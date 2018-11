Stiri pe aceeasi tema

- ”Romania Mare se face cu Romani mari” face parte din proiectele dedicate Centenarului Marii Uniri și și se bucura de finanțare din partea Ministerului Culturii. Spectacolul de teatru ”In drum spre Iași” este miezul acestui proiect, care mai cuprinde pe langa expoziții, conferințe, diferite manifestari.…

- Ana-Maria Ababei este o tanara interpreta de muzica populara din Iasi. Ea si-a lansat primul album zilele trecute. Evenimentul a avut loc la Casa de Cultura a Studentilor. Albumul lansat se numeste "Romania-i tara ta". "Iubesc ceea ce fac si de aceea cred ca reusesc sa rezonez cu publicul! Muzica mea…

- 3-6 nov 2018 – Sarbatoare studenteasca! Zilele Casei de Cultura a Studentilor din Iasi! Evenimente marca CCS Iasi din care nu lipsesc studentii, voluntarii, surprizele si marea sarbatoare a Ansamblului Studentesc „Doina Carpatilor” la 55 de ani de existenta. Spectacolul aniversar va avea loc sambata…

- UPDATE: Smiley a aparut pe scena, iar multimea a luat-o "razna" la auzul vocii lui. A inceput pe un bit al piesei "E ziua in care foarte antrenant si cutremurator de placut placut pentru public". Concertul organizat de Smiley in principalele orase din tara a ajuns si la Iasi si se tine cu casa inchisa.…

- Festivalul Muzicii Romanești, organizat la Iași de peste patru decenii de Filarmonica Moldova și Universitatea Naționala de Arte George Enescu, este primul festival dedicat in intregime muzicii autohtone, reușind sa creeze un cadru adecvat de afirmare locala și naționala a tinerilor compozitori, interpreți…

- Evenimentul, intitulat „ALTorchestra 100", aduce sub aceeasi cupola trupele Zdob si Zdub, Robin and the Backstabbers, byron, Grimus si The Mono Jacks, care vor concerta in Bucuresti, Iasi si Cluj, impreuna cu orchestre simfonice create special pentru acest proiect. Proiectul ALTorchestra 100 marcheaza…

- La Casa de Cultura a Studenților din Alba Iulia va avea loc sambata, 6 octombrie, incepand cu ora 19:00, concertul „Clasic la puterea a treia”, cu violoncelistul Marin Cazacu și invitații sai. O familie de muzicieni pornește in turneu prin Romania. Marin Cazacu – violoncel, Iulia Cazacu – vioara, Stefan…

- Primarul Mihai Chirica a nominalizat, ieri, trei dintre formatiile care vor concerta la Iasi: Holograf, Iris si Compact. El a amintit si de alti artisti care au fost contactati pentru a concerta la Iasi, dar, in cazul acestora, nu exista inca o confirmare. „Sunt trei nume celebre din discoteca romaneasca…