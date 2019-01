Stiri pe aceeasi tema

- Actrița americana Gwyneth Paltrow a fost data in judecata de un barbat care susține ca aceasta i-a provocat rani la cap și la coaste in timp ce schia pe o partie din stațiunea montana Deer Valley din Park City, Utah, potrivit apnews.com, conform Mediafax.Barbatul, Terry Sanderson, in varsta…

- Un barbat din Ocna Mures si-a dat in judecata fosta soție pe motiv ca aceasta ii „tine sub observatie viata” si ii aduce, astfel, „atingeri grave vietii private”. Reclamantul a solicitat instantei de judecata sa o oblige pe fosta sa sotie la plata unor despagubiri in valoare de 5.000. Actiunea a fost…

- Cu un singur foc de arma, a omorat un cerb și i-a lasat cadavrul in agonie, dupa care s-a urcat in mașina și a plecat de la fața locului. Un barbat din Campeni a fost trimis in judecata pentru uz de arma fara drept și tentativa sau practicarea vanatorii fara a avea autorizație de vanatoare. […]

- In accidentul provocat de inculpatul de 22 de ani a decedat un barbat din Stremț, iar un altul a fost grav ranit. Un tanar in varsta de 22 de ani, din județul Cluj, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Aiud pentru savarșirea infracțiunii de ucidere din culpa. V. Peter Gabor…

- Doi tineri din comuna Rosia de Secas, judetul Alba, in varsta de 20 de ani, respectiv 26 de ani, au fost trimisi in judecata de Parchetul de pe langa Tribunalul Alba pentru lovituri sau vatamari cauzatoare de moarte.