- O alunecare de teren a fost la un pas sa blocheze un drum judetean situat la doi pasi de municipiul Bistrita. Pamantul a luat-o la vale pe o portiune de 250 de metri. O casa situata in apropiere de platoul care s-a surpat ar putea fi evacuata, daca situatia se agraveaza.

- Judetul Giurgiu se afla sub avertizare hidrologica Cod Portocaliu pana duminica, 11 martie, ora 12.00. Autoritatile monitorizeaza permanent cresterile de debite pe raurile Neajlov si Calnistea.

- Vești bune pentru buzoieni: vor continua investițiile in infrastructura, atat pentru lucrari demarate anul trecut, cat și pentru altele care vor incepe in acest an. Judetul Buzau va beneficia in 2018 de investiții totale de 1,5 miliarde lei, fonduri alocate prin Programul Național de Devoltare Locala…

- Topirea rapida a zapezii creaza probleme in zona de deal a judetului Buzau. Circulatia pe drumul judetean care leaga comunele Pardosi si Murgesti a fost inchisa, dupa ce o portiune din sosea a fost inundata. Cresterea temperaturii exterioare a determinat topirea brusca a zapezii iar debitul paraului…

- Opt persoane din Boldesti Scaieni, judetul Prahova, au fost evacuate, miercuri seara, dupa ce locuintele lor au fost afectate de o alunecare de teren care se intinde pe o suprafata de doi kilometri patrati provocata de topirea zapezii. Viceprimarul localitatii Boldesti Scaieni, Gheorghe Preda, a declarat…

- Autoritatile avertizeaza ca traficul pe bulevardul Falezei ar putea fi ingreunat de lucrari in perioada urmatoare. Primaria din Galati plateste 155.000 de lei unei firme specializate in astfel de monitorizari. Contractul are o valabilitate de trei ani.

- Cel de-al saselea schior a fost ranit in tragedia ce s-a produs in Entraunes, in apropiere de granita cu Italia. Operatiunile de cautare si salvare continua. Presa locala a informat ca schiorii, care aveau alaturi de ei si un ghid, au fost luati prin surprindere de avalansa. Tragedia…

- Zece masini au ramas inzapezite pe un drum judetean din Vrancea, iar utilajele de deszapezire incearca sa ajunga la acestea. Doua drumuri nationale si unul judetean sunt inchise miercuri din cauza sulurilor de zapada care s-au format pe carosabil in judetul Vrancea. Cel putin trei utilaje…

- Autoritațile au activat Planul Roșu de intervenție dupa ce pe Drumul European 581 a avut loc un accident in care au fost implicate doua autoturisme. Din primele informații, in acest moment bilanțul se ridica la șapte victime.

- Autoritațile din județul Salaj au dispus inchiderea DJ 109F la limita cu județul Maramureș Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Salaj, intrunit in aceasta dupa-amiaza in ședința extraordinara a hotarat și dispus inchiderea, pe o perioada nedeterminata, a sectorului de drum județean 109F, Poiana…

- Consilierii județeni din Alba vor supune spre aprobare in ședința ordinara din 22 februarie un proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Modernizare drum judetean DJ 103E: DN 1 – Girbova de…

- Sectoarele de drum Criva – Blți (drumul național M5), cu o lungime de 133 km, și Blți – Florești – Gura Camencii (drumul național R13), cu o lungime de 40 km, vor fi reparate. Autoritațile planifica in acest sens s contracteze un credit de la ce la cea mai mare chineza ICBC (Industrial and Construction…

- Alunecare de teren langa un santier din Roma. Sase masini au ajuns in groapa, iar cateva cladiri au fost evacuate. Nimeni nu a fost ranit, insa pagubele materiale sunt insemnate. Cauza surparii pamantului nu a fost stabilita deocamdata.

