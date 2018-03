Alternative sanatoase la chipsurile din cartofi: 5 retete inedite si gustoase care nu ingrasa

Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal a Romaniei intalnește astazi, de la ora 21.30 (Pro TV), pe stadionul „Ion Oblemenco“, selecționata Suediei, acesta fiind cel de-al doilea amical susținut de tricolori in 2018. Trupa lui Cosmin Contra vine dupa o victorie muncita, dar ...

- De cand a ajuns in fruntea Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Gino Iorgulescu a fost aproape „invizibil“. Spre lauda sa, el n-a tinut sa fie zgomotos, nici atunci cand a facut lucruri cu care altii s-ar fi laudat peste tot.

- Selectionata de fotbal a Braziliei, cvintupla campioana a lumii, a invins cu scorul de 3-0 reprezentativa Rusiei, gazda Cupei Mondiale 2018, intr-o partida amicala disputata vineri pe stadionul Lujniki din Moscova. Chiar si fara starul Neymar, operat la un picior, "Selecao" nu a avut nicio problema…

- Buna Vestire este o zi din postul Pastelui plina de mangaiere și speranța, cand avem dezlegare la peste. Am ales pentru dumneavoastra cateva rețete delicioase pe baza de pește, care speram sa va incante. Spor la gatit și pofta buna! Citește rețeta pe ortodoxia.me

- Opt echipe din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne din Alba si structuri de colaborare s-au confruntat, marti, pe terenurile de fotbal ale unei baze sportive din Alba Iulia, pentru trofeul Cupa Politiei 2018. Trofeul a fost adjudecat de echipa Penitenciarului Aiud, pe locul II s-a clasat…

- Jucatorii campioanei mondiale la fotbal, Germania, spun ca sunt pregatiti pentru partidele amicale cu Spania si Brazilia din aceasta luna si ca noul slogan al echipei este ''Best never rest''. Atacantul Thomas Mueller a vorbit despre confruntarea cu ''doua echipe…

- Federația Moldoveneasca de Fotbal a stabilit programul viitorului sezon competițional al Diviziei Naționale. Cel mai așteptat meci al primei etape se va disputa la Orhei, unde Milsami o va gazdui pe Zimbru Chișinau.

- Rețete de post de la Elena Lasconi, asta te invitam sa incerci azi! Elena este vedeta care a caștigat trofeul “ MasterChef – Proba celebritații” cu un desert fabulos și care, pe langa jobul ei in echipa știrilor PRO TV și participarile la diverse emisiuni, și-a facut un blog culinar, elenalasconi.ro…

- Sa tinem dieta si sa avem un regim alimentar sanatos poate fi o incercare dificila pentru multi dintre noi, mai ales daca suntem pofticiosi sau gurmanzi. Din fericire, exista o multime de optiuni alimentare sanatoase, care nu ne ingrasa, ne ajuta sa slabim, dar care sunt si delicioase.

- Este prima decizie dupa incidentul violent de la finalul partidei PAOK si AEK Atena, cand Ivan Savvidis, patronul lui PAOK, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a intrat pe teren cu pistolul si i-a amenintat pe arbitrii care anulasera golul echipei sale in minutul 90. Liga va fi suspendata pe o perioada…

- Dupa zilele friguroase, majoritatea persoanelor cauta mancaruri ușoare și din produse cat mai sanatoase. Salata este alegerea ideala, pentru ca poate furniza organismului o gama variata de vitamine, nutrienti si antioxidanti. Ar trebui sa stiti ca legumele congelate au un conținut mult mai mare de nutrienți…

- Știi ca painea trebuie consumata in cantitați cat mai mici, dar nu ai idee cu ce sa o inlocuiești? Mai jos, gasești cateva alternative extrem de savuroase, sațioase și, mai ales, sanatoase. Uita de creșterea glicemiei, de tulburarile digestive și de kilogramele in plus.

