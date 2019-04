Alunecare de teren în Malawi: Trei morţi, cinci dispăruţi şi zeci de răniţi O alunecare de teren a acoperit un sat din districtul Rumphi, din nordul statului african Malawi, provocand cel putin trei morti, cinci disparuti si zeci de raniti care au avut nevoie de spitalizare, potrivit unei surse a politiei citata duminica de AFP.



Purtatorul de cuvant al politiei din Rumphi, Tupeliwe Kabwilo, a declarat ca ploile torentiale care s-au abatut asupra regiunii au provocat sambata o alunecare de teren care a ingropat un sat aflat intre culmile Mphompha si lacul Malawi.



Persoanele decedate sunt doi baieti in varsta de 12 si 15 ani si o tanara de 35 de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