- Autoritatile ruse ancheteaza cauzele accidentului aviatic de ieri, in urma caruia 71 de persoane – 65 de pasageri si 6 membri ai echipajului – si-au pierdut viata. Aparatul, un Antonov 148, s-a prabusit, in apropiere de Moscova la scurt timp ...

- In Rusia, operatiunile de cautare au continuat non-stop, pe parcursul noptii, la locul unde s-a prabusit, ieri, un avion de pasageri, cu 71 de oameni la bord. Autoritatile au declarat ca nu exista niciun supravietuitor. Aparatul – apartinand companiei ruse „Saratov Airlines” – plecase de pe Aeroportul…

- Un avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines, cu 71 de persoane la bord, s-a prabusit astazi la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova, relateaza site-urile BBC News si Russia Today, citate de Mediafax. Aeronava Antonov An-148 transporta 65 de pasageri si sase…

- Cel puțin o persoana a murit dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire aflata in vestul Londrei, in apropiere de turnul Grenfell, provocand evacuarea locatarilor. Aproximativ 80 de pompieri au fost chemați la fața locului, pentru a strange focul izbucnit la etajul 1 al unei cladiri aflate…

- Structura de rezistenta a drumului judetean Iasi – Suceava care trece prin localitatea Breazu din judetul Iasi a fost grav afectata si exista o alunecare de teren in zona. Acolo a fost construit un imobil care nu a respectat normativele din domeniul constructiilor, neavand canalizare si fiind situat…

- Jandarmii montani din Rodna au intervenit in aceasta seara in sprijinul a trei barbati care se deplasau din Bistrita catre Complexul Turistic Alpina Blazna. Proaspat intorsi din strainatate, turistii nu cunosteau faptul ca acest complex este momentan inchis pentru renovare si au p ...

- PENAL…Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si retinut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca Audi, cautat de autoritatile romane. Astfel, in ziua de 29 ianuarie, in jurul orei 09.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita,…

- Week-end agitat pentru jandarmii bistrițeni care, aflați intr-o actiune de patrulare in Bistrita, in zona intersectiei strazilor Garii cu Bulevardul Decebal, au surprins o bataie intre doi tineri. Un minor de doar 16 ani, ii aplicase unui tanar cu doi ani mai mare, mai multe lovituri cu pumnii si picioarele.

- Localnicii din comuna Hoceni se mandresc cu faptul ca domnitorul Unirii, Alexandru Ioan Cuza, s-a nascut la Barboși, sat unde tatal sau deținea o moșie. Miercuri, 24 ianuarie, in satul Barboși, comuna Hoceni, a fost forfota mare. Localnicii și-au dat intalnire la bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza…

- Autoritațile din Turcia au arestat, marți, 91 de persoane, printre care și jurnaliști și politicieni, pentru ca ar fi facut comentarii nefavorabile puterii de la Ankara in legatura cu atacul din Siria, scrie Reuters. Turcia a arestat zeci de persoane peste noapte acuzandu-i de „raspandirea propagandei…

- Cel putin cinci persoane au murit, joi, dupa ce un tren a deraiat intr-o suburbie dens populata a capitalei Mexicului, Ciudad de Mexico, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters. Trenul, care era un marfar, a deraiat in suburbia Ecatepec a metropolei Ciudad de Mexico. Dupa ce trenul a iesit…

- Sibiu Pompierii au anuntat joi dimineata ca au indepartat in cursul noptii sase copaci care blocau trotuare si drumuri si un stalp de lemn care a cazut pe o masina, fara sa fie vreo persoana ranita. Copacii si stalpul au cazut din cauza zapezii abundente. 'Pompierii din cadrul ISU Sibiu…

- Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) a confirmat caderea unui meteorit la periferia orasului Detroit (Michigan), care a provocat un cutremur cu magnitudinea 2, scrie digi24.ro.Cutremurul a fost inregistrat la 20:09 ora locala (01:09 miercuri GMT).

