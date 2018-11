Stiri pe aceeasi tema

- Romania a castigat la tribunalul arbitral international de la Washington procesul cu Alpiq AG Elvetia, fiind respinse astfel pretentiile financiare fata de statul roman de circa 450 de milioane de dolari pentru denuntarea contractelor de vanzare-cumparare de energie a traderilor cu SPEEH Hidroelectrica.…

- Gheorghe Marin a vorbit despre problemele pe care le are cu ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei). "Eu vorbesc despre consumator și producator in același timp. In iulie am modificat legea privind energia regenerabila in sensul in care am definit ce inseamna consumator.…

- Prezent pe 6 noiembrie la evenimentul organizat de DC Business la Crowne Plaza Hotel, unde s-au reunit cei mai importanți jucatori din domeniul energiei, Remus Borza a facut referire și la cea mai mare realizare a ministrului Anton Anton. „Daca este sa apreciez cateva din lucrurile bune facute…

- "35% din populația din Romania este racordata la rețeaua de gaze naturale, din diverse motive. Nu vreau sa comentez motivele pentru care suntem in aceasta situație. Ministerul Energiei a facut eforturi, și nu mici, de a deschide aceasta piața. Cand am venit la minister, piața asta era inchisa. Vreau…

- Hidroelectrica a obtinut pe primele 9 luni ale anului un profit brut mai mare decat pe tot anul trecut, cand compania a inregistrat un record din acest punct de vedere. Informatia a fost data de Bogdan Badea, presedintele directorat...

- Hidroelectrica a fost in ultima perioada controlata de mai multe institutii, precum Curtea de Conturi, Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE), Consiliul Concurentei si Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), fiind acuzata ca pretul de vanzare a energiei este ba prea mic, ba…

- Parlamentarul social-democrat Scarlat Iriza ii cere Ministrului Energiei, Anton Anton, sa-l schimbe din functie pe managerul Hidroelectrica, Bogdan Badea. Suparat ca amenajarea hidroenergetica a raului Jiu, pe sectorul Livezeni-Bumbești, a inceput sa se degradeze dupa ce lucrarile la…

- Hidroelectrica acorda, pentru anul școlar/universitar 2018-2019, un numar de 50 de burse celor care aleg sa urmeze o cariera in domeniul energetic, concomitent cu șansa de a lucra in companie, dupa finalizarea studiilor. Programul se adreseaza studenților inscriși la facultați cu profil energetic, hidroenergetic,…