si-au pierdut viata, iar alte 13 au fost ranite, potrivit raportului de activitate al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) remis, luni, AGERPRES. Numarul incendiilor…

- Pana la aceasta ora, nu au fost situații de urgența provocate de caderile masive de zapada. Toate utilajele disponibile sunt pe teren, inca de pe timpul nopții, și acționeaza pentru curațirea cailor rutiere și impraștierea zapezii de pe drumurile naționale și județene. Comitetul Județean pentru Situații…

- O singura localitate din judet este alimentata partial cu energie electrica, iar pe drumurile judetene si nationale se circula in conditii de iarna, a declarat vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Catalin Sion. Potrivit sursei citate,…

- Pe de alta parte, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit ieri dupa-amiaza in sedinta extraordinara. Au fost discutate problemele care pot sa apara, iar prefectul a dispus instituirea permanentei la nivelul tuturor comitetelor locale pentru situatii de urgenta si a atentionat institutiile…

- Un barbat a murit dupa ce a fost prins sub rotile tramvaiului, pe Soseaua Viilor din Capitala, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Bucuresti Ilfov. Circulatia tramvaielor este blocata, potrivit Digi 24.Potrivit ISU Bucuresti Ilfov, incidentul a avut loc pe Soseaua Viilor, la intersectia…

- Saptesprezece persoane au fost evacuate, sambata seara, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Medias. judetul Sibiu. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului care se manifesta intr-una dintre incaperi.Potrivit…

- Sase pietoni au fost accidentati, in mai putin de o ora, in trei accidente produse pe DN 17, pe Valea Bargaului din judetul Bistrita-Nasaud, doi dintre acestia fiind in stare critica, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU).

- Continua actiunile pentru stingerea incendiului la sonda din Moftinu Mare Incendiu la o sonda de gaz din Moftinu Mare. Foto: Facebook.com/ISU Satu Mare Pompieri din Bistrita Nasaud, Bihor, Timis, Salaj, Satu Mare si Maramures intervin pentru a stinge incendiul din localitatea satmareana…

- Prefectura Maramures anunta ca vremea a fost in general inchisa si apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros. Pe arii extinse, temporar a nins slab. Trecator precipitatiile au fost si sub forma de burnita care a contribuit la formarea poleiului. Vantul a suflat slab, la…

- Municipiul Moinești, orașul Darmanești și comuna Secuieni nu vor intra in stare de alerta, deși au cerut de acum doua saptamani acordul de la Ministerul Afacerilor Interne. In aceste localitați, Romprest a suspendat activitatea de salubrizare,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Patru trenuri au fost afectate, sambata seara, de blocarea caii ferate cu aluviuni in judetul Bistrita-Nasaud, echipele intervenind pe o distanta de aproximativ 50 de metri. Traficul feroviar in zona a fost reluat, dar cu resstrictii, iar Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bistrita-Nasaud…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, o explozie neurmata de incendiu s-a produs, duminica dimineata, intr-o garsoniera aflata la parterul unui bloc din Campulung. Un barbat de 33 de ani a suferit arsuri la maini si la fata si a fost transportat…