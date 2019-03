Alternativa pentru Germania ca viitorele mandate de cancelar să se limiteze la două Formatiunea de exterma dreapta aflata in opozitie a depus in Bundestag (camera inferioara a parlamentului de la Berlin) un proiect de amendament la Constitutie, care va fi dezbatut pe 14 martie.



Modificarea legii fundamentale ceruta de AfD ar insemna ca seful guvernului german sa poata fi reales o singura data. Se admit exceptii daca un cancelar isi incepe mandatul in timpul unui ciclu electoral parlamentar, de exemplu in urma demiterii predecesorului sau printr-o motiune de cenzura, potrivit Agerpres.



Intr-un comunicat emis joi, AfD arata ca "s-a dovedit de mai multe ori… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