- Georgios Stratos, presedintele Superligii elene de fotbal, a criticat suspendarea campionatului de catre guvern si a avertizat ca toate cluburile se vor confrunta cu consecinte grave, care le pun in pericol insasi existenta, relateaza Reuters. Guvernul elen a decis luni sa suspende pe termen nedefinit…

- Ahile, un motan care si-a pierdut auzul si care traieste in Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg a fost desemnat „prezicatorul oficial" al castigatorilor. Anul trecut, motanul a fost desemnat sa prezica rezultatele meciurilor din Cupa Federatiei, astfel ca a prezis corect trei din patru castigatori.…

- Simți ca nu iți poți incepe ziua fara o cafea aromata și te ingrijoreaza aceasta dependența? Experții de la healthambition.com au descoperit cateva alternative, extrem de revigorante și de sanatoase. In plus, au o aroma senzaționala și, sunt atat de eficiente, incat nu vei simți nevoia sa te intorci…

- FC Porto, liderul campionatului de fotbal al Portugaliei, s-a inclinat la limita pe terenul formatiei Pacos Ferreira (scor 0-1), intr-o partida din cadrul etapei a 26-a a sezonului, disputata duminica seara. Gazdele au marcat unicul gol al intalnirii prin Miguel Vieira, in minutul 34.…

- Cristiano Ronaldo a reusit o dubla pentru Real Madrid in meciul cu Eibar (2-1), sambata, in etapa a 28-a a Campionatului de fotbal al Spaniei, consolidandu-si astfel pozitia a treia in clasament. Ronaldo a deschis scorul in minutul 34, Eibar reusind sa egaleze in minutul 50 prin Ivan Ramis. Golul victoriei…

- Daca la inceputul saptamanii, presedintele si antrenorul echipei CSM Poli Iasi, Adrian Ambrosie, respectiv Flavius Stoican, spera sa aiba o intalnire in aceste zile cu edilul sef Mihai Chirica, pentru a incerca sa gaseasca impreuna o solutie de redresare a clubului de fotbal, intre timp, pe pagina…

- Cel putin 30 de suporteri au fost raniti in Brazilia, la un derby local intre Sport si Santa Cruz, miercuri noapte. Suporterii au incercat sa evite o confruntare cu fortele de ordine in interiorul arenei, insa politistii au folosit spray-ul cu piper pe care il aveau in dotare.

- Chef Bontea a fost surprins de foștii concurenți de ziua sa de naștere. Juratul de la Antena 1 a fost sarbatorit de echipa emisiunii ,,Chefi la cuțite” chiar pe platoul de filmari, in timpul jurizarilor pe nevazute ale sezonului cu numarul 5. Surprizele s-au ținut lanț, iar indragitul jurat a avut…

- Neymar, vedeta echipei Paris Saint-Germain, a parasit spitalul Mater Dei din Belo Horizonte, a anuntat postul de televiziune Globonews la o zi dupa operatia suferita la piciorul drept, iar jucatorul isi va putea incepe recuperarea in incercarea de a reveni in forma pentru Cupa Mondiala din Rusia si…

- Sala Liceului cu Program Sportiv din Suceava va gazdui, duminica, turneul final al campionatului de futsal organizat de Asociația Județeana de Fotbal. Aflata la patra ediție, competiția are darul de a ține in priza echipele participante in ligile a IV-a și a V-a pe timpul pauzei competiționale ...

- Portughezul Carlos Queiroz, actualul selectioner al Iranului, una dintre participantele la Cupa Mondiala de fotbal 2018, il considera pe compatriotul sau Cristiano Ronaldo "cel mai bun din lume", insa afirma ca argentinianul Lionel Messi "nu este uman si nu ar trebui ca FIFA sa-l lase sa joace",…

- Luni, 19 februarie, incepe postul Paștelui pentru cei de rit ortodox. Paștele ortodox e in 2018 pe 8 aprilie. Postul fara cateva reguli care țin de aspecte bisericești și religioase nu e altceva decat o dieta pentru slabit și detoxifierea organismului. Daca vrei ca postul sa aiba și roulul de curațire…

- Rosiile cu usturoi la cuptor se pregatesc foarte rapid. In plus, sunt delicioase si sanatoase, scrie realitatea.net.Ai nevoie de:10 rosii5-6 catei de usturoi1 legatura de marar si patrunjeluleisarepiper.Cum se prepara:Rosiile se spala și se sterg cu un prosop.

