Alţi patru morţi din cauza gripei, în România. Numărul deceselor a ajuns la 43. Ministerul Sănătăţii decide marţi dacă declară epidemie Potrivit INSP, ultimele persoane decedate din cauza gripei sunt: Femeie in varsta de 87 de ani, din jud.Iasi, confirmata cu virus gripal tip A, in curs de subtipare, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinata anti-gripal. Data decesului: 27/01/2019 Barbat in varsta de 49 de ani, din jud.Braila, confirmat cu virus gripal tip A, in curs de subtipare, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinat anti-gripal. Data decesului: 24/01/2019 Barbat in varsta de 93 de ani, din mun.Bucuresti, confirmat cu virus gripal tip A, nesubtipat, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinat…

