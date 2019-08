Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor organizeaza o licitatie pentru analiza produselor petroliere pentru sediile din Bucuresti, Arad, Constanta, Baia Mare, Focsani, Galati, Oradea, Sibiu. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 28 august 2019, iar valoarea estimata a achizitiei…

- In prima saptamana de la infiintarea "Comandamentului Litoral 2019", Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a desfasurat 197 de actiuni de control, in 182 dintre acestea constatandu-se abateri de la prevederile legale in vigoare, si in urma verificarilor, au fost aplicate 308 sanctiuni,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor are pe site-ul propriu o noua aplicatie, care ajuta la modernizarea pietei bijuteriilor si metalelor pretioase din Romania, informeaza ANPC printr-un...

- In data de 22 mai 2019, comisari din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor București-Ilfov, coordonați de Paul Anghel, Director General al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și Horia Constantinescu, Coordonator al Corpului de Control al Președintelui…

