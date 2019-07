Alternosfera la Bucuresti: Program si reguli de acces!

Stiri pe aceeasi tema

- SLAYER va canta ultimul show din cariera in Romania la Bucuresti, pe 10 iulie 2019 la Arenele Romane in cadrul Metalhead Meeting 2019 aniversand si 15 ani de METALHEAD in Romania! Carthagods si Methedras vor urca pe scena in deschidere. REGULI DE ACCES Accesul in incinta Arenelor Romane se face incepand…

- Trupa americana de deathcore Whitechapel, canta in premiera la Bucuresti pe 4 iulie in Quantic Club pe scena open air. In deschidere va urca pe scena formatia Crimena. PROGRAM: 19:00 – OPEN DOORS 19:30 – 20:00 – Crimena 20:30 – 22:00 – Whitechapel REGULI DE ACCES Accesul in zona de concert Opean Air…

- Solistul Smashing Pumpkins, Billy Corgan, vine la Bucuresti pe 9 iulie la Arenele Romane pentru un show exclusiv unde va prezenta live hiturile trupei care l-a consacrat dar si piese din cariera sa solo de pe toate albumele. In deschidere va urca pe scena formatia Roadkill Soda. REGULI DE ACCES Accesul…

- Whitesnake revin in Romania pe 1 iulie 2019 la Arenele Romane din Bucuresti, in cadrul turneului mondial: Flesh & Blood World Tour! In deschidere vor urca pe scena cei de la Siska. REGULI DE ACCES Accesul in incinta Arenelor Romane se face incepand cu ora 19:00 iar concertele incep la ora 20:00. Dupa…

- Garbage canta la Bucuresti sambata pe 29 iunie la Arenele Romane. In deschidere vor canta cei de la Camioane In Multime. REGULI DE ACCES Accesul in incinta Arenelor Romane se face incepand cu ora 19:00 iar concertele incep la ora 20:00. Dupa deschiderea portilor, puteti sosi la orice ora doriti pentru…

Concertul pe care trupa Whitesnake il va sustine pe 1 iulie la Arenele Romane din Bucuresti va incepe la ora 21.00, potrivit organizatorilor, Metalhead, anunța news.ro.Evenimentul care va avea loc in aer liber face parte din turneul mondial „Flesh & Blood".

- EVERGREY revin in Romania pe 13 aprilie printr-un show care va avea loc la Hard Rock Cafe din Bucuresti de la ora 22:30. Atentie: accesul se face doar dupa ora 22:00. PROGRAM: Open Doors – 22:00 Bloodred Hourglass – 22:30-23:10 Evergrey – 23:30 – 01:30 REGULI DE ACCES SI INFORMATII UTILE Este interzis…