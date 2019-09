Alternativele educaţiei şi cerinţele economiei Liceele in care nimeni nu a luat bacalaureatul in acest an nu vor mai avea clasa a IX-a in 2020 – asa prevede metodologia de fundamentare a cifrei de scolarizare pentru anul scolar 2020-2021 aprobata prin ordin al ministrului educatiei nationale. Prevederea iese din rutina reglementarilor de acest fel si vorbeste despre configuratia orientarii scolare si profesionale pe termen scurt, cu deschidere spre o perspectiva economica mai indelungata. Totodata, se inscrie intr-o preocupare afirmata deocamdata ezitant de interventie benefica pentru atenuarea daca nu pentru stoparea fenomenului pe care-l… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial de vineri, 20 septembrie, a fost publicat Ordinul pentru modificarea si completarea anexei la ordinul ministrului Educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5576 2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar…

- Liceele cu zero elevi promovati la BAC nu vor mai avea clase de a IX-a, a decis Ministerul Educatiei. Rezultatul deciziei va fi ca, in 3-4 ani, unele liceele tehnologice vor fi, cel mai probabil, inchise.

- Unul dintre cele mai fierbinti subiecte la inceput de an scolar ramane transferul elevilor dintr o unitate de invatamant in alta, proces asupra caruia planeaza eterne suspiciuni, vehiculandu se chiar sume impresionante. Din pacate, atat timp cat cei care cunosc si, poate, au dovezi nu isi asuma scoaterea…

- Scoala de urmat si meseria de invatat, ca teme fundamentale pentru economie, societate si individ, pe cat de justificat au reaparut in actualitate la acest inceput de an scolar, pe atat de repede au esuat in politizare si diletantism. De fapt, s-au concentrat in jurul unei singure prevederi, fixate…

- Elevii care nu iau 5 la Evaluare Naționala, trimiși obligatori la școala profesionala, dupa ce Ministerul Educației Naționale a facut invațamantul profesional obligatoriu pentru elevii cu medii sub 5. Prevederea apare in metodologia de admitere la liceu publicata in aceasta dimineața in Monitorul Oficial…

- Targuiala pe inceperea anului scolar 2019-2020 cu o saptamana mai in sus ori mai in jos minimalizeaza o discutie necesara privind structura procesului educational institutionalizat in ansamblu. De asemenea, prin specularea contextului ca si cum ar fi aparut un antagonism intre interesul educatiei si…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat ieri decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, ordonanta data de fostul premier Dacian Ciolos, potrivit Agerpres. Legea instituie norme…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 (PL-x 66/14.03.2016), ordonanta data de fostul premier Dacian Ciolos. Legea instituie…