- Inundatiile severe si alunecarile de teren din statul american California continua sa faca victime.Numarul mortilor a ajuns la 17. Autoritatile locale au anuntat si ca 13 oameni au fost dati disparuti.Fortele de ordine au lansat operațiuni de salvare de amploare.

- Numarul persoanelor decedate in urma alunecarilor de teren produse in sudul Californiei a crescut la 17, a anuntat seriful comitatului Santa Barbara, Bill Brown, citat de DPA. ''Este o coincidenta ca se intampla sa avem 17 decese si 17 persoane disparute'', a spus Brown…

- Un cetatean israelian este in stare grava dupa ce a fost impuscat de un militant palestinian, intr-un atac comis in apropierea unei colonii evreiesti din Cisiordania, anunta surse din cadrul serviciilor de securitate israeliene citate de cotidianul Haaretz si de site-ul Ynetnews.com. Incidentul…

- Autoritatile din California au ordonat o serie de evacuari obligatorii în cursul zilei de luni, dupa ce Serviciul National de Meteorologie din Statele Unite a emis un avertisment pentru ploi abundente si pentru posibile viituri si alunecari de teren în zonele afectate recent de un incendiu…

- Printr-un proiect finanțat de guvern cu 5,25 milioane de lei, prin prima lista a Programului Național de Dezvoltare Locala (PNDL), comuna Fibiș și-a asfaltat toate strazile perpendiculare pe drumul județean care o strabate. In total, au fost modernizați șase kilometri, investiția aflandu-se in faza…

- Dezastru natural in sudul Filipinelor. Cel putin 130 de oameni au murit in urma unor inundatii severe si a alunecarilor de teren provocate de furtuna tropicala Tembin. Autoritatile au anuntat disparuti zeci de localnici.

- Accident feroviar in Austria, vineri seara. Cel puțin 20 de raniți dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in apropiere de Viena. Doua trenuri s-au ciocnit vineri in apropiere de Viena, autoritatile austriece suspectand o eroare umana in cazul accidentului feroviar. „Verificam ipoteza unei erori umane, nu…

- Cincisprezece masini sunt blocate, la ora transmiterii acestei stiri, din cauza zapezii, pe drumul care face legatura intre statiunea Sinaia si Cota 1400 din Masivul Bucegi, autoritatile actionand pentru deblocarea lor cu un buldoexcavator, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O alunecare de teren provocata de ploile torentiale s-a soldat cu 5 morti si 15 disparuti in sudul statului Chile, conform unui nou bilant dat sambata publicitatii de presedintele chilian Michelle Bachelet, informeaza AFP. Precipitatiile puternice au antrenat umflarea unui curs de apa si au provocat…

- Oamenii care au facut cinste municipiului Bistrița au fost premiați astazi intr-o gala dedicata lor. Chiar daca nu cu la fel de mult fast ca de obicei, in semn de respect fața de doliul național, evenimentul a fost incarcat de emoții pozitive. AFLA cine sunt premianții Bistriței:

- Un lac de acumulare natural s-a format zilele acestea dupa o alunecare de teren, pe un rau din județul Buzau. Problema a aparut pe raul Slanic, in dreptul comunei Beceni. Autoritațile spun ca modificarea cursului apei nu amenința locuințe, ci doar cateva construcții ușoare. Dupa ce albia a fost blocata…

- In cursul saptamanii trecute, Consiliul Județean Sibiu a recepționat lucrarile de consolidare efectuate pe drumul județean DJ 142 J Șeica Mare-Șeica Mica, la km 1+050, in perioada 6 octombrie – 6 decembrie. Read More...

- Cei care se duc cu mașina in zona Luna Șes sunt avertizați sa conduca cu prudența și sa evite anumite trasee, avand in vedere ca in dreptul partiei de schi, la aproximativ 50 de metri de parcare s-a produs o alunecare de teren. „Avertizarea este adresata nu numai montaniarzilor ci și acelora care vor…