- S-au dus vremurile in care meniul din Postul Pastelui cuprindea numai sarmale de post, tocanite de legume, cartofi prajiti, zacusca si salata de vinete fara maioneza! Ce rețete delicioase fac acum romanii?

- La sfarsitul acestei saptamani sunt programate partidele din cadrul celui de-al patrulea turneu zonal al Campionatului județean de futsal organizat de Asociația Județeana de Fotbal. Competiția va avea loc duminica, 18 februarie, cu incepere de la ora 10.00, in sala de sport a Liceului Tehnologic ...

- Puțini sint oamenii care au ocazia sa calatoareasca in spațiu. Deși oamenii au ajuns acolo, spațiul este un adevarat mister pentru mulți dintre cercetatori. Tocmai de aceea, Libertatea iți spune cinci lucruri neștiute despre spațiu. 1. Un costum de astronaut costa 12 milioane de dolari 2. In spațiu…

- Autor: Boerescu Dan-Silviu Cele mai bune rețete de post – dar nu numai! și de frupt! – sunt cele gatite de maicuțe și calugari, monahii avand o inzestrare anume pentru gastronomie, pe care o practica folosind ingrediente de demult, asupra carora se pogoara Harul. Este incredibil ce varietate de rețete…

- Manchester City, liderul autoritar al campionatului de fotbal al Angliei, a terminat la egalitate, 1-1, partida disputata in deplasare cu formatia Burnley, sambata, intr-o partida din cadrul etapei a 26-a a campionatului de fotbal al Angliei. Elevii antrenorului Pep Guardiola au dominat…

- Berarii germani au vandut mai putina bere in 2017, comparativ cu 2016, arata datele publicate de Oficiul federal de Statistica (Destatis), transmit DPA, Bloomberg si Xinhua. In 2017, vanzarile de bere au scazut cu 2,5%, la 93,5 milioane de hectolitri, cel mai redus nivel de la reunificarea…

- „Sunt senzaționale, mai mult decat atat nu exista la capitolul deserturi de top! Doi maeștri cofetari din Ungaria ne-au fost oaspeți in decembrie, anul trecut. Am invațat o mulțime de lucruri, și avem de oferit clienților noștri noi și delicioase surprize!”, anunța Cristina Istrate, managerul Cofetariilor…

- Mancarea indoneziana este recunoscuta pentru gustul sau excepțional și aroma data de condimentele exotice. Exista numeroase preparate foarte simplu de gatit, dar delicioase, care sunt gata in doar cateva zeci de minute și pentru care nu iți trebuie nici priceperea unui bucatar profesionist. Iata cum…

- La sfarșitul acestei saptamani, mai exact duminica, va debuta cea de-a patra ediție a Campionatului de futsal organizat de Asociația Județeana de Fotbal. Scopul intrecerii este acela de a tine in priza echipele participante in ligile a IV-a si a V-a pe timpul pauzei competitionale dintre tur si ...

- Berarii germani au vandut mai putina bere in 2017, comparativ cu 2016, potrivit cifrelor publicate de Asociatia berarilor germani, care a dat vina pe acest declin pe vremea umeda din timpul verii, care a dus la scaderea vizitelor la berarii, informeaza DPA. Asociatia estimeaza ca pe ansamblul…

- Nationala Romaniei a urcat un loc fata de luna trecuta si se afla pe pozitia a 40-a in clasamentul dat publicitatii de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA). Cea mai buna clasare a tricolorilor in 2017 a fost consemnata in ianuarie — locul 39, iar cea mai slaba in lunile aprilie si mai, cand Romania…

- Nationala Romaniei a urcat un loc fata de luna trecuta si se afla pe pozitia a 40-a in clasamentul dat publicitatii joi de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA). Cea mai buna clasare a tricolorilor in 2017 a fost in ianuarie, pe locul 39, iar cea mai slaba in aprilie si mai, cand Romania…

- Asociatia Judeteana de Fotbal va organiza si in aceasta iarna Campionatul de futsal, ajuns deja la a patra editie. Scopul intrecerii este acela de a tine in priza echipele participante in ligile a IV-a si a V-a pe timpul pauzei competitionale dintre tur si retur. Intrecerea va debuta la sfarsitul ...

- Starul brazilian Neymar a inscris patru goluri pentru Paris Saint-Germain in partida castigata de echipa sa, cu scorul de 8-0, in fata formatiei Dijon, miercuri seara, in cadrul etapei a 21-a campionatului de fotbal al Frantei. Uruguayanul Edinson Cavani si-a trecut, la randul sau, numele…

- In urma cu cateva secole, invadatorii puteau sa stearga de pe fata pamantului orase intregi. Asa se face ca multe orase erau protejate cu ajutorul unor ziduri inalte, cu ajutorul unor canale cu apa, dar si a locuitorilor, care gaseau metode inventive si banale pentru a-I tine departe pe invadatori.

- Taiati cartofii felioare subtiri pe care le ungeti apoi cu ulei de masline. Presarati susan pe fiecare felie si asezati-o in tava de copt pe hartia pergament. Coaceti timp de 10 minute, in cuptorul incins in prealabil. Aceeasi versiune de chipsuri o puteti incerca cu curry. Inlocuiti susanul…

- Da, ai citit bine. In aceasta perioada, scoatem la concurs 770 de posturi de polițiști și personal contractual, anunta IGPR. Iata comunicatul IGPR: „Știm ca in aceste zile meseria de polițist nu mai pare atat de tentanta. Ai auzit tot felul de lucruri ingrozitoare despre noi: un polițist pedofil prins…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a asistat luni seara la finala Campionatului universitar de fotbal american (NCAA), disputata pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta (Georgia), in fata a 77.430 de spectatori. Inaintea startului partidei pe care echipa Universitatii Alabama a castigat-o…

- Acest test simplu este foarte raspandit printre psihologi și ii ajuta pe oamenii de rand sa gaseasca echilibrul dintre viața personala și cea profesionala, scrie feminis.ro. Citeste si Sfaturi despre bani date de un tanar care si-a dobandit independenta financiara si s-a pensionat la 30 de…

- "O parte dintre noi continua protestele, o parte nu. Sunt medici carora le e frica. Pentru ca li s-a spus ca raman fara contract, ceea ce inseamna ca te duci sa vinzi gogosi in piata, nu numai tu, ci si asistenta. Multi deja si-au depus cereri de emigrari. Daca se va continua acest protest sau nu este…

- Medicii de familie nu vor mai acorda rețete gratuite și compensate, trimiteri la specialiști și nici consultații decontate de casele de asigurari, ca mijloc de protest fața de subfinanțarea domeniului.

- Mladen Krstajici va antrena Serbia la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018. Fostul internațional ocupa acest post interimar inca din octombrie, de la demiterea lui Slavo Muslim. ”Membrii federatiei l-au numit pe Mladen Krstajic pe acest post pana la eliminarea echipei la Cupa Mondiala din Rusia”,…

- Liderul separatist Vadim Krasnoselski, la o întâlnire cu profesorii si studentii Universitatii din Tiraspol, a ținut un discurs despre relațiile Tiraspolului cu Chișinaul. Krasnoselski a subliniat ca Dodon, deși vorbește frecvent despre anumite reușite în reglementarea transnistreana,…